Рубль вечером дорожает к доллару и евро благодаря общемировому спросу на рисковые активы

Москва. 1 декабря. Доллар ускорил снижение, евро дешевеет более умеренными темпами на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль заметно подрастает к бивалютной корзине благодаря позитивной динамике внешних рынков и росту спроса на рисковые активы.

Курс доллара США составил 75,6 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 78,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,96 руб./EUR1, подешевев на 20,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 52,65 копейки - до 82,51 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро на вечерних торгах благодаря увеличению интереса инвесторов к рисковым активам и позитивным сигналам с внешних рынков. Оптимизм игроков обеспечивается благоприятными данными китайский статистики и надеждами на скорое начало применения вакцин против коронавируса COVID-19. Более уверенная динамика рубля в паре с долларом объясняется падением доллара как защитного актива к большинству мировых валют на рынке Forex.

Американская компания Moderna (NASDAQ:MRNA) Inc. в понедельник опубликовала итоговые данные заключительного этапа испытаний вакцины и сообщила, что направит запрос в Управление по санитарному надзору США (FDA) и Европейское агентство лекарственных средств (EMA) для получения разрешения на использование разработанной ею вакцины от COVID-19.

Заседание комитета FDA по вакцинам для оценки безопасности и эффективности вакцины, вероятно, состоится 17 декабря. Как говорится в документе, компания ожидает, что распространение вакцины по всей территории США начнется "вскоре после получения разрешения на экстренное использование".

Вакцина компании Moderna - вторая в очереди на одобрение. Американская компания Pfizer (NYSE:PFE) и немецкая BioNTech (NASDAQ:BNTX) 20 ноября подали запрос на экстренное использование в США их вакцины от коронавируса COVID-19.

Оптимизм инвесторов также связан с данными о промышленной активности в Китае. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в ноябре вырос до максимума за 10 лет на фоне продолжающего набирать силу восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл предупреждает, что американская экономика остается в сложном и неопределенном положении, несмотря на прогресс в разработке вакцин от COVID-19. Согласно тексту выступления Пауэлла, подготовленному к слушаниям в банковском комитете Сената, время для отмены экстренных стимулирующих мер еще не пришло, несмотря на то, что успех в разработке вакцин улучшает перспективы восстановления экономики в следующем году.

Выступления главы ФРС и министра финансов США Стивена Мнучина в банковском комитете Сената состоятся во вторник.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич, в рамках основной сессии вторника рубль смог укрепиться по отношению к основным мировым валютам, а поводом к покупкам выступило улучшение отношения инвесторов к рисковым активам на фоне хорошей статистики по деловой активности в промышленности Китая и новостей по вакцинам от коронавируса. "Это вылилось в спрос на валюты развивающихся стран, включая рубль. При этом умеренное снижение цен на нефть не смогло сдержать покупки в национальной валюте. В результате в начале недели пара "доллар-рубль" продолжила движение в диапазоне 75-77,5 руб./$1. Пока мы не видим поводов для выхода за его границы, однако ухудшение внешней конъюнктуры, в частности, в виде снижения спроса на рисковые активы на фоне активного распространения коронавируса и ухудшения ситуации на рынке энергоносителей, может привести к тестированию американской валютой отметки 77,5 руб./$1", - подчеркивает Зварич.

"Во вторник на валютных площадках развивающихся рынков преимущественно наблюдался интерес к риску. Этому способствовали как сохраняющиеся надежды инвесторов на прогресс в создании вакцины, так и сильные утренние данные по деловой активности в производственном секторе Китая. В результате к окончанию рабочего дня в плюсе к доллару торговалось большинство валют EM. В частности, индийская рупия в течение дня обновила максимум к доллару с 23 октября, а бразильский реал и южноафриканский рэнд прибавляли к окончанию рабочего дня около 1,2%. Впрочем, были и исключения. Например, аргентинское песо, продолжившее обновлять исторические минимумы, и снова падавшая турецкая лира. Российский рубль демонстрировал рост, прибавляя к концу дня около 1%. Ближе к окончанию рабочего дня пара "доллар-рубль" опустилась ниже 76 руб./$1 и обновила минимум предыдущего дня", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть эталонных марок во вторник снижаются после неожиданного переноса заседания ОПЕК+ с 1 на 3 декабря.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК во вторник уменьшилась на 1,46% - до $47,18 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 2,23% - $44,33 за баррель.

Ранее в ходе торгов оба контракта временно переходили к росту.

Накануне министры стран ОПЕК достигли консенсуса о необходимости продления текущих ограничений по нефтедобыче в 7,7 млн баррелей в сутки на первый квартал 2021 года, собираясь одобрить этот вариант с участниками стран ОПЕК+ во вторник. Однако внезапно заседание было перенесено в связи с необходимостью дополнительных консультаций.

Некоторые страны считают, что спрос на нефть является слишком слабым для того, чтобы можно было снимать действующие ограничения на добычу, в то время как другие хотят наращивать производство, пользуясь подъемом цен, последовавшим за новостями о прорыве в разработке вакцин от COVID-19.

"Цены на нефть скорректировались с 6-месячных максимумов. Поводом для коррекции стали сообщения о том, что внутри ОПЕК+ набирает силу мнение о том, что не следует продлевать действие существующих ограничений, можно и увеличить добычу. Понятно, что на коротком отрезке такие решения вызывают колебания цен на нефть, и если страны не договорятся о продлении условий, то это окажет негативное влияние на котировки. Но то, насколько оно будет продолжительным, зависит не только от ОПЕК+, но и от ожидаемой динамики потребления нефти и объемов добычи за пределами стран соглашения, например, в США", - подчеркивает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 2 декабря на 12,04 копейки, до 76,3203 руб./$1, и увеличил курс евро на 10,59 копейки, до 91,3096 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся во вторник всего на 0,66 копейки по отношению к понедельнику и составил 76,119 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 16,55 копейки и составил 76,0196 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 66,873 млн, из которых $728,627 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 338,246 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос всего на 0,84 копейки, до 91,1833 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 16,54 копейки и составил 91,0367 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR477,896 млн, из которых EUR141,079 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR336,817 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 1 декабря, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 55,7 млрд рублей (при лимите 2,2 трлн рублей) в среднем по ставке 4,23% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 24 ноября, банки разместили 1 трлн 484,9 млрд рублей (при лимите 1,85 трлн рублей) в среднем по ставке 4,23% годовых.

Кроме того, ЦБ РФ 1 декабря провел доразмещение 39-го выпуска купонных облигаций Банка России (КОБР) объемом 21 млрд 484,3 млн рублей по номиналу. Средневзвешенная цена аукциона составила 100,0001% от номинала.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу остались во вторник на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на отметке 4,43% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,5% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 2 б.п. - до 4,7% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на уровнях понедельника - 4,95% и 4,89% годовых.