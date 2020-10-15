Sberbank CIB прогнозирует дивдоходность по акциям Детского мира в ближайшие 12 месяцев на уровне 9%

Аналитики Sberbank CIB прогнозируют дивдоходность по акциям "Детского мира" в ближайшие 12 месяцев на уровне 9%, подтверждая рекомендацию "покупать" для акций компании, отмечается в комментарии инвестбанка.

"Результаты "Детского мира" за 3К20 хорошие, в целом на уровне наших ожиданий, - отмечают аналитики Михаил Красноперов и Андрей Крылов. - Несмотря на все трудности, "Детскому миру" удается поддерживать рост сопоставимых продаж на высоком уровне, продолжать наращивать долю рынка (по нашим оценкам), а также демонстрировать сильные финансовые результаты. В ходе "дня инвестора" "Детский мир" представил три проекта роста: сеть "Зоозавр", ПВЗ Детмир и маркетплейс. Они позволят компании выйти в новые сегменты рынка и добиться географической экспансии, а также помогут поддержать рост, защититься от онлайн-конкуренции и по-прежнему показывать высокий доход на вложенный капитал. Дивидендная доходность Детского мира в ближайшие 12 месяцев составит 9%. Мы подтверждаем рекомендацию "покупать" акции компании".

Детский мир в среду представил операционные показатели за 3К20. Выручка сети в отчетный период увеличилась на 13,5% относительно 3К19, до 38,5 млрд руб. Ранее сообщалось, что годовой рост показателя в августе составил 15,1%, а в июле - 13,9%. Таким образом, рост в сентябре замедлился, что, вероятно, объясняется высокой базой сравнения и теплой погодой, говорится в комментарии Sberbank CIB.

Сопоставимые продажи в 3К20 увеличились на 3,9% относительно 3К19, сопоставимый средний чек - на 6,0% (предположительно, на фоне ослабления рубля). Сопоставимый трафик уменьшился на 2,1%. Онлайн-продажи по сравнению с 3К19 выросли в 2,4 раза, до 8,0 млрд руб., что эквивалентно 21% совокупной выручки.

Компания в 3К20 открыла десять магазинов "Детский мир", но закрыла все магазины ELC и ABC, в результате общее число торговых точек составило 810. В пресс-релизе руководство отметило, что ожидает роста EBITDA в 3К20 как минимум на 20%, что немного превышает прогноз экспертов Sberbank CIB.