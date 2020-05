Hang Seng теряет более 5%

Американский фондовый рынок снизился по итогам торгов в четверг. Основные фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются на торгах в пятницу. Цены на нефть опускаются в пятницу.

Американский фондовый рынок снизился по итогам торгов в четверг, утратив часть завоеванных ранее на этой неделе позиций, на фоне эскалации конфликта между США и Китаем, а также слабых макроэкономических данных.

Индексы в начале сессии колебались между ростом и снижением, но во второй половине дня ушли на негативную территорию.

С одной стороны, инвесторы испытывают оптимизм по поводу открытия отдельными штатами своих экономик после карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, но, с другой стороны, их беспокоят слабые экономические показатели и усиливающаяся напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином, пишет MarketWatch.

Сенат США в среду одобрил законопроект, который может в конечном итоге лишить многие китайские компании возможности размещать акции на американских биржах, привлекая финансирование от инвесторов из США.

Согласно законопроекту, китайские компании должны будут доказать, что не принадлежат иностранному правительству и не контролируются им. Кроме того, они должны будут пройти аудит Совета по надзору за бухгалтерской отчетностью публичных компаний (Public Company Accounting Oversight Board, PCAOB).

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал Китай в связи с ситуацией, касающейся пандемии коронавируса. По его словам, причиной "массового убийства людей во всем мире" стала "некомпетентность Китая".

Отчет министерства труда США, опубликованный в четверг, показал, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на неделе, завершившейся 16 мая, сократилось на 249 тыс., до 2,438 млн человек.

Таким образом, число новых заявок снизилось до минимума с начала кризиса, вызванного вспышкой коронавируса, пишет Trading Economics. Общее количество обратившихся за пособием по безработице в США с 21 марта приблизилось к 39 млн.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составляло 2,687 млн, а не 2,981 млн, как сообщалось прежде.

Эксперты ожидали падения числа заявок на 581 тыс. с объявленного ранее уровня прошлой недели - до 2,4 млн, свидетельствуют данные Trading Economics.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в апреле рухнули на 17,8% по сравнению с предыдущим месяцем - максимальными темпами с июля 2010 года - и составили 4,33 млн домов в пересчете на годовые темпы, что является минимумом с сентября 2009 года, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR).

Консенсус-прогноз экспертов предусматривал еще более резкое падение продаж по сравнению с мартовским уровнем в 5,27 млн домов - на 18,9%, до 4,3 млн домов, свидетельствуют данные Trading Economics.

Индекс производственной активности Филадельфии в мае немного вырос после падения до сорокалетнего минимума месяцем ранее.

Значение индикатора, рассчитываемого Федеральным резервным банком Филадельфии, повысилось до минус 43,1 пункта по сравнению с минус 56,6 пункта в апреле, когда индекс рухнул до минимальной отметки с июля 1980 года из-за последствий пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Индекс находится в отрицательной зоне третий месяц подряд, что говорит об ослаблении активности в производственной сфере региона.

Аналитики ожидали сокращения показателя до минус 41,5 пункта, сообщает Trading Economics. Респонденты MarketWatch прогнозировали в среднем минус 40 пунктов.

Федеральной резервной системе (ФРС), а также Конгрессу США, вероятно, придется рассмотреть дополнительные меры для поддержки американской экономики в условиях пандемии COVID-19, заявил заместитель председателя ФРС Ричард Кларида в ходе онлайн-мероприятия, организованного Нью-йоркской ассоциацией экономики бизнеса.

"В зависимости от того направления, которое примет пандемия, а также от глубины и продолжительности вызванного ею кризиса, экономике США может потребоваться дополнительная поддержка в плане как монетарной, так и бюджетной политики", - сказал Кларида.

Ранее в четверг другой представитель ФРС - глава Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс - выступил с таким же посылом, заявив об уверенности в "твердой приверженности Федрезерва принятию мер, которые ограничат экономические последствия пандемии и будут содействовать созданию условий для быстрого и устойчивого восстановления экономики".

Котировки акций Best Buy Co. (SPB: BBY) снизились на 4,4%. Прибыль, выручка и сопоставимые продажи американского ритейлера электроники сократились в первом квартале текущего финансового года, но не так сильно, как ожидали аналитики.

Акции сети универмагов Macy's Inc. (SPB: M) подорожали на 5,9%. Руководство компании предупредило о снижении продаж в первом квартале, хотя и сообщило, что спрос потребителей магазинах, которые недавно возобновили свою работу, несколько выше, чем ожидалось.

Цена бумаг AstraZeneca Plc выросла на 2,8%. Фармацевтическая компания получила более $1 млрд от властей США на выпуск вакцины от коронавируса.

Бумаги ритейлера одежды TJX Cos. (SPB: TJX) прибавили в цене 6,8%. Компания сообщила, что вновь открыла более 1,6 тыс. магазинов по всему миру и рассчитывает возобновить работу большинства своих торговых точек до конца следующего месяца.

Рыночная стоимость L Brands Inc. (SPB: LB) подскочила на 18,3%. Американская компания, в том числе владеющая сетью магазинов нижнего белья Victoria's Secret, в первом финансовом квартале получила убыток больше прогноза аналитиков и подтвердила, что планирует выделить Bath & Body Works в отдельную компанию.

Капитализация Tiffany & Co. (SPB: TIF) выросла на 0,5%. Американская сеть розничной торговли ювелирными изделиями объявила о планах выплатить квартальные дивиденды в размере $0,58 на акцию.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов опустился на 101,78 пункта (0,41%) - до 24474,12 пункта.

Standard & Poor's 500 потерял 23,10 пункта (0,78%) и составил 2948,51 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 90,90 пункта (0,97%) - до 9284,88 пункта.

Тем не менее, все три индекса могут завершить эту неделю в плюсе, при этом S&P 500, который вырос с начала недели на 3%, и Dow, прибавивший 3,3%, могут показать максимальный недельный подъем с недели, завершившейся 8 апреля.

Основные фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются на торгах в пятницу на фоне тревог по поводу усиления напряженности между США и Китаем.

Самое существенное снижение демонстрирует фондовый рынок Гонконга в связи с планами Китая ввести новые законы о национальной безопасности Гонконга.

Японский индекс Nikkei 225 снижается на 0,9%, Topix - на 1%.

Потребительские цены без учета свежих продуктов питания в Японии (ключевой показатель, отслеживаемый Центробанком страны) в апреле 2020 года снизились впервые с декабря 2016 года на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, ограничивающей потребительские расходы.

Показатель опустился на 0,2% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года после повышения на 0,4% в марте, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал снижение на 0,1%.

В целом потребительские цены в Японии в прошлом месяце увеличились на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее - минимальными темпами с ноября 2016 года. В марте инфляция составила 0,4%.

Акции телекоммуникационной компании SoftBank Group Corp. дорожают на 3%, цена бумаг производителя микрочипов Advantest Corp. растет на 1,2%, тем временем бумаги производителя электроники Sony снижаются на 0,4%.

Китайский индекс Shanghai Composite падает на 1,9%, гонконгский Hang Seng - на 5,4%.

Китай не станет устанавливать целевой показатель для темпов роста ВВП на 2020 год из-за последствий эпидемии коронавируса для экономики страны, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в ходе выступления на открывшейся в пятницу ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

Тем временем американские сенаторы Крис Ван Холлен и Патрик Туми подготовили законопроект, предполагающий санкции против китайских чиновников и организаций, следящих за соблюдением законов о национальной безопасности в Гонконге, а также вводящий штрафы для банков, которые ведут бизнес с этими организациями.

Законопроект о национальной безопасности Гонконга вошёл в повестку дня сессии ВСНП. Он предусматривает запрет на сепаратистскую деятельность, а также направлен на противодействие терроризму и вмешательству извне.

Котировки акций банка Industrial & Commercial Bank of China Ltd. снижаются на 2,6%, акции China Construction Bank Corp. дешевеют на 4,2%. Цена бумаг телекоммуникационной компании China Mobile (SPB: CHL) Ltd. опускается на 4,4%, страховой компании AIA Group - на 7,4%.

Южнокорейский индекс Kospi снижается на 1,7%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. снижается на 2,6%, акции автопроизводителя Hyundai Motor дешевеют на 3,1%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 опускается на 1%.

Цена бумаг крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto опускается на 0,9% и 2,4% соответственно.

Цены на нефть опускаются в пятницу после повышения накануне до шестинедельных максимумов.

Негативное влияние на рынок оказала информация о том, что Китай впервые с 1994 года не станет устанавливать целевой показатель для годовых темпов роста ВВП из-за последствий эпидемии коронавируса.

Кроме того, в центре внимания трейдеров - очередное обострение отношений Вашингтона и Пекина после заявления КНР о намерении рассмотреть законопроект о национальной безопасности Гонконга.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК составляет $34,4 за баррель, что на $1,66 (4,6%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг июльские контракты подорожали на $0,31 (0,9%), до $36,09 за баррель - максимума с 10 марта.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $2,08 (6,13%) - до $31,84 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контрактов увеличилась до $33,92 за баррель, что также является максимумом с 10 марта, поднявшись на $0,43 (1,3%).

Решение Китая не устанавливать целевой показатель увеличения ВВП на текущий год, о котором премьер Госсовета КНР Ли Кэцян сообщил на открывшейся в пятницу ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП)., связано с тем, что "страна сталкивается с факторами, влияние которых трудно предсказать", в том числе, последствия коронавируса, а также неопределенность в торговой сфере. Такое решение является негативным фактором для всего мира, учитывая, что Китай долгое время являлся главным двигателем роста мировой экономики, отмечают эксперты.

Тем временем, американские сенаторы подготовили законопроект, предполагающий санкции против китайских чиновников и организаций, следящих за соблюдением законов о национальной безопасности в Гонконге, а также вводящий штрафы для банков, которые ведут бизнес с этими организациями.

Законопроект о национальной безопасности Гонконга, который вошёл в повестку сессии ВСНП, предусматривает запрет на сепаратистскую деятельность, а также терроризм и вмешательство извне.

"Если посмотреть на нефть WTI через призму усиливающейся напряженности в отношениях США и Китая, становится понятно, что нефть может стать одной из жертв в торговой войне двух стран", - отмечают аналитики AxiCorp.

С начала мая WTI подорожала на 80%, Brent - на 43% на ожиданиях увеличения спроса вслед за постепенным восстановлением экономической активности в мире, а также сокращения добычи крупнейшими производителями.