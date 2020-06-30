Цены рублевых корпоративных бондов во вторник могут слегка подрасти благодаря внешнему позитиву

Москва. 30 июня. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник могут слегка подрасти благодаря наметившемуся улучшению ситуации на мировых рынках капитала, полагают эксперты.

Фондовые индексы США заметно выросли по итогам торгов в понедельник, при этом Dow Jones продемонстрировал сильнейший однодневный подъем более чем за три недели на фоне надежд инвесторов на восстановление экономики при поддержке стимулирующих мер, несмотря на продолжающийся рост заболеваемости COVID-19. Поддержку рынку, в частности, оказали оптимистичные экономические данные, опубликованные в понедельник. Индекс незавершенных сделок по продаже жилья в США на вторичном рынке (pending home sales) в мае подскочил на 44,3% относительно предыдущего месяца после резкого падения в марте и апреле (аналитики ожидали в среднем повышения всего на 18,9%). Подъем стал рекордным с начала отслеживания этих данных Национальной ассоциацией риэлторов (NAR) в 2001 году.

Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в мире в минувшие выходные превысило 10 млн, число смертельных случаев - 500 тыс., свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, отслеживающего ситуацию с COVID-19. Десятки американских штатов, включая Флориду, Техас, Калифорнию и Аризону, в которых отмечается рост числа заражений, откладывают планы по открытию экономик и вводят новые ограничения с целью предотвращения дальнейшего распространения инфекции, пишет The Wall Street Journal. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в понедельник заявил, что может приостановить третий этап снятия ограничительных мер, запланированный на следующий понедельник, из-за ситуации с коронавирусом и несоблюдением жителями социальной дистанции. Губернатор штата Нью-Джерси заявил, что запрет на работу внутренних помещений предприятий общественного питания сохранится на неопределенный срок.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник повышаются вслед за сильным подъемом американского рынка акций, а также благодаря позитивным данным о состоянии экономик стран региона. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в июне увеличился до 50,9 пункта по сравнению с 50,6 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления. PMI сферы услуг и строительства КНР повысился до 54,4 пункта с 53,6 пункта в мае. Значение индекса выросло по итогам четвертого месяца подряд и достигло максимальной отметки с января 2020 года.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:55 МСК увеличился на 0,8%, гонконгский Hang Seng - на 0,5%. Японский индекс Nikkei 225 вырос во вторник на 1,27%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:49 МСК повысился на 1,4%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов прибавил 2%. Резервный банк Австралии сохранил базовую ставку на минимальном историческом уровне в 0,25% годовых по итогам июньского заседания руководства.

Вместе с тем цены на нефть снижаются во вторник утром после роста накануне, инвесторы оценивают вероятность продолжения восстановления мирового спроса на нефть на фоне роста заболеваемости COVID-19 в США. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК во вторник составила $41,47 за баррель, что на 0,58% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на 1,7%, до $41,71 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени снизились в цене на 0,78% - до $39,39 за баррель. В понедельник стоимость этих контрактов увеличилась на 3,1%, до $39,7 за баррель.

Давление на нефтяной рынок оказывают сохраняющиеся тревоги по поводу того, что ослабление ограничений может привести ко второй волне коронавируса, что вновь ограничит спрос на нефть.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник упала почти в 1,8 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 8,405 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,18 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 29 июня снизился всего на 0,03% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 111,29 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (27-29 июня) 0,03%, поднявшись до 696,83 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ЕвроХим-001P-06" (+1,26%), "Транснефть-001P-09" (+0,5%) и "Газпром Капитал БО-001Р-02" (+0,4%), а в лидерах снижения - облигации "Металлоинвест БО-04" (-0,6%), "Роснефть-002Р-05" (-0,56%) и "РЖД-001P-17R" (-0,47%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк России (MOEX: SBER) разместил полностью выпуск инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_BLN-NASD-UST-5Y-001Р-270R почти на 4 млрд рублей. Выпуск гасится через 5 лет. По выпуску предусмотрен один купон, ставка купона равна 0,01%. Кроме того, предусмотрена выплата дополнительного дохода. Облигации размещались в рамках программы биржевых облигаций объемом до 1,7 трлн рублей.

Росэксимбанк полностью разместил 10-летние облигации серии 002Р-03 с офертой через 7 лет объемом 7 млрд рублей. Сбор заявок на бонды прошел 17 июня. Ставка купона установлена на уровне 6,64% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте в размере 6,75% годовых.

АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-инвест" установило ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-07 объемом 700 млн рублей со сроком обращения 16 месяцев на уровне 12% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 12,53%. Купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск пройдет 30 июня. Техразмещение запланировано на 2 июля. Возможна дополнительная оферта за три дня до погашения по цене, обеспечивающий инвестору возврат долларового эквивалента инвестиций с доходностью 5% годовых в долларах США.

ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) установило ставку 28-го купона облигаций 29-й серии в размере 4% годовых. Компания в октябре 2013 года разместила облигации 29-й серии на 20 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена в размере 7,1% годовых. Облигации размещены на 35 лет и имеют квартальные купоны. Ставки 2-132-го купонов рассчитываются как уровень инфляции за год + 1%. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в случае достижения или превышения процентной ставкой уровня 10% годовых.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) выставила оферту по согласованию с владельцами облигаций по двум выпускам облигаций серии 001Р-06 объемом 15 млрд рублей и серии 001Р-09 объемом 10 млрд рублей. Период предъявления облигаций - с 10:00 МСК 9 июля до 18:00 МСК 15 июля. Дата выкупа облигаций - 17 июля. Цена будет определена в период предъявления облигаций и не может быть ниже 100% и выше 107% от номинала. Сбор заявок на 10-летние облигации на 15 млрд рублей с офертой через 5 лет серии 001Р-06 проходил 30 марта 2017 года, ставка купона установлена на уровне 8,9% годовых. Сбор заявок на 10-летние облигации на 10 млрд рублей с офертой через 3 года серии 001Р-09 проходил 27 февраля 2019 года, ставка купона была установлена на уровне 9,9% годовых.

ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2012-1" приняло решение 22 июля досрочно погасить жилищные облигации с ипотечным покрытием классов "А2" и "Б" номинальным объемом 6,6 млрд рублей. Погашение состоится в дату окончания 32-го купонного периода и пройдет по остаточной непогашенной стоимости, сумма выплат по классу "А2" составит 477 млн 822,6 тыс. рублей. Текущий номинал одной облигации класса "А2" - 80,55 рубля. Класс "Б" будет погашен по номиналу, сумма выплат составит 1 млрд 318,781 млн рублей. Размещение выпусков общим объемом 6,6 млрд рублей прошло в июле 2012 года. Объем серии "А2" составлял 5,932 млрд рублей, серии "Б" - 1,318 млрд рублей. Ставка текущего купона класса "А2" - 5,5% годовых. По выпуску "А2" предусмотрена амортизация. Первоначально предполагалось, что выпуски будут погашены 22 января 2044 года.