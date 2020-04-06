Цены евробондов РФ в понедельник подросли благодаря возросшему спросу на рисковые активы

Москва. 6 апреля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в понедельник умеренно подросли благодаря возросшему спросу глобальных инвесторов на рисковые активы; исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка снизились в цене, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов, кроме спреда для "Россия-30".

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась на 10 базисных пунктов по отношению к закрытию 3 апреля и составила 113,81% от номинала, что соответствует доходности 2,8% годовых (рост на 2,5 пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК снизилась относительно итогов предыдущего торгового дня на 2,5 базисного пункта и составила 102,865% от номинала (доходность выросла на 1,5 пункта - до 0,21% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился на 1 пункт и составил 259 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 70 базисных пунктов - до 128,99% от номинала (доходность снизилась на 4 базисных пункта и составила 3,96% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 58 базисных пунктов - до 125,87% от номинала (доходность снизилась на 3,5 базисного пункта и составила 3,865% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 25 базисных пунктов - до 108,75% от номинала, что соответствует доходности 3,17% годовых (снижение на 4 базисных пункта к предыдущему дню), с погашением в 2023 году - на 6 базисных пунктов, до 108,34% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта - до 2,335% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 25 базисных пунктов - до 125,7% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта и составила 3,735% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 69 базисных пунктов, до 107,55% от номинала (доходность снизилась на 10,5 пункта - до 3,07% годовых).

"Сегодня котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали небольшой рост благодаря улучшению ситуации на мировых рынках капитала, в том числе активизации спроса глобальных инвесторов на рисковые активы, что позитивно сказалось и на динамике российского рубля. Но при этом активность торгов в целом оказалась не очень высокой; участники рынка ждут большей определенности, поскольку в настоящее время рынок в зависимости от поступающих новостей может очень сильно дернуться как в одну, так и в другую сторону. В корпоративном сегменте российских евробондов также отмечался довольно плотный спрос на бумаги с погашением до 2024 года, но опять же активность торгов также была не очень высокой", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Евгений Александров.

Фондовые индексы США существенно повышаются в начале торгов в понедельник на фоне оптимистичных сигналов из Белого дома относительно возможной стабилизации ситуации с распространением коронавируса. Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что США удастся преодолеть распространение COVID-19 в стране в скором времени и не дойти до прогнозировавшихся ранее 100 тыс. смертей. "Мы начинаем видеть свет в конце туннеля и надеемся, что в недалеком будущем мы будем очень гордиться той работой, которую мы все сделали", - сказал Трамп в ходе брифинга в Белом доме. Он отметил, что небольшое снижение летальных случаев среди пациентов с COVID-19 в Нью-Йорке может быть "хорошим знаком".

Власти Нью-Йорка, наиболее пострадавшего от вируса штата США, заявили в воскресенье, что впервые за неделю смертность немного снизилась. Число заразившихся коронавирусом на территории США в понедельник достигло 336 тыс., более 9,6 тыс. человек умерли с начала пандемии, следует из данных служб здравоохранения Соединенных Штатов. В штате Нью-Йорк зафиксировано более 123 тыс. случаев заражения. Число скончавшихся там от последствий заражения коронавирусом - 4,1 тыс. человек.