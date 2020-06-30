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30 июня 2020 года 19:17

Рынок акций РФ просел к 2740п по индексу Мосбиржи перед выходным, взлетел Polymetal, упал Petropavlovsk

Москва. 30 июня. Рынок акций РФ во вторник просел вслед за нефтью, индекс Мосбиржи опустился в район 2740 пунктов, причем откат сдерживался ослаблением рубля; взлетели бумаги Polymetal вслед за золотом, выросли акции "Новолипецкого металлургического комбината" и ПАО "Центральный телеграф" на дивидендных новостях; упали акции Petropavlovsk из-за корпоративного конфликта.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2743,2 пункта (-0,9%), индекс РТС - 1212,63 пункта (-2,2%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3%.

Доллар вырос до 71,26 рубля (+1,27 рубля).

Подешевели акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-2,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,9%).

Выросли акции Polymetal (+11,6%, до 1394,7 рубля; золото на подъеме протестировало рубеж $1800 за унцию), "Новолипецкого металлургического комбината" (+1,6%, до 140,84 рубля), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,8%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6%).

Акционеры НЛМК на внеочередном собрании во вторник одобрили дивиденды за I квартал 2020 года в размере 3,21 рубля на акцию. Общий размер утвержденных за I квартал дивидендов составляет 19 млрд 238,259 млн рублей. Датой закрытия реестра на получение дивидендов утверждено 13 июля 2020 года. Дивиденды за IV квартал составляли 3,12 рубля на акцию.

Как отмечает брокер по работе с ключевыми клиентами компании "БКС Брокер" Сергей Ермоленко, официальный индекс PMI Китая для производственного сектора за июнь оказался лучше ожиданий (50,9 пункта против прогноза 50,4 пункта), что сигнализирует о продолжающемся восстановлении экономики и, следовательно, улучшении перспектив спроса на энергоресурсы. Тем не менее, позитив ограничен мрачной оценкой ВОЗ, что конец пандемии даже не близок и худшее еще впереди. Этот прогноз создает угрозу для спроса на нефть и оказывает давление на котировки Brent. Дополнительным фактором риска для нефтяного рынка является намерение Ливии возобновить экспорт, который был остановлен с января из-за гражданской войны, что повышает угрозу перенасыщения. В свете неопределенности часть инвесторов зафиксировала прибыль перед выходным днем на российском рынке акций.

Несмотря на достигнутый многими странами прогресс в борьбе с коронавирусом, на глобальном уровне распространение пандемии на самом деле ускоряется. "Мы все хотим, чтобы это закончилось. Мы все хотим жить своей жизнью. Но суровая реальность состоит в том, что это даже близко не конец", - отметил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейсус.

По словам аналитика Sberbank CIB Коула Эйксона, глава Федрезерва Джером Пауэлл снова заявил, что для дальнейшего восстановления деловой активности должны оставаться в силе противоэпидемические меры (как медицинского, так и экономического характера).

Нейтральный настрой на глобальных рынках не подпортили новости о том, что инициированный Пекином новый закон о национальной безопасности для Гонконга принят и что США аннулируют часть торговых льгот для Гонконга. Председатель Федрезерва Пауэлл и министр финансов США Стивен Мнучин выступят во вторник в нижней палате Конгресса, где демократы, вероятно, подвергнут критике меры фискального стимулирования, нацеленные на борьбу с последствиями коронавируса.

Российские активы перестали резко реагировать на требования новых антироссийских санкций со стороны отдельных конгрессменов США. Однако в ближайшие дни эта тема, вероятно, будет активно обсуждаться в США, поскольку она может иметь серьезные последствия в связи с приближающимися президентскими выборами. В среду завершается голосование по предложенным изменениям в Конституции РФ, в связи с чем 1 июля объявлено нерабочим днем. Среди важных макроэкономических публикаций среды - протокол заседания ФРС США, июньские индексы PMI в ряде стран, статистика розничных продаж в Германии, данные по ценам на жилье в Великобритании и отчет ADP по занятости в США, отмечает аналитик.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, позитивного настроя азиатских рынков явно не хватило для продолжения роста российских и европейских индексов. Продолжается распространение COVID-19, а ВОЗ предупреждает, что худшее еще впереди. Нефть возобновила снижение на опасениях возвращения мер социального дистанцирования, как это уже произошло более чем в десятке американских штатов.

В бумагах ГМК "Норникель" продолжилась негативная реакция на череду экологических происшествий. Правительство внесло в Госдуму поправки, которые обяжут компании, занимающиеся нефтедобычей на суше, создавать финансовые резервы на случай ликвидации разлива нефти. Акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,4%) просели из-за ухудшения прогнозов по второй волне COVID-19 в мире, хотя позитивной новостью стало сообщение правительства РФ о переговорах с Турцией о возобновлении полетов с 15 июля. Пессимизм в бумагах Сбербанка связан с возможными плохими итогами за май, как это показала отчетность TCS Group. ВТБ заработал за май по МСФО всего 0,5 млрд рублей, а прибыль за пять месяцев сократилась на треть - до 41,2 млрд рублей. Бумаги Yandex стабилизировались на фоне сообщений об успешном завершении вторичного размещения акций на $1,06 млрд. Новыми акционерами стали "ВТБ Капитал", Goldman Sachs и инвестиционная компания Романа Абрамовича Millhouse.

Кроме рисков второй волны COVID-19, на нефть оказывают давление новости из Ливии, где проходят многосторонние переговоры о возобновлении нефтяного экспорта. От более активного снижения нефть удерживают прогнозы снижения запасов в США, отмечает аналитик.

Российский рынок и рубль завершили последний торговый день квартала с потерями. Впрочем, в рубле уже наблюдается краткосрочная перепроданность, и после выходного дня можно ждать попыток вернуться к укреплению, считает Кочетков.

Во вторник преобладал рост индексов акций в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 1,3%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,8%, гонконгский Hang Seng - 0,4%) на статистике из Китая, в Европе динамика смешанная (CAC 40, FTSE снижаются на 0,2-0,9%, DAX вырос на 0,6%), однако растет Америка (индекс S&P 500 подрос на 0,8%) на статистике Conference Board.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в июне увеличился до 50,9 пункта при прогнозах снижения до 50,4 пункта с майского уровня 50,6 пункта, свидетельствуют данные Государственного статистического управления. Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже - на ее ослабление. Индекс превышает эту отметку четвертый месяц подряд после резкого спада на пике пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в феврале.

Индекс PMI сферы услуг и строительства КНР повысился до 54,4 пункта с 53,6 пункта в мае. Значение индекса выросло по итогам четвертого месяца подряд и достигло максимальной отметки с января 2020 года.

В США индекс потребительского доверия Conference Board в июне вырос до 98,1 пункта с пересмотренных 85,9 пункта в мае, аналитики ожидали роста до 91,5-91,8 пункта.

На нефтяном рынке цены во вторник корректируются вниз после роста накануне, инвесторы оценивают вероятность продолжения восстановления мирового спроса на нефть на фоне роста заболеваемости COVID-19 в США; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,1 ниже уровня суточной давности. Стоимость августовских фьючерсов на Brent составила $41,22 за баррель (-1,2% и +1,7% в понедельник), августовская цена WTI - $39,67 за баррель (-0,1% и +3,1% в понедельник).

Срок действия августовских контрактов на Brent истекает во вторник.

Давление на рынок оказывают сохраняющиеся тревоги по поводу того, что ослабление ограничений может привести ко второй волне коронавируса, что вновь ограничит спрос на нефть.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели бумаги Petropavlovsk (-16,5%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-8,4%), Мособлбанка (MOEX: MOBB) (-7%), ПАО "Завод им. И.А. Лихачева" (MOEX: ZILL) (-5,4%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (-5%).

Золотодобывающая компания Petropavlovsk вновь оказалась в состоянии корпоративного конфликта, совет директоров просит защиты регулятора от нового акционера.

Основатель Petropavlovsk Павел Масловский, CFO компании Данила Котляров и еще несколько независимых директоров не попали в совет директоров золотодобытчика. Как сообщает компания, анализ результатов голосования показал, что против выступили новый крупнейший акционер - "Южуралзолото", которое контролирует семья Константина Струкова (22,37%), компании Everest и Slevin (вместе 12,09%), а также Fortiana Holdings Владислава Свиблова (на момент голосования Свиблов контролировал 4,62%, а потом продал большую часть пакета).

Выросли акции ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+10,1%), ПАО "Центральный телеграф" (+8,7% и +11,3% "префы" - до нового максимума 29,2 рубля), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (+4,2%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+4,1%), ПАО "ОР" (MOEX: OBUV) (+3,9%), "ТНС Энерго" (MOEX: TNSE) (+3,6%).

Акции ПАО "Центральный телеграф" накануне подскочили на 40% на новостях о рекомендации совета директоров компании выплатить дивиденды за 2019 год. В понедельник компания сообщила, что совет директоров "Центрального телеграфа" рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по результатам 2019 года в денежной форме как на привилегированные, так и на обыкновенные акции в размере 11,83 рубля на акцию. В общей сложности на выплату дивидендов за прошлый год будет направлено 2,5 млрд рублей. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2019 года - 10 августа 2020 года.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 61,944 млрд рублей (из них на бумаги "Газпрома" пришлось 9,687 млрд рублей, на обыкновенные акции Сбербанка - 8,417 млрд рублей, на акции "Норникеля" - 8,303 млрд рублей).


Опубликовано: /Финмаркет/
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