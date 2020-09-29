Российские инвесторы, вероятно, будут уходить в защитные активы - Альфа-банк

Российские инвесторы, вероятно, будут уходить в защитные активы: спрос возможен в том числе в компаниях энергетического сектора и ритейлеров, экспортеров в горно-металлургическом секторе, говорится в обзоре Альфа-банка.

Специалист банка Джон Волш полагает, что вторник будет непростым торговым днем для российского рынка акций. "Настроение на рынках нельзя назвать бодрым, а рост американских рынков в течение двух торговых сессий подряд в основном был вызван покупками на падающем рынке тех инвесторов, которые связывают надежды с принятием нового пакета стимулов Конгрессом США. Сохраняется волатильность и на валютных рынках; инвесторы выходят из рискованных активов EM", - пишет он.

Курс рубля продолжает ослабевать одновременно с курсом турецкой лиры, тестирующей свои рекордные минимумы на фоне вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном, который не показывает признаков ослабления,, отмечает Волш. Неопределенность усиливается и в связи с ухудшением ситуации вокруг Covid-19 - стремительно растет количество заболевших во всем мире, не исключено возобновление карантинных мер во многих странах.

"Российские инвесторы, вероятно, будут уходить в защитные активы, в том числе в компании энергетического сектора и ритейлеров. Спросом могут пользоваться и акции экспортеров в горно-металлургическом секторе", - предполагает специалист Альфа-банка.