Цены рублевых корпоративных бондов в четверг не продемонстрируют ярко выраженной динамики

Москва. 28 мая. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американский фондовый рынок заметно вырос по итогам торгов в среду, продолжив рост предыдущего дня, на фоне оптимизма инвесторов по поводу возобновления экономической активности и надежд на принятие властями новых мер стимулирования для поддержки восстановления. Индекс Dow Jones Industrial Average впервые с начала марта превысил отметку в 25000 пунктов благодаря росту акций таких компаний, как American Express, Goldman Sachs и JPMorgan Chase, которые подорожали более чем на 5%. Между тем S&P 500 впервые почти за три месяца преодолел отметку в 3000 пунктов.

Все 50 штатов США открыли свои экономики в той или ной степени. В столице США Вашингтоне в пятницу снимут введенный из-за коронавируса режим самоизоляции и приступят к первому этапу возобновления экономической деятельности города, сообщило в среду издание The Hill со ссылкой на мэра Вашингтона Мюриел Баузер. Председатель Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс заявил в интервью Bloomberg TV, что худшие последствия коронавирусной инфекции COVID-19 для экономики США, возможно, уже позади, однако впереди по-прежнему сложные дни, поскольку серьезная неопределенность сохраняется. Несмотря на серьезные проблемы, связанные с ограничениями, которые были введены в Штатах с целью сдерживания распространения коронавируса, Уильямс видит возможность для быстрого восстановления экономики. Он надеется, что ситуация начнет улучшаться в ближайшие месяцы, и рассчитывает увидеть "действительно мощное восстановление во второй половине текущего года".

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленную динамику в четверг на фоне растущей напряженности в отношениях между США и Китаем. На этом фоне китайский индекс Shanghai Composite к 8:19 МСК снизился на 0,37%, гонконгский Hang Seng - на 1,58%. В то же время японский индекс Nikkei 225 поднялся на 2,37%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:19 МСК опустился на 0,39%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:19 МСК прибавил1,34%.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в среду, что Гонконг утратил автономию. "Сегодня я сообщил в Конгресс, что Гонконг более не пользуется автономией в отношении Китая, если учитывать факты с места событий. США - вместе с людьми Гонконга", - написал он в Twitter. Помпео указал на намерение Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в одностороннем порядке принять законопроект о безопасности Гонконга. На минувшей неделе власти Китая заявили о намерении принять законопроект, создающий "механизм правоприменения для обеспечения национальной безопасности" в Гонконге. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в докладе на сессии ВСНП подтвердил, что Пекин намерен создать "стабильные правовые системы и механизмы правоприменения для защиты национальной безопасности в Гонконге".

В свою очередь нефть дешевеет на торгах в четверг на информации о более существенном, чем ожидалось, росте запасов в США и опасениях, что Россия может уменьшить снижение добычи в июле. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК составила $34,02 за баррель, что на 2,07% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду июльские контракты снизились в цене на 3,95%. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевели на 3% - до $31,83 за баррель. Днем ранее цена контрактов уменьшилась на 4,48%.

Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным в среду, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 22 мая, увеличились на 8,7 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 1,1 млн баррелей, дистиллятов - на 6,9 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 3,4 млн баррелей. Официальный доклад министерства энергетики США о запасах энергоносителей будет обнародован в четверг в 17:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют, что он покажет снижение запасов на прошлой неделе на 1,2 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду практически не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 10,162 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,825 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 27 мая снизился всего на 0,004% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 111,31 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,016%, поднявшись до 692,45 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Транснефть-001Р-13" (+1,3%), "Газпромбанк-001Р-14Р" (+0,86%) и "Газпром БО-23" (+0,4%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-05R" (-0,83%), "РЖД-001P-16R" (-0,5%) и "Фольксваген Банк-001Р-03" (-0,34%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Трансмашхолдинг" в полном объеме разместило выпуск 5-летних облигаций серии ПБО-05 на 10 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 22 мая. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,1% годовых, что соответствует доходности к оферте через 3 года в размере 6,19% годовых.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) в полном объеме разместила 10-летние облигации серии 001P-13 объемом 15 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 20 мая. АФК "Система" установила ставку 1-го купона на уровне 6,6% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте через 4 года на уровне 6,71% годовых. Объем размещения по итогам сбора заявок был увеличен с 10 млрд рублей до 15 млрд рублей.

ПАО "Трансфин-М" в полном объеме разместило 7-летние облигации серии 002Р-02 объемом 4 млрд 120,140 млн рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 22 мая. Размер ставки каждого купонного периода равен ключевой ставке, установленной ЦБ РФ и действующей на каждый календарный день купонного периода, увеличенной на 1,9%. Таким образом, размер ставки 1-го купона составит 7,4% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения - каждый квартал эмитент гасит по 3,9% номинала облигаций. Оставшиеся 33,7% от номинала гасятся в дату погашения выпуска.

ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" ("ГТЛК") установило ставку 1-го купона 15-летних бондов с офертой через 6 лет серии 001P-17 объемом 10 млрд рублей на уровне 7,44% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте в размере 7,65% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 27 мая. Техразмещение запланировано на 1 июня.

ООО "Газпром Капитал" (100%-ная "дочка" "Газпрома" (MOEX: GAZP)) установило ставку 5-летних бондов объемом 15 млрд рублей серии БО-001Р-03 на уровне 5,7% годовых и 7-летних бондов серии БО-001Р-04 объемом 15 млрд рублей - на уровне 5,9% годовых. Ставке 1-го купона облигаций серии БО-001Р-03 соответствует доходность к погашению в размере 5,78% годовых. Ставке 1-го купона облигаций серии БО-001Р-04 соответствует доходность к погашению в размере 5,99% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 26 мая. Техразмещение выпусков запланировано на 2 июня.

ПАО "МТС" установило ставку 1-го купона 2-летних бондов серии 001Р-17 объемом 10 млрд рублей на уровне 5,5% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 5,61% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 27 мая. Техразмещение предварительно запланировано на 5 июня. Целью размещения является рефинансирование текущего долга компании.

НГК "Славнефть" установила ставку 1-го купона 10-летних бондов серии 001Р-01 с офертой через 5 лет объемом 10 млрд рублей на уровне 6,1% годовых. Ставки 2-20-го купонов приравнены к ставке 1-го купона, купоны квартальные. По выпуску запланирован call-опцион через 1 год по цене 100% от номинала. Сбор заявок инвесторов на выпуск прошел 26 мая. Техразмещение запланировано на 16 июня.

ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) планирует 29 мая собирать заявки на 3-летние бонды серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 5,75-5,90% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 5,83-5,99% годовых. Техразмещение запланировано на 5 июня. В апреле 2019 года эмитент анонсировал размещение 5-летнего выпуска серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 7,10-7,25% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 7,23-7,38% годовых. Однако затем он перенес сбор заявок на неопределенный срок.

ООО "Инвестторгстрой" (Екатеринбург) установило ставку 6-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 10,5% годовых. Размещение 15-летнего выпуска объемом 1 млрд рублей прошло в марте 2019 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 12,75% годовых. Ставки 2-60-го купонов определяются как величина установленной Банком России ключевой ставки (в процентах годовых) по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий первому дню очередного купонного периода, плюс 5%. Купоны квартальные. Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев.

ООО "Онлайн микрофинанс" приобрело в рамках оферты 27 тыс. 265 облигаций серии БО-01 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 300 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 9,09% выпуска. Компания разместила выпуск 3-летних облигаций объемом 300 млн рублей в мае 2019 года. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 15,5% годовых. Ставка 5-8-го купонов составляет 15% годовых.