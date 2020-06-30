.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпоративных бондов во вторник могут слегка подрасти благодаря внешнему позитиву
.
ГЛАВНОЕ
Падение промпроизводства в мае ускорилось до 9,6%
В мае промпроизводство в РФ, по данным Росстата, упало на 9,6% после снижения на 6,6% в апреле. Падение оказалось сильнее прогнозов экономистов, ожидавших снижение на 6,8%
 
Минфин отказался от "прогрессивного НДПИ" для угля
Минфин РФ отказался от идеи введения механизма, призванного перераспределить в пользу бюджета часть доходов угледобывающей промышленности при благоприятной внешней конъюнктуре. В марте Минфин опубликовал на сайте правовых актов проект поправок в...
 
Украшения могут подорожать на 30% - ювелиры
В сентябре золотые украшения могут подорожать на 30% относительно уровня начала года, пишут "Известия", ссылающиеся на информацию Гильдии ювелиров России. Тенденция связана с ростом цен на драгоценный металл на мировых рынках. Подорожание будет...
 
Неделя отпуска на Черном море - сколько придется потратить
Недельный отдых на двоих на популярных отечественных курортах обойдется россиянам в 25–30 тыс. рублей, пишут "Известия", приводящие оценку вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрия Горина. Это примерно на уровне прошлого года,...
 
30 июня 2020 года 09:36

Цены рублевых корпоративных бондов во вторник могут слегка подрасти благодаря внешнему позитиву

Москва. 30 июня. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник могут слегка подрасти благодаря наметившемуся улучшению ситуации на мировых рынках капитала, полагают эксперты.

Фондовые индексы США заметно выросли по итогам торгов в понедельник, при этом Dow Jones продемонстрировал сильнейший однодневный подъем более чем за три недели на фоне надежд инвесторов на восстановление экономики при поддержке стимулирующих мер, несмотря на продолжающийся рост заболеваемости COVID-19. Поддержку рынку, в частности, оказали оптимистичные экономические данные, опубликованные в понедельник. Индекс незавершенных сделок по продаже жилья в США на вторичном рынке (pending home sales) в мае подскочил на 44,3% относительно предыдущего месяца после резкого падения в марте и апреле (аналитики ожидали в среднем повышения всего на 18,9%). Подъем стал рекордным с начала отслеживания этих данных Национальной ассоциацией риэлторов (NAR) в 2001 году.

Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в мире в минувшие выходные превысило 10 млн, число смертельных случаев - 500 тыс., свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, отслеживающего ситуацию с COVID-19. Десятки американских штатов, включая Флориду, Техас, Калифорнию и Аризону, в которых отмечается рост числа заражений, откладывают планы по открытию экономик и вводят новые ограничения с целью предотвращения дальнейшего распространения инфекции, пишет The Wall Street Journal. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в понедельник заявил, что может приостановить третий этап снятия ограничительных мер, запланированный на следующий понедельник, из-за ситуации с коронавирусом и несоблюдением жителями социальной дистанции. Губернатор штата Нью-Джерси заявил, что запрет на работу внутренних помещений предприятий общественного питания сохранится на неопределенный срок.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник повышаются вслед за сильным подъемом американского рынка акций, а также благодаря позитивным данным о состоянии экономик стран региона. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в июне увеличился до 50,9 пункта по сравнению с 50,6 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления. PMI сферы услуг и строительства КНР повысился до 54,4 пункта с 53,6 пункта в мае. Значение индекса выросло по итогам четвертого месяца подряд и достигло максимальной отметки с января 2020 года.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:55 МСК увеличился на 0,8%, гонконгский Hang Seng - на 0,5%. Японский индекс Nikkei 225 вырос во вторник на 1,27%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:49 МСК повысился на 1,4%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов прибавил 2%. Резервный банк Австралии сохранил базовую ставку на минимальном историческом уровне в 0,25% годовых по итогам июньского заседания руководства.

Вместе с тем цены на нефть снижаются во вторник утром после роста накануне, инвесторы оценивают вероятность продолжения восстановления мирового спроса на нефть на фоне роста заболеваемости COVID-19 в США. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК во вторник составила $41,47 за баррель, что на 0,58% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на 1,7%, до $41,71 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени снизились в цене на 0,78% - до $39,39 за баррель. В понедельник стоимость этих контрактов увеличилась на 3,1%, до $39,7 за баррель.

Давление на нефтяной рынок оказывают сохраняющиеся тревоги по поводу того, что ослабление ограничений может привести ко второй волне коронавируса, что вновь ограничит спрос на нефть.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник упала почти в 1,8 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 8,405 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,18 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 29 июня снизился всего на 0,03% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 111,29 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (27-29 июня) 0,03%, поднявшись до 696,83 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ЕвроХим-001P-06" (+1,26%), "Транснефть-001P-09" (+0,5%) и "Газпром Капитал БО-001Р-02" (+0,4%), а в лидерах снижения - облигации "Металлоинвест БО-04" (-0,6%), "Роснефть-002Р-05" (-0,56%) и "РЖД-001P-17R" (-0,47%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк России (MOEX: SBER) разместил полностью выпуск инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_BLN-NASD-UST-5Y-001Р-270R почти на 4 млрд рублей. Выпуск гасится через 5 лет. По выпуску предусмотрен один купон, ставка купона равна 0,01%. Кроме того, предусмотрена выплата дополнительного дохода. Облигации размещались в рамках программы биржевых облигаций объемом до 1,7 трлн рублей.

Росэксимбанк полностью разместил 10-летние облигации серии 002Р-03 с офертой через 7 лет объемом 7 млрд рублей. Сбор заявок на бонды прошел 17 июня. Ставка купона установлена на уровне 6,64% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте в размере 6,75% годовых.

АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-инвест" установило ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-07 объемом 700 млн рублей со сроком обращения 16 месяцев на уровне 12% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 12,53%. Купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск пройдет 30 июня. Техразмещение запланировано на 2 июля. Возможна дополнительная оферта за три дня до погашения по цене, обеспечивающий инвестору возврат долларового эквивалента инвестиций с доходностью 5% годовых в долларах США.

ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) установило ставку 28-го купона облигаций 29-й серии в размере 4% годовых. Компания в октябре 2013 года разместила облигации 29-й серии на 20 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена в размере 7,1% годовых. Облигации размещены на 35 лет и имеют квартальные купоны. Ставки 2-132-го купонов рассчитываются как уровень инфляции за год + 1%. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в случае достижения или превышения процентной ставкой уровня 10% годовых.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) выставила оферту по согласованию с владельцами облигаций по двум выпускам облигаций серии 001Р-06 объемом 15 млрд рублей и серии 001Р-09 объемом 10 млрд рублей. Период предъявления облигаций - с 10:00 МСК 9 июля до 18:00 МСК 15 июля. Дата выкупа облигаций - 17 июля. Цена будет определена в период предъявления облигаций и не может быть ниже 100% и выше 107% от номинала. Сбор заявок на 10-летние облигации на 15 млрд рублей с офертой через 5 лет серии 001Р-06 проходил 30 марта 2017 года, ставка купона установлена на уровне 8,9% годовых. Сбор заявок на 10-летние облигации на 10 млрд рублей с офертой через 3 года серии 001Р-09 проходил 27 февраля 2019 года, ставка купона была установлена на уровне 9,9% годовых.

ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2012-1" приняло решение 22 июля досрочно погасить жилищные облигации с ипотечным покрытием классов "А2" и "Б" номинальным объемом 6,6 млрд рублей. Погашение состоится в дату окончания 32-го купонного периода и пройдет по остаточной непогашенной стоимости, сумма выплат по классу "А2" составит 477 млн 822,6 тыс. рублей. Текущий номинал одной облигации класса "А2" - 80,55 рубля. Класс "Б" будет погашен по номиналу, сумма выплат составит 1 млрд 318,781 млн рублей. Размещение выпусков общим объемом 6,6 млрд рублей прошло в июле 2012 года. Объем серии "А2" составлял 5,932 млрд рублей, серии "Б" - 1,318 млрд рублей. Ставка текущего купона класса "А2" - 5,5% годовых. По выпуску "А2" предусмотрена амортизация. Первоначально предполагалось, что выпуски будут погашены 22 января 2044 года.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
30 июня 2020 года 19:42
Рубль вечером упал к доллару и евро до минимумов середины мая перед выходным днем
Москва. 30 июня.Доллар и евро ускорили рост, обновив максимумы середины мая на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль дешевеет к бивалютной корзине в условиях невысокого интереса к риску, ребалансировки позиций в последний день месяца и квартала, а также перед выходным днем в среду, 1 июля.    читать дальше
.
30 июня 2020 года 19:17
Рынок акций РФ просел к 2740п по индексу Мосбиржи перед выходным, взлетел Polymetal, упал Petropavlovsk
Москва. 30 июня. Рынок акций РФ во вторник просел вслед за нефтью, индекс Мосбиржи опустился в район 2740 пунктов, причем откат сдерживался ослаблением рубля; взлетели бумаги Polymetal вслед за золотом, выросли акции "Новолипецкого металлургического комбината" и ПАО "Центральный телеграф" на дивидендных новостях; упали акции Petropavlovsk из-за корпоративного конфликта.    читать дальше
.
30 июня 2020 года 18:55
Цены евробондов РФ во вторник продолжили снижаться на фоне опасений второй волны COVID-19
Москва. 30 июня. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник продолжили умеренно снижаться на фоне падения спроса глобальных инвесторов на рисковые активы из-за возросших опасений второй волны пандемии COVID-19. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за день, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
30 июня 2020 года 18:54
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "держать" для обыкновенных акций "Газпром нефти"
Аналитики ГК "ФИНАМ" подтверждают рекомендацию "держать" для обыкновенных акций "Газпром нефти", отмечая среди рисков чрезвычайно низкий free float акций компании и концентрацию их основного объема у государственного "Газпрома", говорится в комментарии аналитика ГК Алексея Калачева. "Самую...    читать дальше
.
30 июня 2020 года 18:25
Пара доллар/рубль на текущей неделе предпримет попытку закрепления в диапазоне 70-75 рублей - Промсвязьбанк
Пара доллар/рубль на текущей неделе предпримет попытку закрепления в диапазоне 70-75 рублей, основным фактором давления вновь выступит внешний фон, отмечается в обзоре Промсвязьбанка. "Рубль в рамках прошедшей недели снизился по отношению к ведущим мировым валютам, - комментируют аналитики...    читать дальше
.
30 июня 2020 года 17:57
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "Покупать" для обыкновенных акций ПАО "Северсталь"
Аналитики ГК "ФИНАМ" подтверждают рекомендацию "Покупать" для обыкновенных акций ПАО "Северсталь", говорится в комментарии инвесткомпании. ""Северсталь" с высокой рентабельностью, низким долгом и привлекательной дивидендной политикой выглядит более интересной для инвесторов, нежели сопоставимые...    читать дальше
.
30 июня 2020 года 17:32
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции Полиметалла с целевым ориентиром 1500 руб.
Аналитики "КИТ Финанс Брокер" рекомендуют покупать акции Полиметалла с целевым ориентиром 1500 руб., говорится в обзоре инвесткомпании. "Полиметалл демонстрирует сильные финансовые и операционные показатели, - отмечают аналитики. - Выручка по итогам I кв. 2020 г. выросла на 7% по сравнению с...    читать дальше
.
30 июня 2020 года 17:12
Рынок акций РФ выглядит намного хуже зарубежных площадок - "БКС Брокер"
Рынок акций РФ с начала недели демонстрирует слабость на неплохом внешнем фоне, во вторник эта тенденция лишь усилилась, и индикаторы выглядят намного хуже мировых фондовых площадок, отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Дмитрий Бабин. По его словам, после позитивного старта...    читать дальше
.
30 июня 2020 года 16:45
Sova Capital снизила оценку GDR ММК, НЛМК и Северстали на 3-18%, подтвердив рейтинг "держать"
Инвестиционная компания Sova Capital понизила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (MOEX: MAGN) (ММК), ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (MOEX: NLMK) (НЛМК) и ПАО "Северсталь" (MOEX: CHMF) на 3-18%, говорится в обзоре...    читать дальше
.
30 июня 2020 года 16:19
Julius Baer сохраняет "бычью" позицию по рынку природного газа
Цены на природный газ выросли по обе стороны Атлантики на фоне восстановления цен после недавних минимумов и улучшения фундаментальных показателей, говорится в комментарии Julius Baer. "Сочетание прогнозов жаркого лета и снижения объемов импорта повысило уверенность в том, что уровень предложения...    читать дальше
.
30 июня 2020 года 15:56
Xtellus Capital поднял оценку ADS HeadHunter на 15%, оставив рейтинг "держать"
Xtellus Capital, аналитика которой распространяется в России "ВТБ Капиталом", повысила прогнозную стоимость американских депозитарных акций (ADS) рекрутингового сервиса HeadHunter с $20 до $23 за штуку, сообщается в обзоре аналитика компании Ивана Кима. Между тем рекомендация (рейтинг) "держать"...    читать дальше
.
30 июня 2020 года 15:45
Рубль днем активно дешевеет к доллару и евро в условиях снижения интереса к риску
Москва. 30 июня. Доллар и евро уверенно растут, торгуясь на "Московской бирже" во вторник днем на максимальных отметках с конца мая; рубль дешевеет к бивалютной корзине в условиях невысокого интереса к риску и сниженной активности инвесторов в последний день месяца и квартала.    читать дальше
.
30 июня 2020 года 15:40
Спрос на бумаги энергокомпаний может усилиться - ИК "Фридом Финанс"
Рынок акций во вторник получает смешанные сигналы, и до конца сессии может усилиться спрос на бумаги энергокомпаний, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Валерия Емельянова. Азиатские площадки закрылись в плюсе на 1,5% на фоне роста PMI в июне в Китае. Европа начала день...    читать дальше
.
30 июня 2020 года 15:20
Julius Baer повышает трехмесячный прогноз по паре EUR/USD до 1,14
Экономические данные по США и Европе подтверждают, что после ослабления карантинных мер рост по обе стороны Атлантики возобновляется с одинаковой скоростью, говорится в комментарии Julius Baer. Бюджетно-налоговая поддержка в Европе по своим объемам догоняет меры, принятые в США, что поддерживает...    читать дальше
.
30 июня 2020 года 14:46
Акции остаются привлекательными на горизонте 3-6 месяцев, но действовать стоит все же осмотрительно - Credit Suisse
Акции остаются привлекательными на горизонте 3-6 месяцев, но действовать стоит все же осмотрительно: надвигающейся сезон отчетности, недавний рост числа случаев выявленной коронавирусной инфекции и политические события в США усложняют и без того непростую обстановку на финансовых рынках, которая...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.