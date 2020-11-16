Газпромбанк снизил оценку акций Интер РАО на 1,4%, сохранив рекомендацию "выше рынка"

Газпромбанк (MOEX: GZPR) понизил прогнозную стоимость акций ПАО "Интер РАО" (MOEX: IRAO) с 6,9 рубля до 6,8 рубля за штуку, обновив модель оценки компании с учетом ее финансовых показателей за третий квартал 2020 года по МСФО, сообщается в обзоре аналитика банка Игоря Гончарова.

Рекомендация "выше рынка" для этих бумаг была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Интер РАО", основанный на оценках аналитиков 7 инвестиционных банков, составляет 8,41 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать" ("выше рынка").

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 5,2 рубля за штуку.