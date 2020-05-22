ИК "Велес Капитал" рекомендует держать акции "Норильского никеля"

Аналитики ИК "Велес Капитал" рекомендуют держать акции "Норильского никеля", отмечая, что низкий уровень долговой нагрузки и ожидаемое восстановление отрасли позволят компании поддерживать достойный уровень дивидендных выплат в ближайшие годы, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Мы возобновляем покрытие компании "Норильский никель". Для расчета справедливой стоимости акций была использована 5-летняя DCF-модель с WACC 8,2%. В нашем базовом прогнозе в 2020 г. средние цены реализации никеля и меди снизятся на 13-17%, в то время как цена палладия вырастет на 9%. Итоговая целевая цен установлена на уровне 21 303 руб. (28 долл. за АДР), что соответствует рекомендации "Держать". Обвал рынков сбыта, вызванный пандемией коронавируса, совпал с ростом инвестиционной программы Норникеля. Однако низкий уровень долговой нагрузки и ожидаемое восстановление отрасли позволят компании поддерживать достойный уровень дивидендных выплат в ближайшие годы", - указывает эксперт ИК Василий Сучков.