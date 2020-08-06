Цены евробондов РФ в четверг вновь заметно подросли благодаря спросу инвесторов на рисковые активы

Москва. 6 августа. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг вновь заметно подросли благодаря сохраняющемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы; исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене, что в итоге привело к сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК не изменилась по отношению к закрытию 5 августа и составила 115,25% от номинала, что соответствует доходности 1,845% годовых (снижение на 1,5 базисного пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries также не изменилась за день, составив 102,4% от номинала (доходность снизилась на 0,5 базисного пункта и составила 0,11% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 1 базисный пункт, составив 173,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 174 базисных пункта по отношению к предыдущему закрытию, составив 148,33% от номинала (доходность снизилась на 8 пунктов - до 2,97% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году выросли в цене на 103 базисных пункта, поднявшись до 142,80% от номинала (доходность снизилась на 7 пунктов и составила 2,94% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 28 базисных пунктов, до 117,21% от номинала (доходность снизилась на 5 пунктов, до 1,63% годовых), с погашением в 2023 году - на 9 базисных пунктов, до 111,98% от номинала (их доходность снизилась на 3,5 пункта и составила 0,945% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 118 базисных пунктов, подорожав до 142,72% от номинала (доходность снизилась на 5 пунктов и составила 2,94% годовых), десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 40 базисных пунктов - до 114,15% от номинала (доходность снизилась на 6 пунктов, до 2,03% годовых).

"Сегодня на рынке российских еврооблигаций продолжился уверенный рост котировок, в результате чего были достигнуты новые ценовые максимумы. Ближе к вечеру на этих новых максимумах стали появляться отдельные продажи от тех участников рынка, кто посчитал достигнутые уровни слишком оптимистичными. Таким образом, к вечеру повышение котировок приостановилось, но все равно их дневные изменения в целом остались довольно заметными. Поддержку мировым рынкам капитала и активизацию "спроса на риск", которые наблюдаются в последние дни, вызвали относительно "мягкие" заявления представителей Федрезерва США относительно дальнейшей монетарной политики, а также высокая валютная ликвидность на внутреннем рынке. Кроме того, отсутствие у Минфина планов новых размещений валютных бумаг также играет на руку игрокам на повышение, чего нельзя сказать о секторе рублевых госбумаг, где, несмотря на внешний позитивный фон, заметного ценового роста не наблюдается. И причина тому - объявленные планы Минфина по заметному наращиванию во втором полугодии объемов размещения ОФЗ", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.