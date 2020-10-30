BCS Global Markets (BCS GM) оставил дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ" без изменений, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова.

Таким образом, дивидендная корзина "Топ-5 акций компаний РФ" от BCS Global Markets в настоящее время состоит из следующих бумаг: "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS) (привилегированные акции), "Новолипецкий металлургический комбинат" (MOEX: NLMK) (НЛМК), "Норильский никель" (MOEX: GMKN), "Юнипро" (MOEX: UPRO) и "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES).

"Мы не меняем состав корзины, поскольку считаем эго оптимальным. Средняя доходность корзины повышается по мере падения рыночных котировок - по нашим оценкам, на закрытие четверга она превысила 13%. Это консервативная оценка, учитывая, что ожидаемые дивиденды привилегированных акций "Сургутнефтегаза" рассчитываются исходя из прогноза валютного курса на конец года 75 руб./$1. По споту дивдоходность "префов" "Сургутнефтегаза" и, соответственно, корзины будет даже выше", - говорится в обзоре.

Кроме того, в нем отмечается, что Россия остается самым привлекательным дивидендным рынком в мире, учитывая, что прогнозная дивдоходность индекса MSCI EM на 2020 год составляет 2,3%, при этом в следующем году ожидается рост всего до 2,6%.

"Консенсус-прогноз дивдоходности бумаг в индексе РТС на 2020 год составляет 5,8%, при этом в 2021 году ожидается значительный рост, до 7,4%", - пишет Смольянинов.

Дивидендная корзина "Топ-5 акций компаний РФ" - это равновзвешенный портфель, состоящий из пяти акций РФ с наивысшей ожидаемой дивидендной доходностью на следующие 12 месяцев и минимальным порогом ликвидности на уровне не менее $0,5 млн среднего дневного объема торгов за три месяца (3M ADTV).