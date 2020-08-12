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12 августа 2020 года 15:45

Рубль днем усилил снижение к доллару и развернулся вниз к евро на фоне выхода инвесторов из ОФЗ

Москва. 12 августа. Доллар ускорил рост, евро развернулся вверх после небольшой утренней просадки и активно повышается на "Московской бирже" в среду днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине в условиях выхода инвесторов из ОФЗ и отсутствия спроса на бумаги в ходе первичных аукционов Минфина РФ.

Курс доллара США составил 73,23 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 12,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,2 руб./EUR1, подорожав на 32,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 21,48 копейки - до 79,07 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 12 августа на 8,29 копейки, до 73,2351 руб./$1, и увеличил курс евро на 3,14 копейки, до 85,956 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на дневных торгах, несмотря на позитивную динамику других рисковых активов и дорожающую нефть. Участники торгов увеличили спрос на валюту в связи с выходом из ОФЗ и отсутствием спроса на бумаги в ходе первичных аукционов Минфина РФ.

Министерство финансов России 12 августа признало несостоявшимся аукцион по продаже ОФЗ-ПК серии 24021 в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен, говорится в сообщении Минфина. При этом в эту среду ведомство анонсировало проведение только одного аукциона.

В 15:05 МСК индекс RGBI снизился на 0,05%, до 155,02 пункта.

Давление на рубль также оказывает отсутствие поддержки со стороны ЦБ РФ, почти вдвое уменьшившего в августе продажу валюты в рамках бюджетного правила.

ЦБ РФ 10 августа продал валюту на 3,1 млрд рублей, следует из данных Банка России.

ЦБ РФ 7 августа продал валюту также на 3,1 млрд рублей, в то время как 4, 5 и 6 августа регулятор продавал валюту на 5,7 млрд рублей в день, 3 августа объем продажи валюты составил 5,8 млрд рублей. Таким образом, в целом на прошлой неделе ЦБ РФ продал валюту на 28 млрд рублей.

"Тенденции на глобальном рынке остаются основным драйвером для рубля и российских активов. В среду рубль после вчерашнего укрепления слабеет вместе с большинством валют развивающихся стран, за доллар дают 73,3 рублей. Рубль все еще сохраняет потенциал для ослабления в августе, так как негативные факторы в виде снижения сальдо счета текущих операций и снижения объема продаваемой Минфином валюты продолжат давить на курс", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

В свою очередь, на большинстве мировых бирж наблюдается позитивная динамика, обусловленная надеждами на восстановление мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Активность инвесторов несколько сдерживается неопределенностью вокруг нового пакета стимулирующих мер в США.

Чиновники Белого дома и представители демократов в Конгрессе в понедельник просигнализировали о готовности возобновить переговоры по поводу нового пакета стимулирующих мер после того, как президент США Дональд Трамп в минувшие выходные подписал исполнительные указы о продлении мер поддержки экономики в обход Конгресса.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Томас Баркин во вторник предупредил, что рецессия "исторических масштабов" может принять еще худший оборот в том случае, если Вашингтон не примет еще один пакет финансовой помощи работникам и компаниям, пострадавшим из-за пандемии коронавируса.

Количество новых заражений коронавирусом в США упало на 18% за прошедшие 14 дней, согласно данным New York Times, смертность снизилась на 6%. В некоторых европейских странах, напротив, фиксируется рост числа заболевших.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс во вторник объявил о продлении запрета на проведение мероприятий численностью более 5 тыс. человек, сообщают французские СМИ. Подобный запрет был введен в конце февраля, и теперь он будет действовать до 30 октября. По словам Кастекса, такие меры приняты из-за ухудшения эпидемиологической ситуации во Франции.

Ухудшение эпидемиологической ситуации, связанной с COVID-19, фиксировалось в Испании в течение июля, сообщила в среду испанская телерадиокомпания РТВЕ. По ее данным, количество госпитализаций пациентов с коронавирусом с начала июля увеличилось в среднем по стране в пять раз.

Трейдеры при этом становятся все более уверенными в том, что многие фармацевтические компании, работающие над способом лечения коронавирусной инфекции COVID-19, произведут эффективную вакцину в ближайшие месяцы.

Во вторник президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции. Сейчас в мире разрабатывается более 100 возможных вакцин от коронавируса, а биотехнологическая американская компания Moderna уже в июле начала третью фазу испытания своей вакцины.

"Во вторник национальная валюта укреплялась до минимального уровня 72,69 руб./$1 на совокупности факторов. Сказались более комфортный внешний фон, сообщения о регистрации отечественной вакцины от коронавируса и даже позитивная экономическая статистика. Так, по оценкам ЦБ, в июле профицит текущего счета составил $2,3 млрд, что демонстрирует высокую гибкость платежного баланса РФ даже в условиях пандемии. Затем настроения резко развернулись на глобальном уходе от риска. В среду до открытия торгов на "Московской бирже" пара "доллар-рубль" взлетала до 74,0 руб./$1, днем вернулась к 73,3 руб./$1. Подобная динамика подтверждает наш тезис о том, что в условиях тонкого августовского рынка и смешанного новостного фона колебания валюты в обе стороны будут неустойчивыми и непродолжительными", - отмечают аналитики Росбанка (MOEX: ROSB).

Цены на нефть эталонных марок растут в среду на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов в США за минувшую неделю.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК повысилась на 1,6% - до $45,21 за баррель. Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на 1,71%, до $42,32 за баррель.

Согласно данным API, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 7 августа, сократились на 4,4 млн баррелей. Запасы бензина уменьшились на 1,3 млн баррелей, дистиллятов - на 2,9 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 1,1 млн баррелей.

Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах в среду в 17:30 МСК.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что статистика покажет снижение запасов нефти на прошлой неделе на 4,7 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина сократились на 2,1 млн баррелей, дистиллятов - на 100 тыс. баррелей.

Снижение запасов нефти ожидается по итогам третьей недели подряд.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) кредитов почти не изменились в среду по сравнению с прошлым торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок опустились на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,29% и 4,37% годовых. Ставка на срок 1 месяц поднялась на 2 б.п. - до 4,45% годовых, ставка на срок 3 месяца осталась на прежнем уровне - 4,59% годовых, ставка на срок 6 месяцев увеличилась также на 2 б.п. - до 4,62% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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