Рынок акций РФ забуксовал в росте из-за просевших металлургов на идее повышения НДПИ для отрасли

Москва. 16 сентября. Попытки рынка акций РФ продолжить рост в среду вслед за дорожающей нефтью нивелируются просевшими бумагами металлургических и химических компаний на идее Минфина РФ повысить для этих отраслей НДПИ.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2980,96 пункта (+0,01%), индекс РТС - 1252,35 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) демонстрируют смешанную динамику в пределах 2,3%.

Доллар стоит 75,0 рубля (+0,01 рубля), золото - $1973,5 за тройскую унцию (+0,4%).

Подорожали акции "Московской Биржи" (+2,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,9%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,9%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3%), акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1% и +0,3% "префы"), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%).

Газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщила в среду, что Минфин РФ в очередной раз вернулся к идее повышения НДПИ для экспортеров - на этот раз не угля, а химической и металлургической продукции, надеясь частично восполнить за счет него выпадающие на фоне эпидемии коронавируса доходы бюджета. Компании, рентабельности которых угрожает идея Минфина, лоббируют отказ от этой инициативы, отмечает издание.

Подешевели акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,8%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%).

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, нефть дорожает на данных Американского института нефти о снижении запасов этого сырья в США, подкрепляемая также частичной остановкой ее добычи в Мексиканском заливе из-за урагана "Салли" (в заливе было остановлено более 25% добычи нефти). Текущая оценка общей остановки добычи, связанной с "Салли", составляет 3-6 млн баррелей нефти примерно за 11 дней.

Внимание инвесторов в среду направлено на результаты двухдневного заседания ФРС, которые будут объявлены позже вечером. Это первое заседание после заявлений главы регулятора Джерома Пауэлла о корректировке подхода к своей политике. Аналитики не прогнозируют изменения учетной ставки ФРС, но ожидается, что в рамках сентябрьского заседания регулятор опубликует новые макроэкономические прогнозы.

На рынке акций РФ в среду не стоит ожидать существенных движений, поскольку он выглядит локально перегретым и ждет итогов заседания ФРС. Индекс Мосбиржи будет барражировать возле 2980-2990 пунктов, а РТС - возле 1250 пунктов. До конца недели индекс РТС может снизиться до 1220-1230 пунктов, считает Абелев.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что если Минэнерго США подтвердит статистику API, то нефть Brent вполне может сходить к сопротивлению в районе $43,3 за баррель. Не исключено, что при сохранении инвестиционного оптимизма и позитивных заявлений после заседания мониторингового комитета ОПЕК+, в четверг этот уровень может быть пробит.

Растущая нефть поддерживает акции нефтяных компаний, которые со вторника выглядят лучше рынка. Частично взлет акций "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти" можно объяснить эффектом программы обратного выкупа, но цены на нефть все еще очень низки, поэтому вряд ли "нефтянка" порадует инвесторов высокой прибылью и хорошими дивидендами по итогам года. Поэтому акции сектора не рекомендуются для включения в среднесрочные портфели.

Более перспективным в краткосрочном плане выглядит Сбербанк, в котором отыгрывается приближение закрытия реестра на право получения годовых дивидендов. Сопротивлением по акциям является район 242-244 руб., при приближении к нему часть "лонгов" лучше сократить.

Индексу МосБиржи было бы неплохо завершить день выше психологически важной отметки 3000 пунктов. При таком раскладе и продолжении восхождения американских индексов в сторону исторических максимумов российский рынок акций вполне может двинуться в сторону сильного сопротивления 3100 пунктов. Многое в среднесрочном плане будет зависеть от итогов заседания ФРС США и последующего выступления ее главы Пауэлла. Интрига кроется в том, как Федрезерв оценит текущее состояние экономики США, влияние на нее коронавируса, а также какие намеки даст на продолжение программы количественного смягчения, считает Антонов.

По словам начальника отдела анализа рынков ИГ "Универ Капитал" Елены Шишкиной, несмотря на то, что в ходе летнего заседания Федрезерва обсуждался вопрос ослабления монетарной политики, в дальнейшем макроданные показали улучшение ситуации, что, вероятно, позволит ФРС взять паузу и оставить политику без изменений.

После недели распродажных настроений американский рынок смог стабилизироваться, а те компании, которые несколько дней назад задавали тон снижению, теперь тянут индексы вверх. Остается надеяться, что неприятные сюрпризы сентября на этом закончились, отмечает аналитик.

В США во вторник индексы выросли на 0,01-1,2%, лидировал технологичный Nasdaq (+1,2%).

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в сентябре поднялся до 17 пунктов с 3,7 пункта месяцем ранее, что указывает на уверенный рост активности в штате. Значение индикатора значительно превысило консенсус-прогноз на уровне 6 пунктов, отмечает Trading Economics.

В то же время, объем промышленного производства в США в августе вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, при прогнозах роста на 1%.

В среду в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,4%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,1%), стагнирует Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 изменились на 0,1-0,2%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,4%) в ожидании новостей от Федеральной резервной системы.

Новая стратегия, одобренная Федрезервом в конце августа, предусматривает изменение подхода центробанка к таргетированию инфляции. ФРС будет стремиться к достижению среднего уровня инфляции в 2% "за определенный период времени".

В тексте, обнародованном по итогам июльского заседания, ФРС заявила, что намерена сохранять целевой диапазон ставки по федеральным кредитным средствам на уровне 0-0,25% годовых, пока не будет уверена, что "экономика выдержала последние события" и движется к поставленным целям.

Эксперты ждут, что новая стратегия Федрезерва, предусматривающая более мягкий подход к денежно-кредитной политике, найдет отражение в конкретных мерах поддержки американской экономики, учитывая, что перспективы одобрения властями США очередной порции бюджетных стимулов становятся все более сомнительными.

Тем временем в минувший вторник Всемирная торговая организация (ВТО), основываясь на выводах специальной комиссии, заявила, что введенные США против Китая тарифы нарушают правила торговли, поскольку они применяются только к Китаю и превышают максимальные ставки, согласованные США с организацией.

В свою очередь в Вашингтоне подвергли критике решение ВТО по пошлинам и заявили, что ВТО полностью неспособно привлечь Китай к ответственности за его торговую политику.

Статданные, опубликованные в среду, показали, что экспорт из Японии в августе сократился по итогам 21-го месяца подряд, однако темпы снижения замедлились по сравнению с предыдущим месяцем.

Согласно официальным данным, объем экспорта упал на 14,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года - до 5,23 трлн иен ($49,7 млрд). В июле было отмечено падение на 19,2%. Эксперты в среднем ожидали более существенного снижения экспорта в августе - на 16,1%, сообщает Trading Economics.

Нефть утром в среду продолжает подъем, подогретый данными Американского института нефти (API) о снижении запасов нефти в США на 9,52 млн баррелей по итогам прошлой недели; цена Brent находится на $1,2 выше уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $41,38 за баррель (+2,1% и +2,3% во вторник), октябрьская цена WTI - $39,17 за баррель (+2,3% и +2,7% накануне).

Официальный еженедельный доклад Минэнерго США о запасах энергоносителей будет опубликован в среду в 17:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 11 сентября, на 1,8 млн баррелей, падение запасов бензина на 7 млн баррелей и увеличение запасов дистиллятов на 500 тыс. баррелей.

Повышению цен на нефть накануне способствовали позитивные данные по экономике Китая и США, повысившие оптимизм в отношении перспектив спроса на энергоносители.

Тем не менее, Международное энергетическое агентство (МЭА) во вторник присоединилось к хору голосов, ожидающих снижения спроса на нефть. МЭА заявило, что перспективы нефтяного рынка стали "еще более неопределенными" в связи с возобновлением роста заболеваемости COVID-19, также агентство ухудшило прогноз снижения спроса на нефть в 2020 году на 300 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 8,4 млн б/с.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+8,6%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+2,4%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+2,3%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (+1,9%), "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск (MOEX: HIMC), Чувашия, входит в группу "Оргсинтез") (+1,8%).

Подешевели бумаги "МРСК Волги" (MOEX: MRKV) (-1,7%), ГДР "Эталона" (MOEX: ETLN) (-1,4%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-1,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:00 МСК составил 16,653 млрд рублей (из них 2,641 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).