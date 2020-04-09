Газпромбанк снизил рекомендацию для акций РусГидро и Энел Россия до "нейтрально" в связи с ростом котировок

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Газпромбанк (MOEX: GZPR) пересмотрел прогнозные цены акций анализируемых электрогенерирующих компаний РФ, сообщается в обзоре аналитиков банка Игоря Гончарова и Дениса Степанова.

По итогам переоценки для акций "РусГидро" (MOEX: HYDR) и "Энел Россия" (MOEX: ENRU) рекомендация была понижена с "выше рынка" до "нейтрально" в связи с ростом котировок.

При этом, как отмечают эксперты, "РусГидро" и "Энел Россия" единственные охватываемые ими компании, чей FCF в 2020 году может оказаться отрицательным.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в рублях):

Прогнозная цена РусГидро - 0,70 (текущая цена - 0,63), рекомендация - нейтрально;

Прогнозная цена Интер РАО - 7,30 (текущая цена - 5,27), рекомендация - выше рынка;

Прогнозная цена Юнипро - 3,20 (текущая цена - 2,61), рекомендация - выше рынка;

Прогнозная цена Энел Россия - 0,95 (текущая цена - 0,91), рекомендация - нейтрально;

Прогнозная цена Мосэнерго - 2,40 (текущая цена - 2,034), рекомендация - выше рынка;

Прогнозная цена ТГК-1 - 0,013 (текущая цена - 0,011), рекомендация - выше рынка;

Прогнозная цена ОГК-2 - 0,72 (текущая цена - 0,60), рекомендация - выше рынка.