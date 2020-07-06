BCS GM добавил в дивидендную корзину "Топ-5"префы" Сбербанка и "обычку" Юнипро

BCS Global Markets (BCS GM) убрал из дивидендной корзины "Топ-5" бумаги ПАО "Мобильные Телесистемы" (MOEX: MTSS) (МТС) и ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (MOEX: MAGN) (ММК), сообщается в обзоре Вячеслава Смольянинова и Василия Мордовцева. При этом привилегированные акции Сбербанка (MOEX: SBER) и обыкновенные акции ПАО "Юнипро" (MOEX: UPRO) были в нее добавлены.

Таким образом, в дивидендной корзине "Топ-5 акций компаний РФ" от BCS GM в настоящее время находятся "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS) (привилегированные акции), "Норильский никель" (MOEX: GMKN), "Юнипро", "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) и Сбербанк (привилегированные акции).

"В корзину добавлены привилегированные акции Сбербанка, поскольку мы считаем вероятной выплату дивидендов с ранее озвученным коэффициентом 50% в размере 18,7 рубля на акцию, что обеспечит доходность на "префы" 10%. ГОСА назначено на 25 сентября, заседание набсовета - на 25 августа, то есть после публикации 30 июля результатов за II квартал 2020 года по МСФО, которые должны повысить прогнозируемость и пролить свет на уровни достаточности капитала. Кроме того, в корзину мы включили обыкновенные акции "Юнипро" с ожидаемой дивдоходностью через 12 месяцев на уровне почти 10%", - говорится в обзоре.

В то же время в нем отмечается, что МТС и ММК были исключены из дивидендной корзины "Топ-5", так как хотя дивдоходность МТС остается довольно высокой (9%), однако потенциал роста выплат в среднесрочной перспективе, по мнению экспертов, ограничен, а ММК подвержен риску ухудшения дивидендных перспектив на среднесрочном горизонте.

Дивидендная корзина "Топ-5 акций компаний РФ" - это равновзвешенный портфель, состоящий из пяти акций РФ с наивысшей ожидаемой дивидендной доходностью на следующие 12 месяцев и минимальным порогом ликвидности на уровне не менее $0,5 млн среднего дневного объема торгов за три месяца (3M ADTV).