Рубль слегка ускорил рост к доллару и евро на росте интереса к риску на мировых рынках

Москва. 6 апреля. Доллар и евро немного усилили снижение на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль ускорил рост к бивалютной корзине благодаря увеличению интереса к риску со стороны глобальных инвесторов и заметному укреплению большинства мировых фондовых площадок.

Курс доллара США составил 76,18 руб./$1 в 19:00 МСК, что всего на 31 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом в ходе торгов доллар опускался до отметки 76,05 руб./$1 впервые с 18 марта. Евро стоил 82,36 руб./EUR1, подешевев на 27,25 копейки. При этом ранее евро опускался до отметки 82,17 руб./EUR1 впервые с 17 марта. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 29,31 копейки - до 78,96 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль несколько усилил темпы роста к доллару и евро на вечерних торгах. Позитивное влияние на участников внутреннего валютного рынка оказывает улучшение отношения глобальных инвесторов к рисковым активам и заметный рост большинства фондовых рынков мира на надеждах снижения скорости распространения эпидемии коронавируса СOVID-19.

Сигналы относительно возможной стабилизации ситуации с распространением коронавируса поступают, в том числе, из Белого дома. Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что США удастся преодолеть распространение COVID-19 в стране в скором времени и не дойти до прогнозировавшихся ранее 100 тыс. смертей.

"Мы начинаем видеть свет в конце туннеля и надеемся, что в недалеком будущем мы будем очень гордиться той работой, которую мы все сделали", - сказал Трамп в ходе брифинга в Белом доме. Он отметил, что небольшое снижение летальных случаев среди пациентов с COVID-19 в Нью-Йорке может быть "хорошим знаком".

Власти Нью-Йорка, наиболее пострадавшего от вируса штата США, заявили в воскресенье, что впервые за неделю смертность немного снизилась.

Ранее медицинские эксперты Белого дома прогнозировали, что от 100 тыс. до 240 тыс. американцев могут погибнуть в результате пандемии, даже если последуют радикальные приказы оставаться дома.

Число заразившихся коронавирусом на территории США в понедельник достигло 336 тыс., более 9,6 тыс. человек умерли с начала пандемии, следует из данных служб здравоохранения Соединенных Штатов.

В штате Нью-Йорк зафиксировано более 123 тыс. случаев заражения. Число скончавшихся там от последствий заражения коронавирусом - 4,1 тыс. человек.

"В начале недели рубль продолжил укрепление в парах с долларом и евро. Несмотря на снижение нефтяных котировок после новостей о переносе встречи представителей ОПЕК+, общий фон для рубля в целом сохранялся благоприятным за счет глобального усиления аппетита инвесторов к риску. В частности, большинство мировых индексов в понедельник демонстрировало заметное укрепление, реагируя на некоторое замедление динамики пандемии в основных регионах ее распространения. Впрочем, динамика цен на нефть пока остается ключевым фактором для рубля, и в ближайшее время особую важность будет играть способность нефтяных котировок удержать позиции выше $30 за баррель в ожидании встречи представителей ОПЕК+", - отметил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

В то же время, игроки продолжают находиться в ожидании встречи ОПЕК+ по снижению нефтедобычи. Ранее в выходные стало известно, что ОПЕК и другие нефтедобывающие страны отложили телеконференцию, на которой хотели обсудить шаги по стабилизации рынка нефти, с понедельника, 6 апреля, на 9 апреля.

Президент РФ Владимир Путин в ближайшее время не планирует контактировать с руководством Саудовской Аравии и американским коллегой Дональдом Трампом для обсуждения ситуации на нефтяных рынках, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Пескова спросили, планирует ли президент какую-либо встречу с российскими нефтяниками до телеконференции ОПЕК+. "Пока в планах президента нет. Что касается Минэнерго, то министр Новак постоянно находится с ними в контакте", - заявил пресс-секретарь главы государства.

В пятницу Владимир Путин провел совещание по ситуации на глобальных энергорынках. По его итогам Россия фактически согласилась на новую сделку по сокращению добычи нефти, которая может убрать с рынка около 10 млн баррелей в сутки. "По предварительным оценкам, думаю, что речь может идти о сокращении в объеме где-то 10 млн баррелей в сутки, чуть меньше, может, чуть больше", - сказал Путин.

Формат ОПЕК+ при этом может расшириться: в частности, обсуждается участие в новой сделке США. "Мы готовы к договоренностям с партнерами и в рамках этого механизма - "ОПЕК-плюс", и готовы к взаимодействию с Соединенными Штатами Америки по этому вопросу", - сказал Путин на совещании в пятницу.

Цены на нефть эталонных марок продолжают дешеветь вечером в понедельник, но чуть более медленными темпами. Торги первого дня недели начались с падения более чем на 10% по обоим основным сортам. Участники рынка без оптимизма восприняли новости о переносе экстренной встречи ОПЕК+.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:05 МСК снизилась на 3,61% - до $32,88 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 5,5% - до $26,78 за баррель.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью CNBC заявил, что "мы ближе к сделке (ОПЕК+ - ИФ), чем многие считают". "Россия привержена сделке. Мы прошли долгий путь вместе с Саудовской Аравией, мы преодолели много трудностей", - подчеркнул Дмитриев.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик отдела управления активами УК "Промсвязь" Гельды Союнов, в понедельник курс рубля к доллару замедлил наблюдавшийся в последние две недели рост, и большую часть сессии пара "доллар-рубль" провела вблизи отметки 76,3 руб./$1. "На наш взгляд, российская валюта будет консолидироваться вблизи достигнутых уровней в ожидании начала новых консультаций представителей основных нефтедобывающих стран, которые нацелены на стабилизацию цен на нефтяном рынке. В целом, мы считаем, что в ближайшие пять торговых дней, курс рубля может колебаться относительно доллара в диапазоне 75-80 руб./$1. Высока вероятность ослабления курса рубля во второй половине недели в случае, если новые договоренности ОПЕК+ не будут достигнуты", - отметил Союнов.

"Рубль торговался относительно стабильно и даже пытался укрепляться. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2540 рублей. Ставки MosPrime на 6 апреля составляют 6,14% однодневная, 6,23% недельная и 6,45% месячная. В целом можно говорить, что изменения в течение последних двух недель носят незначительный характер. ЦБ РФ продолжает поддерживать рубль. 2 апреля было продано валюты на 15,7 млрд рублей. Операции с 3 апреля, скорее всего, будут в меньших объемах за счет роста цены нефти. Собственно, курс также в большей степени определяется нефтью. Если баррель Brent поднимется выше $35, то у "россиянина" появится шанс вернуться в диапазон 70,0-75,0 за доллар. Если же сделка OPEC+ так и не состоится, то нельзя исключать повторного теста 80,0 за американскую денежную единицу", - полагает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

"Курс рубля, поддерживаемый выросшими ценами на нефть, продолжает укрепляться и сегодня торгуется вблизи 76,3 руб./$1. Итоги встречи ОПЕК+ и динамика нефтяных котировок будут определяющими для российской валюты. При этом риски того, что рынки будут разочарованы итогами саммита, и возврата курса к 78 руб./$1 остаются", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

ЦБ РФ 2 апреля продал валюту на рынке на 15,8 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил 15,8 млрд рублей.

Банк России с 10 марта начал проводить упреждающую продажу валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила, чтобы повысить предсказуемость действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.

Эти операции будут осуществляться до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.

Банк России 6 апреля провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день. В ходе аукциона банки разместили в ЦБ РФ 518,7 млрд рублей (при лимите 890 млрд рублей и общем спросе 518,7 млрд рублей) в среднем по ставке 5,92 годовых.

Кроме того, ЦБ РФ провел в понедельник аукцион репо "тонкой настройки" сроком на два дня. При анонсе аукциона ЦБ отметил, что решение о его проведении принято с учетом длительного периода нерабочих дней - с 6 по 30 апреля - для повышения возможностей кредитных организаций по управлению собственной ликвидностью и сохранения условий по формированию ставок денежного рынка вблизи ключевой ставки ЦБ.

На аукционе 2-дневного репо банки привлекли 424 млрд 706,8 млн рублей при лимите 500 млрд рублей, или почти 85% из него. Средневзвешенная ставка по удовлетворенным заявкам составила 6,132% годовых.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 7 апреля на 1,3251 рубля, до 76,4074 руб./$1, и уменьшил курс евро на 3,1043 рубля, до 82,6346 руб./EUR1.

ЦБ РФ возобновил с 6 апреля штатный режим установления и публикации официальных курсов иностранных валют по отношению к российскому рублю.

Установленные в последний рабочий день марта (27 марта) официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю действовали с 28 марта по 6 апреля 2020 года включительно. Президент России Владимир Путин ранее объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей. В прошлый четверг глава государства заявил о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в понедельник на 59,04 копейки по отношению к пятнице, 3 апреля, и составил 76,3927 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК упал на 61,17 копейки и составил 76,3733 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 984,578 млн, из которых $687,531 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 297,047 млн - на сделки с расчетами завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 73,64 копейки, до 82,5385 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:08 МСК опустился на 59,13 копейки и составил 82,5206 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR721,214 млн, из которых EUR211,671 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR509,543 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов снизились в понедельник, 6 апреля, по сравнению с предыдущим торговым днем, пришедшимся на пятницу, 27 марта (прошлая неделя, с 30 марта по 3 апреля, официально была объявлена нерабочей). Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок упали на 11 базисных пунктов (б.п.) - до 6,14% и 6,23% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 7 б.п. - до 6,45% годовых, ставка на срок 3 месяца уменьшилась на 8 б.п. - до 6,6% годовых, ставка на срок 6 месяцев отступила на 4 б.п. - до 6,73% годовых.

"На рынке МБК ЦБ продолжил одновременное предоставление и изъятие рублевой ликвидности через операции "тонкой настройки". На депозитном аукционе "овернайт" банки разместили в ЦБ 518,7 млрд рублей (на период выходных банки размещали в рамках операций "тонкой настройки" в ЦБ 745,3 млрд рублей). В свою очередь, на сегодняшнем аукционе РЕПО банки привлекли 424,7 млрд рублей из 500 млрд рублей (сроком на 2 дня). Напомним, что 31 марта банки в рамках операций РЕПО "тонкой настройки" привлекли у ЦБ 368,9 млрд рублей, срок погашения по которым наступил сегодня", - отметил Кравченко.