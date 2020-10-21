Утренние прогнозы: сильного движения не будет

В среду утром аналитики не прогнозируют сильных движений на рынке акций РФ и предупреждают об осторожности действий.

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Вероятно, что российский рынок начнёт торги среды вблизи значений закрытия накануне".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем близкого к нейтральному открытия индекса Мосбиржи - с умеренным отклонением не более 0,2-0,4%, в диапазоне 2790-2810 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него вновь выступят уровни 2780, 2770 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2820, 2830 пунктов. После открытия со сдержанным отклонением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации около ближайшего значимого уровня 2800 пунктов. Этому способствует неоднозначное утреннее состояние внешнего фона".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний фон в среду "зовет" к продолжению покупок на отечественном рынке акций. С утра полпроцента прибавляют американские фьючерсы, в плюсе находятся промышленные и драгоценные металлы, продолжается ослабление доллара к корзине валют. Однако спекулянтам стоит быть осторожными, в последние дни после открытия американских фондовых площадок проходят продажи реальных активов".

ГК "ФИНАМ" (Алексей Калачев): "В среду, 21 октября, фон перед открытием "Московской биржи" складывается умеренно позитивный, что позволяет надеяться на рост индексов в начале торгов. При этом, несмотря на подъем во вторник, индекс Мосбиржи не выглядит сильным, продолжая сползать в рамках среднесрочного нисходящего канала. Надежной поддержки в пределах досягаемости не осталось, ближайшая – в районе 2700, что печально. Остается ориентироваться на границы коридора, в середине которого сейчас оказался индекс".