Американские фондовые индексы резко снизились по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду демонстрируют разнонаправленную динамику. Цены на нефть опускаются в ходе торгов в среду.

Американские фондовые индексы резко снизились по итогам торгов во вторник, при этом Nasdaq и S&P 500 прервали пятидневную серию роста на фоне беспокойства инвесторов относительно перспектив восстановления мировой экономики в условиях продолжающегося распространения коронавируса.

"Мы занимаем выжидательную позицию", - отмечает аналитик Oanda Крейг Эрлам, которого цитирует The Wall Street Journal. По его словам, трейдеры с оптимизмом реагируют на воодушевляющие экономические данные, но по-прежнему испытывают обеспокоенность в связи с пандемией, что объясняет движение рынка.

Как пишет MarketWatch, дополнительное давление во вторник оказали заявления высокопоставленного помощника вице-президента США Майка Пенса о том, что очередной пакет поддержки экономики будет ограничен $1 трлн или даже меньше. С такой просьбой администрация США обратилась в Конгресс, сказал в интервью Bloomberg глава аппарата Пенса Марк Шорт.

Темпы распространения COVID-19 продолжают расти, пандемия коронавирусной инфекции еще не достигла пика, заявил во вторник гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

"На данный момент зафиксировано 11,4 млн случаев заражения COVID-19 и более 535 тыс. летальных исходов. Вспышка ускоряется, и мы явно не достигли пика пандемии", - сказал Гебрейесус на брифинге ВОЗ.

Новые вспышки коронавируса отмечаются в разных регионах мира - от Японии до Ирана и Австралии, а в США число инфицированных с начала пандемии превысило 3 млн. Ряд американских штатов, включая Калифорнию, Флориду и Техас, были вынуждены вернуть часть отмененных ранее ограничительных мер.

Президент США Дональд Трамп во вторник официально уведомил Конгресс о выходе страны из состава ВОЗ на фоне пандемии. В середине апреля Трамп принял решение о временной приостановке участия США в работе ВОЗ до проведения расследования о неудачном ответе организации на вспышку COVID-19.

Восстановление экономики США, начавшееся вслед за снятием ограничительных мер, которые были введены для сдерживания распространения коронавирусной инфекции, может остановиться в связи с увеличением числа новых случаев заражения в нескольких крупных штатах, предупреждает председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик.

В интервью газете Financial Times Бостик заявил, что последние данные указывают на "выравнивание" экономической активности как в плане возврата бизнеса к работе, так и в плане мобильности населения. По его словам, в ФРБ Атланты пытаются понять, "является ли выравнивание экономической активности началом устойчивой тенденции или просто паузой".

Председатель ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли сказала во вторник, что данные о безработице в США недооценивают экономический ущерб, нанесенный коронавирусом. Учитывая, что безработица находится на уровне 11,1%, центробанку придется принять дальнейшие меры для поддержки экономики, отметил глава ФРБ Ричмонда Томас Баркин.

Согласно прогнозу Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), уровни безработицы в развитых странах мира в текущем году будут выше, чем в любой период со времен Великой депрессии, и не вернутся к докризисным значениям, как минимум, до 2022 года.

Организация во вторник предостерегла от преждевременного отказа от экстренных мер, направленных на поддержку занятости, и заявила, что власти стран должны запустить новые программы, чтобы стимулировать компании нанимать персонал, особенно тех сотрудников, которые впервые вышли на рынок труда.

Европейская комиссия во вторник ухудшила свой экономический прогноз на 2020-2021 годы. Теперь Брюссель ожидает падения экономики Евросоюза на 8,3% в этом году и рост на 5,8% в следующем. В мае Еврокомиссия прогнозировала сокращение ВВП ЕС на 7,4% в 2020 году и рост на 6,1% в 2021 году.

Акции компаний туристического сектора подешевели по итогам торгов во вторник. Цена бумаг авиаперевозчиков United Airlines Holdings (SPB: UAL) и American Airlines Group (SPB: AAL) снизилась на 7,6% и 7% соответственно. Бумаги Royal Caribbean Cruises (SPB: RCL) и Norwegian Cruise Line Holdings потеряли примерно по 5%.

Также упали в цене акции энергетических компаний, включая Devon Energy (SPB: DVN) Corp. - на 7,3% и Valero Energy (SPB: VLO) Corp. - на 5,9%. Котировки акций банка Goldman Sachs Group Inc. опустились на 3,9%, JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) - на 2,8%.

Капитализация сети бургерных Shake Shack уменьшилась на 6,6%, поскольку предварительные данные о продажах компании во втором квартале не оправдали ожиданий рынка.

Котировки акций Novavax Inc. взлетели на 31,6%. Американская фармацевтическая компания сообщила, что получит $1,6 млрд от правительства США для финансирования экспериментальной вакцины от коронавируса и обеспечения масштабного производства. С учетом этого финансирования Novavax намерена поставить 100 млн доз вакцины, что, вероятно, произойдет к концу года.

Акции Regeneron Pharmaceuticals (SPB: REGN) Inc. подорожали на 2,2%. Компания получила федеральный контракт суммой $450 млн на производство нескольких тысяч доз экспериментального препарата от коронавируса, которое правительство бесплатно раздаст пациентам в случае, если его использование будет одобрено регуляторами.

Цена бумаг Sunrun Inc. подскочила на 22,6%. Крупнейший поставщик и оператор солнечных панелей с установкой на крышах домов в США договорился о приобретении конкурирующей Vivint Solar Inc. примерно за $3,2 млрд с учетом долга. Бумаги Vivint Solar, которая занимает второе место на рынке солнечной энергетики США, взлетели на 38,2%.

Рыночная стоимость Tesla Inc. (SPB: TSLA) выросла на 1,1% на фоне повышения целевой цены акций американского производителя электромобилей аналитиком Morgan Stanley.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка снизился на 396,85 пункта (1,51%) - до 25890,18 пункта.

Standard & Poor's 500 потерял 34,40 пункта (1,08%) и составил 3145,32 пункта.

Nasdaq Composite опустился на 89,76 пункта (0,86%) - до 10343,89 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду демонстрируют разнонаправленную динамику на фоне неопределенности вокруг дальнейшего развития ситуации с пандемией коронавируса.

Росту индексов в предыдущие несколько сессий способствовали ожидания восстановления экономики на фоне возобновления деятельности компаний. Между тем новый скачок числа заражений коронавирусом ослабил надежды на относительно быстрое восстановление экономики, пишет MarketWatch.

"Нет ничего необычного в том, что после пятидневного роста мы наблюдаем фиксацию прибыли, особенно учитывая новости про коронавирус", - говорит главный рыночный стратег Prudential Financial Куинси Кросби.

Поддержку рынкам акций в регионах мира в том числе оказывают беспрецедентные меры, принятые центральными банками и государствами стран мира для стимулирования роста экономики. В то же время давление оказывают опасения о том, что оптимизм может быть чрезмерным на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в некоторых частях США и ряде стран мира.

Темпы распространения COVID-19 продолжают расти, пандемия коронавирусной инфекции еще не достигла пика, заявил во вторник гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Новые вспышки коронавируса отмечаются в разных регионах мира - от Японии до Ирана и Австралии, а в США число инфицированных с начала пандемии превысило 3 млн. Ряд американских штатов, включая Калифорнию, Флориду и Техас, были вынуждены вернуть часть отмененных ранее ограничительных мер.

Японский индекс Nikkei 225 опускается на 0,5%.

В лидерах роста находятся акции Yamato Holdings Co., которые дорожают на 2%, в лидерах падения - бумаги CyberAgent Inc., которые теряют 6,6%.

Акции инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. дешевеют на 2,3%. Котировки производителя оборудования для выпуска чипов Advantest Corp. повышаются на 0,15%.

Китайский индекс Shanghai Composite растет на 0,5%, гонконгский Hang Seng поднимается на 0,4%.

Котировки акций интернет-гиганта Tencent Holdings повышаются на 5,4%, капитализация страховой компании China Life Insurance Co. (SPB: LFC) увеличивается на 4,2%, производителя чипов AAC Technologies Holdings Inc. - на 3,3%.

Южнокорейский индекс Kospi снижается на 0,1%.

Цена акций одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. снижается на 0,2%. Бумаги автопроизводителя Kia Motors Corp. растут примерно на 3%, Hyundai Motor Co. - на 1,3%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 опускается на 1,23%.

Рыночная стоимость одной из ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Group уменьшается на 0,8%, Rio Tinto - на 0,6%.

Цены на нефть опускаются в ходе торгов в среду на ожиданиях публикации данных Минэнерго США об изменении запасов нефти, бензина и дистиллятов в стране.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:25 МСК в среду составляет $42,95 за баррель, что на $0,13 (0,3%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на $0,02 (0,05%).

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,17 (0,42%) - до $40,45 за баррель. Во вторник стоимость этих контрактов уменьшилась на 0,02%.

Согласно данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на неделе, завершившейся 3 июля, увеличились на 2 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 1,8 млн баррелей, дистиллятов - на 847 тыс. баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 2,2 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что статистика покажет снижение запасов на прошлой неделе на 3,7 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина сократились на 1,2 млн баррелей, дистиллятов - на 500 тыс. баррелей.

Еженедельный отчет Минэнерго США будет опубликован в 17:30 мск.

Во вторник управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) в ежемесячном отчете сообщило, что ожидает снижения мировых запасов нефти со скоростью 1,8 млн б/с до конца 2021 года, что позволит нивелировать основной излишек, накопленный в начале 2020 года.

EIA повысило прогноз цены WTI в текущем году на 6,9% по сравнению с июньским прогнозом - до $37,55 за баррель. Ведомство теперь ожидает, что Brent в 2020 году в среднем будет стоить $40,5 за баррель, что на 6,5% выше предыдущего прогноза.

По прогнозу EIA, в 2021 году нефть WTI будет стоить $45,7 за баррель, Brent - $49,7 за баррель.

В то же время, у инвесторов сохраняются опасения по поводу восстановления спроса в связи с повторным введением карантинных мер в некоторых странах. Власти австралийского штата Новый Южный Уэльс со среды ограничили въезд из штата Виктория, в котором была зафиксирована новая вспышка коронавируса.

"Данные о спросе все еще крайне важны, поскольку рынок оценивает, как США и другие страны реагируют на смягчение карантинных мер", - отмечает старший сырьевой аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер, которого цитирует MarketWatch.