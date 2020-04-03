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Главная / Мнения аналитиков / "ВТБ Капитал" поднял рекомендацию для акций Юнипро и Мосэнерго до "покупать" после переоценки сектора
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03 апреля 2020 года 10:31
"ВТБ Капитал" поднял рекомендацию для акций Юнипро и Мосэнерго до "покупать" после переоценки сектора
(добавлена таблица) ВТБ Капитал" пересмотрел прогнозные цены акций анализируемых компаний электрогенерирующего сектора РФ, сообщается в обзоре инвестбанка. По итогам переоценки, для акций "Юнипро" (MOEX: UPRO) и "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) рекомендация была повышена с "держать" до "покупать". Для акций "Интер РАО" (MOEX: IRAO), "Энел Россия" (MOEX: ENRU), "ОГК-2" (MOEX: OGKB), "ТГК-1" (MOEX: TGKA),"РусГидро" (MOEX: HYDR) и "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) рекомендация "покупать" аналитиками была подтверждена. Оценки и рекомендации аналитиков (цены в рублях): Прогнозная цена Интер РАО - 10 (текущая цена - 4,92), рекомендация - покупать; Прогнозная цена Юнипро - 2,9 (текущая цена - 2,57), рекомендация - покупать; Прогнозная цена Энел Россия - 1,07 (текущая цена - 0,87), рекомендация - покупать ; Прогнозная цена ОГК-2 - 0,72 (текущая цена - 0,58), рекомендация - покупать; Прогнозная цена ТГК-1 - 0,015 (текущая цена - 0,010), рекомендация - покупать; Прогнозная цена Мосэнерго - 2,20 (текущая цена - 1,85), рекомендация - покупать; Прогнозная цена РусГидро - 0,75 (текущая цена - 0,61), рекомендация - покупать; Прогнозная цена ФСК - 0,20 (текущая цена - 0,16), рекомендация - покупать.
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Компании упоминаемые в новости: Мосэнерго, ФСК ЕЭС, Интер РАО, ТГК-1, Энел Россия, РусГидро, Юнипро, ОГК-2
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03 апреля 2020 года 11:20
Доллар при негативном раскладе после публикации блока данных по рынку труда США за март сможет продолжить свое ралли, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". Единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах пятницы консолидируется у отметки 1,084 после существенного снижения днем... читать дальше
.03 апреля 2020 года 11:02
Вынужденное снижение добычи в мире в ближайшее время может составить до 10 млн барр./сутки. - Уралсиб
Вынужденное снижение добычи в мире в ближайшее время может составить до 10 млн барр./сутки., поскольку рынок энергоносителей столкнулся с двумя проблемами — краткосрочным затовариванием и неопределенностью в отношении спроса как во 2 п/г, так и в мае–июне, говорится в обзоре корпорации "Уралсиб".... читать дальше
.03 апреля 2020 года 10:45
(добавлен текст после 2-го абзаца) Инвесторы взяли паузу на EM (развивающиеся рынки) в период с 26 марта по 1 апреля 2020 года после рекордного оттока капитала, сообщается в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова. Совокупный чистый приток капитала на... читать дальше
.03 апреля 2020 года 10:37
Москва. 3 апреля. Доллар и евро укрепляются на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль корректируется вниз к бивалютной корзине после роста по итогам предыдущих торгов на фоне стабилизации ситуации на рынке нефти, продемонстрировавшего в четверг максимальный в истории дневной рост. читать дальше
.03 апреля 2020 года 10:18
Citi поднял рейтинг GDR Северстали до "покупать" и акций Evraz до "держать" после переоценки сектора
Citi пересмотрел прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых сталелитейных компаний РФ, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Нитиша Агарвала и Ефрема Рави. По итогам переоценки для GDR "Северстали" (MOEX: CHMF) рекомендация (рейтинг) была повышена с... читать дальше
.03 апреля 2020 года 10:08
нвесторы взяли паузу на EM (развивающиеся рынки) в период с 26 марта по 1 апреля 2020 года после рекордного оттока капитала, сообщается в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова. Совокупный чистый приток капитала на фондовый и долговой рынки РФ (с учетом всех... читать дальше
.03 апреля 2020 года 10:01
Падение деловой активности в сфере услуг РФ в марте было максимальным за последние 11 лет - IHS Markit
(добавлен текст после 4-го абзаца) Индекс PMI сферы услуг России в марте 2020 года рухнул до 37,1 пункта с 52 пунктов в феврале, свидетельствуют данные исследования IHS Markit (SPB: INFO). Падение деловой активности в сфере услуг РФ в последний месяц первого квартала было максимальным за 11 лет... читать дальше
.03 апреля 2020 года 09:58
налитики ИК "Атон" полагают, что открытие отечественного фондового рынка в пятницу пройдет нейтрально, сообщается в обзоре компании. читать дальше
.03 апреля 2020 года 09:55
читывая складывающийся скорее неблагоприятно внешний фон на рынке акций и сырьевых рынках, индекс Мосбиржи в пятницу, вероятно, перейдет к снижению и протестирует сверху уровень в 2500 пунктов, отмечает в своем комментарии главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов. читать дальше
.03 апреля 2020 года 09:50
Утром пятницы для рубля складывается негативный внешний фон. Основным фактором, способствующим его снижению, станет ситуация на рынке энергоносителей, где после взлета в четверг ближайший фьючерс на нефть марки Brent теряет более 5%, отступив ниже 28,5 доллара за баррель, отмечает в своем... читать дальше
.03 апреля 2020 года 09:50
В пятницу аналитики прогнозируют негативный старт фондовых торгов в России. Индекс Мосбиржи, вероятно, протестирует уровень 2500 пунктов. читать дальше
.03 апреля 2020 года 09:45
"ВТБ Капитал" поднял рекомендацию для акций Юнипро и Мосэнерго до "покупать" после переоценки сектора
ВТБ Капитал" пересмотрел прогнозные цены акций анализируемых компаний электрогенерирующего сектора РФ, сообщается в обзоре инвестбанка. По итогам переоценки, для акций "Юнипро" (MOEX: UPRO) и "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) рекомендация была повышена с "держать" до "покупать". Для акций "Интер РАО"... читать дальше
.03 апреля 2020 года 09:42
Американский фондовый рынок завершил торги в четверг вблизи сессионных максимумов. Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в "минусе" в пятницу. Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в пятницу. читать дальше
.03 апреля 2020 года 09:37
Ожидается в пятницу открытие индекса Мосбиржи с понижением в пределах 1-2%, в диапазоне 2495-2520 пунктов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 1-2%, в диапазоне 2495-2520 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни... читать дальше
.03 апреля 2020 года 09:31
Москва. 3 апреля. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу могут слегка снизиться на фоне новой волны ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, после роста накануне, полагают аналитики. читать дальше
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