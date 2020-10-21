21 октября 2020 года 09:45
Утренние прогнозы: сильного движения не будет
В среду утром аналитики не прогнозируют сильных движений на рынке акций РФ и предупреждают об осторожности действий.
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Вероятно, что российский рынок начнёт торги среды вблизи значений закрытия накануне".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем близкого к нейтральному открытия индекса Мосбиржи - с умеренным отклонением не более 0,2-0,4%, в диапазоне 2790-2810 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него вновь выступят уровни 2780, 2770 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2820, 2830 пунктов. После открытия со сдержанным отклонением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации около ближайшего значимого уровня 2800 пунктов. Этому способствует неоднозначное утреннее состояние внешнего фона".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний фон в среду "зовет" к продолжению покупок на отечественном рынке акций. С утра полпроцента прибавляют американские фьючерсы, в плюсе находятся промышленные и драгоценные металлы, продолжается ослабление доллара к корзине валют. Однако спекулянтам стоит быть осторожными, в последние дни после открытия американских фондовых площадок проходят продажи реальных активов".
ГК "ФИНАМ" (Алексей Калачев): "В среду, 21 октября, фон перед открытием "Московской биржи" складывается умеренно позитивный, что позволяет надеяться на рост индексов в начале торгов. При этом, несмотря на подъем во вторник, индекс Мосбиржи не выглядит сильным, продолжая сползать в рамках среднесрочного нисходящего канала. Надежной поддержки в пределах досягаемости не осталось, ближайшая – в районе 2700, что печально. Остается ориентироваться на границы коридора, в середине которого сейчас оказался индекс".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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21 октября 2020 года 18:09
Краткосрочная покупка акций «широким фронтом» в 4К2020 довольно рискованна, поскольку присутствует ряд факторов, которые окажут давление на фондовый рынок РФ, говорится в обзоре "Универ Капитала". В частности, на фондовый рынок России будут влиять следующие факторы: цены на нефть и другие сырьевые... читать дальше
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21 октября 2020 года 17:31
Аналитики ITI Capital ожидают, что ЦБ РФ на заседании 23 октября не станет менять действующие параметры ДКП и сохранит ключевую ставку на уровне 4,25%.
"Большинство участников рынка разделяет это мнение, таким образом последующая реакция будет слабовыраженной, - отмечает старший аналитик по... читать дальше
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21 октября 2020 года 16:58
Аналитики "УНИВЕР Капитала" до конца года не ждут существенных колебаний цены на нефть, считая, что комфортный коридор $40-45 за баррель устраивает и потребителей, и ОПЕК+, сообщается в обзоре.
"Рынок нефти находится на локальном "перепутье", причём точное положение дел плохо понятно даже... читать дальше
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21 октября 2020 года 16:25
Аналитики Sberbank CIB полагают, что на заседании в пятницу, 23 октября, ЦБ РФ сохранит ключевую ставку на уровне 4,25%, говорится в комментарии.
Президентские выборы в США могут усилить волатильность на глобальных рынках, поэтому, по мнению экспертов, ЦБ РФ проявит осторожность и не будет... читать дальше
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21 октября 2020 года 16:09
Аналитики "ВТБ Капитала" считают GDR "Группы ЛСР" наиболее сбалансированным инструментом для инвестиций в российский сектор недвижимости, сообщается в обзоре.
"Группа ЛСР" показала сильные операционные результаты за 3к20, отмечают аналитики: стоимость заключенных новых договоров увеличилась на... читать дальше
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21 октября 2020 года 15:38
Москва. 21 октября. Доллар слабеет, евро укрепляется на "Московской бирже" в среду днем, рубль стабилен к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах. читать дальше
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21 октября 2020 года 15:36
Технически индекс S&P500 демонстрирует склонность к консолидации, отмечает младший аналитик "Фридом Финанс" Михаил Денисламов. "Индикатор RSI находится в нейтральной зоне. При снижении сильным уровнем поддержки выступит 50-дневная скользящая средняя на отметке 3405 пунктов. Тем не менее, индикатор... читать дальше
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21 октября 2020 года 15:09
Акции ММК чувствуют себя "лучше рынка" в преддверии рекомендации совета директоров по дивидендам за 3-й квартал, но техническая картина по котировкам при этом выглядит негативной для покупателей как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективах, сообщается в комментарии инвестиционной... читать дальше
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21 октября 2020 года 14:45
" ВТБ Капитал" ожидает существенного роста котировок GDR "ФосАгро" в краткосрочной перспективе после недавнего отставания в динамике, говорится в обзоре инвестбанка.
"ФосАгро" пятый квартал подряд показало двузначный рост продаж: в 3к20 объемы увеличились на 10% г/г, исходя из чего компания... читать дальше
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21 октября 2020 года 14:04
Julius Baer повышает трехмесячный прогноз по ценам на природный газ до 3,25 долл. США за миллион БТЕ, говорится в комментарии главного экономиста банка Норберта Рюкера. Прогноз в значительной степени связан с погодным фактором и зимним отопительным сезоном. Любое ярко выраженное раннее похолодание... читать дальше
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21 октября 2020 года 13:32
Покупка ОФЗ интересна лишь для получения премии к рынку, отмечается в обзоре Райффайзенбанка. Спекулятивная стратегия покупки ликвидных бумаг с премией ко вторичному рынку на предшествующем аукционе себя оправдала и, скорее всего, будет успешной и на аукционе 21 октября, полагает аналитик банка... читать дальше
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21 октября 2020 года 12:48
Текущие цены акций "Газпрома" привлекательны для покупок, говорится в аналитическом материале эксперта BCS Express Игоря Галактионова. В ходе распродаж в нефтегазовом секторе акции "Газпрома" практически вернулись к тем ценовым уровням, которые можно было наблюдать до формирования новой практики... читать дальше
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21 октября 2020 года 12:15
Аналитики Промсвязьбанка рекомендуют держать акции "Группы ЛСР" с целевой ценой 990 рублей за акцию, сообщается в обзоре банка.
"Группа ЛСР" продемонстрировала рост продаж недвижимости (в январе-сентябре рост составил 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 66 млрд руб.),... читать дальше
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21 октября 2020 года 11:45
Москва. 21 октября. Рынок акций РФ утром в среду подрос вслед за фондовыми площадками США и Азии на фоне известий о прогрессе в переговорах законодателей США о пакете стимулирующих мер для экономики страны, подъем сдерживается снижением нефти и фондовой Европы; лидируют в росте акции ВТБ и Сбербанка. читать дальше
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21 октября 2020 года 11:36
Аналитики Альфа-банка полагают, что, как это ни парадоксально, но динамика цен на нефть напрямую связана с разработкой вакцины от коронавируса, говорится в обзоре главного экономиста банка Наталии Орловой.
"Цены на нефть с начала лета торгуются в узком коридоре 40-45 долл./барр. Этот интервал... читать дальше
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