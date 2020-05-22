Рубль ослабнет по отношению к доллару на торгах пятницы - "Алор Брокер"

Пара доллар/рубль не стала в четверг пробивать поддержку в районе 70,8. В пятницу на ухудшившимся внешнем фоне, особенно падении нефти, рубль должен ослабнуть, считает аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. Причем во второй половине дня, по его мнению, сильно возрастет желание части инвесторов захеджировать рублевые позиции по акциям или ОФЗ покупкой валюты.

"Учитывая, что фундаментально российская валюта выглядит очень слабо и оснований для ее роста нет никаких, ждем закрытия торгов по паре доллар/рубль значительно выше отметки 72", - отмечает специалист компании.