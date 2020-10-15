.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Sberbank CIB прогнозирует дивдоходность по акциям Детского мира в ближайшие 12 месяцев на уровне 9%
.
15 октября 2020 года 12:30
Sberbank CIB прогнозирует дивдоходность по акциям Детского мира в ближайшие 12 месяцев на уровне 9%
Аналитики Sberbank CIB прогнозируют дивдоходность по акциям "Детского мира" в ближайшие 12 месяцев на уровне 9%, подтверждая рекомендацию "покупать" для акций компании, отмечается в комментарии инвестбанка. "Результаты "Детского мира" за 3К20 хорошие, в целом на уровне наших ожиданий, - отмечают аналитики Михаил Красноперов и Андрей Крылов. - Несмотря на все трудности, "Детскому миру" удается поддерживать рост сопоставимых продаж на высоком уровне, продолжать наращивать долю рынка (по нашим оценкам), а также демонстрировать сильные финансовые результаты. В ходе "дня инвестора" "Детский мир" представил три проекта роста: сеть "Зоозавр", ПВЗ Детмир и маркетплейс. Они позволят компании выйти в новые сегменты рынка и добиться географической экспансии, а также помогут поддержать рост, защититься от онлайн-конкуренции и по-прежнему показывать высокий доход на вложенный капитал. Дивидендная доходность Детского мира в ближайшие 12 месяцев составит 9%. Мы подтверждаем рекомендацию "покупать" акции компании". Детский мир в среду представил операционные показатели за 3К20. Выручка сети в отчетный период увеличилась на 13,5% относительно 3К19, до 38,5 млрд руб. Ранее сообщалось, что годовой рост показателя в августе составил 15,1%, а в июле - 13,9%. Таким образом, рост в сентябре замедлился, что, вероятно, объясняется высокой базой сравнения и теплой погодой, говорится в комментарии Sberbank CIB. Сопоставимые продажи в 3К20 увеличились на 3,9% относительно 3К19, сопоставимый средний чек - на 6,0% (предположительно, на фоне ослабления рубля). Сопоставимый трафик уменьшился на 2,1%. Онлайн-продажи по сравнению с 3К19 выросли в 2,4 раза, до 8,0 млрд руб., что эквивалентно 21% совокупной выручки. Компания в 3К20 открыла десять магазинов "Детский мир", но закрыла все магазины ELC и ABC, в результате общее число торговых точек составило 810. В пресс-релизе руководство отметило, что ожидает роста EBITDA в 3К20 как минимум на 20%, что немного превышает прогноз экспертов Sberbank CIB.
.
Компании упоминаемые в новости: Детский мир
.
15 октября 2020 года 19:39
Москва. 15 октября. Доллар и евро ускорили рост на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль усилил снижение к бивалютной корзине на фоне негативных сигналов с внешних рынков, вызванных опасениями введения новых карантинных мер в ряде стран мира. читать дальше
.15 октября 2020 года 19:29
Рынок акций РФ в четверг ускорил падение вслед за миром из-за задержки стимулов в США, индекс РТС упал в май
Москва. 15 октября. Рынок акций РФ в четверг ускорил снижение вслед за мировыми площадками из-за сомнений относительно принятия нового пакета стимулов в США до президентских выборов в стране; индекс РТС обновил минимум с мая, индекс МосБиржи - с 20 июля. читать дальше
.15 октября 2020 года 18:46
Москва. 15 октября. отировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг слегка снизились на фоне ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, что вызвало новую волну бегства глобальных инвесторов из рисковых активов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) были стабильны в цене за счет спроса на "защитные" активы, что в итоге привело к небольшому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов; исключение составил лишь спред для евробондов "Россия-30". читать дальше
.15 октября 2020 года 18:44
Рубль в ближайшее время останется под давлением, но нет фундаментальных поводов для закрепления доллара выше 80 рублей, даже учитывая снижение цен на нефть, говорится в комментарии Промсвязьбанка. "Рубль в четверг на валютной секции Московской биржи ослаб по отношению к основным мировым... читать дальше
.15 октября 2020 года 18:01
Julius Baer придерживается конструктивного взгляда на рынок природного газа, учитывая ограниченную добычу и продолжающийся переход предприятий с угля на газ, говорится в комментарии эксперта банка Норберта Рюкера. "Цены на природный газ в Северной Америке в среду упали более чем на 7%. Более... читать дальше
.15 октября 2020 года 17:27
Julius Baer ожидает дальнейшего восстановления мировой экономики и сохраняет позитивный взгляд на фондовый рынок
Julius Baer ожидает дальнейшего восстановления мировой экономики и сохраняет позитивный взгляд на фондовый рынок несмотря на рост заражений COVID-19, отмечается в комментарии эксперта банка Патрика Ланга. "Несмотря на значительный рост числа новых заражений повторное введение мер изоляции... читать дальше
.15 октября 2020 года 16:58
Brent, вероятно, продолжит консолидацию в диапазоне $40-43 за баррель в ближайшие недели - "ВТБ Мои Инвестиции"
ефть в четверг продолжает консолидироваться в диапазоне $40-43 за баррель марки Brent, и аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" полагают, что такая ситуация сохранится в ближайшие недели. Спрос на нефть в США восстанавливается, но это компенсируется нормализацией объёмов закупки Китаем, сообщается в... читать дальше
.15 октября 2020 года 16:39
Стабильно высокая экспортная активность, поддерживающая производство, и потенциально более сильное восстановление частного потребления и инвестиций в сентябре могут привести к более высоким темпам роста ВВП Китая в третьем квартале 2020 года, чем ожидается, сообщается в комментарии Julius... читать дальше
.15 октября 2020 года 16:03
Аналитики "БКС Мир инвестиций" отмечают, что в целом на рынке нефти складывается несколько противоречивая ситуация. Ключевые аналитические агентства понижают прогнозы по спросу на ближайшие кварталы и продолжают отмечать высокие риски, в то время как краткосрочные статистические данные указывают... читать дальше
.15 октября 2020 года 16:00
Москва. 15 октября. Доллар и евро умеренно укрепляются на "Московской бирже" в четверг днем; рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне негативных сигналов с внешних рынков и падения нефти, вызванных опасениями нарастания темпов эпидемии COVID-19 и введения новых карантинных мер. читать дальше
.15 октября 2020 года 15:40
ндексы Мосбиржи и РТС в первой половине четверга находились в существенном минусе и стремились к октябрьским минимумам (2811 и 1134 пунктов соответственно), констатирует аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. Значимых поводов для оптимизма у инвесторов пока нет, поэтому краткосрочным "быкам"... читать дальше
.15 октября 2020 года 15:20
Акции МТС в целом смотрятся слабо и в ближайшие дни рискуют обновить локальные минимумы - "Велес Капитал"
Акции "МТС" показывали динамику чуть "лучше рынка", но в целом смотрятся слабо и в ближайшие дни скорее рискуют обновить локальные минимумы, нежели подняться значительно выше, говорится в комментарии "Велес Капитала". "Бумаги расположены ниже средней полосы Боллинджера дневного графика (район... читать дальше
.15 октября 2020 года 14:55
BCS Global Markets (BCS GM) понизил прогнозную стоимость акций Petropavlovsk (MOEX: POGR) с 40 пенсов до 36 пенсов за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "держать" для этих бумаг была сохранена. "Мы понижаем прогнозную цену акций Petropavlovsk на 10% - до 36 пенсов за штуку,... читать дальше
.15 октября 2020 года 14:35
S&P500 в ходе предстоящей сессии будет находиться под давлением, отмечается в комментарии аналитика "Фридом Финанс"Михаила Денисламова. "Мировые фондовые площадки в четверг демонстрируют негативную динамику. В фокусе инвесторов рост заболеваемости COVID-19 в США и Европе. В среду в Штатах было... читать дальше
.15 октября 2020 года 13:39
Справедливая доходность нового выпуска евробонда GTLKOA 27N находится в диапазоне 4,80-4,90% - BCS GM
Аналитики BCS GM считают, что справедливая доходность нового выпуска евробонда GTLKOA 27N находится в диапазоне 4,80-4,90%. Условия оферты по обращающемуся GTLKOA 21 выглядят привлекательно, отмечается в аналитическом материале инвесткомпании. ГТЛК планирует разметить долларовые евробонды на... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.