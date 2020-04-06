Рынок акций РФ начал неделю с роста вслед за миром на надеждах на ослабление коронавируса

Москва. 6 апреля. Рынок акций РФ начал неделю с уверенного роста вслед за внешними фондовыми площадками на надеждах на ослабление мировой пандемии коронавируса COVID-19, сдерживающим для "быков" фактором выступила просевшая нефть после ралли минувшей недели на ожиданиях новых переговоров ОПЕК+ по вопросу стабилизации рынка. Индекс МосБиржи закрепился выше 2620 пунктов, индекс РТС превысил 1080 пунктов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2622,59 пункта (+2%), индекс РТС - 1083,43 пункта (+3,2%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 8,6%.

Доллар просел до 76,27 рубля (-0,23 рубля).

В лидерах роста выступили акции "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+8,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+7,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+5,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+4,9%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+4,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+4,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+4,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+4,1%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+4%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+3,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+3,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+2,7%).

Также выросли обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" - на 2,4% (до 37,25 рубля), а "префы" сократили прирост до 0,7% (до 38,86 рубля, утром курс поднимался к 39,3 рубля).

Согласно вышедшему в понедельник отчету по РСБУ, "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS) в 2019 году получил 105,5 млрд руб. чистой прибыли против 828 млрд руб. годом ранее, при этом прогноз рынка по прибыли составлял 126 млрд рублей. "Кубышка" "Сургутнефтегаза" в 2019 году составила 2,9 трлн рублей против 3,06 трлн в 2018году.

Отчетность "Сургутнефтегаза" по РСБУ позволяет ожидать дивиденды за 2019 год в размере 97 копеек на привилегированную акцию, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе данных компании. Это значительно ниже, чем ожидали аналитики - 1,16 рубля в среднем (в интервале от 0,81 до 1,83 рубля), согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", подготовленному в январе.

Просели акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), "префы" "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%). Также слабее рынка выглядели бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,7%).

Как отмечает аналитик Альфа-банка Джон Волш, рынок акций отыграл ралли нефти конца прошлой недели, подогретое новостями агентства Bloomberg о том, что российская нефтяная отрасль может договориться с Саудовской Аравией и другими крупнейшими производителями нефти о возобновлении сокращения добычи.

Также оптимизм на внешних фондовых площадках в начале новой недели поддержали новости о замедлении роста числа инфицированных за выходные во всех европейских странах, в том числе во Франции и Италии. Инвесторы теперь сосредоточат внимание на том, каков будет масштаб снятия карантинных мер без возникновения угрозы второй волны пандемии.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, рынок акций РФ с утра ощутимо вырос, однако неуверенность в нефти по поводу переговоров ОПЕК+ сдержала дальнейший оптимизм. В привилегированных акциях "Татнефти" опасения связаны с возможным снижением дивидендных выплат за 2019 год, но компания примет окончательное решение до конца апреля. В заявлении менеджмента говорится об опасениях, что низкий спрос может привести к исчерпанию свободных объемов хранилищ. Выросли акции "Аэрофлота", поскольку для компании может быть принято решение о компенсации убытков из-за прекращения полетов, хотя практика предыдущих намерений правительства показывает, что объемы и сроки выплат редко совпадают с лучшими ожиданиями.

Италия, Испания и Германия сообщают как о сокращении летальных случаев, так и о снижении числа новых инфицированных COVID-19. Лишь Великобритания отличилась тем, что премьер-министр Борис Джонсон был помещен в госпиталь для более интенсивного лечения из-за сохранения симптомов коронавируса в течение 10 дней. В Германии объем производственных заказов за февраль сократился на 1,4%, но ожидалось более значимое падение - на 2,4%. В Великобритании индекс деловой активности в строительном секторе упал в марте до 39,3 пункта с 52,6 пункта в феврале. Индекс доверия инвесторов еврозоны обвалился в апреле до минус 42,9 пункта с минус 17,1 пункта в марте.

Нефть продолжает внимательно слушать заявления из лагеря производителей. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил в интервью CNBC, что РФ и Саудовская Аравия очень близки к заключению новой сделки. Собственно говоря, сокращение может понадобиться по техническим причинам, поскольку спрос на рынке остается невысоким, а компании долгое время сохраняли добычу на прежнем уровне. В США закон запрещает компаниям осуществлять какие-либо координированные действия, способные привести к росту цен, но государство может ограничить деятельность компаний другими легальными способами. Норвегия и Канада сообщили, что готовы разговаривать по поводу своего участия в сделке по сокращению предложения нефти. Совещание с министрами энергетики G20 под председательством Саудовской Аравии состоится в пятницу, 10 апреля. Возможно, что в четверг 9 апреля на онлайн-конференции ОПЕК+ будут озвучены параметры, которые могут быть приняты, если к действиям присоединятся США, где также все более четко проступает проблема лимита хранилищ.

Трамп заявил, что текущая неделя будет самой тяжелой в борьбе с COVID-19. В Японии могут ввести режим ЧС в Токио и шести других префектурах со вторника. Правительство также планирует запустить пакет в размере 108 трлн иен на борьбу с экономическими последствиями коронавируса. В заявлениях Трампа рынки расслышали то, что пик эпидемии может быть пройден в ближайшее время. На фоне этих ожиданий выросли индексы в США. Рост российского рынка сдерживался негативными ожиданиями по нефти, но вероятность заключения сделки ОПЕК+ все же есть. Участие Норвегии и Канады повышает шансы на то, что и Вашингтон найдет легальные способы ограничить аппетиты сланцевых нефтяников, считает Кочетков.

Аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) также полагают, что поводом для интереса инвесторов к рисковым активам становится замедляющаяся динамика смертности от коронавируса в США и Европе, укрепляющая надежду на прохождение пика заражений уже в ближайшее время. В США рынок акций отскакивает вверх после заявлений Трампа о снижении уровня смертности от коронавируса в Нью-Йорке, что может расцениваться как приближение к стабилизации ситуации. Тем не менее, президент ранее предупреждал о том, что предстоящая неделя будет самой трудной, возможно большое количество смертей, и это может усилить опасения инвесторов в ближайшие дни.

На предстоящей неделе может разрешиться долгая история с экономической поддержкой наиболее пострадавших от коронавируса южноевропейских стран. Ранее в ЕС не удавалось согласовать выпуск гособлигаций для финансирования спасения экономики (так называемых коронабондов), в первую очередь Италии и Испании. Тем не менее сообщается, что позиция североевропейских стран смягчается, и шансы на согласование поддержки уже в этот вторник очень высоки. Другой стороной этих мер в перспективе может стать ощутимое ухудшение долговой нагрузки Италии и Испании. Они также находятся под давлением повышенной чувствительности кредитного рейтинга этих стран к приближающейся рецессии, так как риски в экономиках очень высоки, чего нельзя сказать о Германии и Франции, также находящихся под влиянием эпидемии. В США наибольший интерес продолжают представлять самые актуальные экономические данные - в первую очередь речь идет об объеме первичных заявок на пособие по безработице (выходят еженедельно в четверг). Динамика, соответствующая предыдущим неделям, подтвердит масштаб удара, нанесенного по рынку труда, и усилит опасения инвесторов.

Планы Трампа открыть США к Пасхе, озвученные менее двух недель назад, на тот момент потянули котировки на мировых биржах вверх, однако сейчас выглядят совершенно нереалистичными.

Президент РФ Владимир Путин на совещании с министром энергетики Александром Новаком заявил о необходимости сокращения мировой добычи нефти в объеме 10 млн б/с, что можно интерпретировать как согласие России на снижение. Однако достижение консенсуса будет невозможно без участия всех крупных добывающих стран, в том числе США, Мексики, Канады и Норвегии. Однако Трамп не спешит успокоить рынки участием в сделке, при этом допуская защиту американских производителей через импортные пошлины для российской и саудовской нефти. Усилия рынка без участия крупнейшей нефтедобывающей страны мира могут быть недостаточны для стабилизации, особенно учитывая жесткий настрой других сторон на возвращение их доли в мировой добыче, полагают эксперты банка "Санкт-Петербург".

В понедельник в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 4,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,2%, в Китае выходной - Праздник чистого света), растут Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX прибавляют 3,1-5,8%) и Америка (индекс S&P 500 подскочил на 5% и превысил 2610 пунктов) на фоне надежд на замедление распространения коронавируса.

Президент США Дональд Трамп выразил оптимизм относительно дальнейшего развития ситуации с коронавирусом, заявив, что страну в скором времени ожидает пик эпидемии. Тем не менее, президент по-прежнему настроен на быстрое возобновление работы компаний в США после коронавируса.

Нефть в понедельник корректируется вниз после отсрочки встречи ОПЕК+, цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,2 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 3 апреля. Стоимость июньских фьючерсов на Brent составила $32,93 за баррель (-3,5%), майская цена WTI - $26,99 за баррель (-4,8%).

ОПЕК и другие нефтедобывающие страны отложили телеконференцию, на которой хотели обсудить шаги по стабилизации рынка нефти, с понедельника, 6 апреля, на 9 апреля, что рынок воспринял как плохой знак.

При этом Москва и Эр-Рияд обменялись взаимными обвинениями в отношении того, кто из них несет ответственность за развал сделки ОПЕК+ в начале марта.

Россия и Саудовская Аравия дают понять, что не готовы идти на сокращения, если к ним не присоединятся США. Однако по итогам пятничной встречи президента Дональда Трампа с главами американских нефтяных компаний никаких обнадеживающих сигналов по этому поводу не последовало. "У нас свободный рынок. В итоге рынок решит проблему", - сказал Трамп.

Более того, Трамп заявил, что готов будет ввести высокие пошлины на импортируемую нефть в том случае, если Россия и Саудовская Аравия не договорятся по вопросам снижения нефтедобычи для стабилизации мировых цен.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+39,9%), ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+39,8%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (+22,7%), ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (+18,8%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+17%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+11,4%), ГДР TCS (+10,2%).

Чистая прибыль Beluga Group (+5,9%), одного из ведущих в РФ производителей алкогольных напитков, по МСФО в 2019 году выросла на 53%, до 1,4 млрд рублей, сообщила компания.

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" (MOEX: UTAR) (+4,3%) (летает под брендом UTair) в 2019 году нарастило чистый убыток по РСБУ в 3,3 раза относительно результата позапрошлого года, до 14,4 млрд рублей, говорится в отчете компании. Выручка выросла на 1%, до 59,2 млрд рублей.

ПАО "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+2,1%) по итогам 2019 года получило 2 млрд 57,3 млн рублей чистой прибыли по РСБУ, что на 31,7% меньше, чем годом ранее, говорится в отчетности компании. Выручка выросла на 3,4% - до 37,591 млрд рублей.

Подешевели бумаги ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (-4,2%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (-3,7%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-2,1%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 89,823 млрд рублей (из них 14,703 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 12,004 млрд рублей - на акции "Газпрома").