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31 марта 2020 года 19:31

Рубль вечером продолжает активно укрепляться к доллару и евро благодаря позитивной динамике мировых рынков

Москва. 31 марта. Доллар и евро заметно дешевеют на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль уверенно растет к бивалютной корзине благодаря росту спроса инвесторов на рисковые активы и повышению цен на нефть.

Курс доллара США составил 77,87 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,45 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 85,74 руб./EUR1, подешевев на 1,88 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,64 рубля - до 81,41 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает уверенно расти к доллару и евро на вечерних торгах, поддержку его котировкам и рублевым активам в целом оказывает рост интереса глобальных инвесторов к рисковым активам после того, как Китай сообщил о неожиданном увеличении деловой активности в промышленности страны в марте. Поддержку рублю также оказывают надежды на действенность мер, предпринимаемых ведущими мировыми центробанками, и ожидания стабилизации на рынке нефти.

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп согласились с тем, что нынешняя ценовая конъюнктура на нефть не соответствует интересам двух стран, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Есть понимание, что нынешняя ценовая конъюнктура не в интересах наших стран", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, насколько совпадают взгляды Москвы и Вашингтона на ситуацию на рынке нефти.

Одновременно Песков воздержался от ответа на вопрос, какие шаги могут предпринять РФ и США на этом направлении. Он также не стал конкретизировать, когда могут начаться российско-американские консультации по ситуации на рынке нефти, о которых договорились Путин и Трамп в понедельник.

ФРС объявила во вторник о запуске нового механизма временного кредитования, который позволит иностранным центробанкам осуществлять операции РЕПО, сообщается в пресс-релизе Федрезерва.

Таким образом, ЦБ других стран и другие международные фининституты, которые имеют счета в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, смогут получить доллары, не продавая американские гособлигации. Операции РЕПО будут доступны с 6 апреля и продолжатся на протяжении как минимум шести месяцев.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая вырос в марте до 52 пунктов с рекордно низких февральских 35,7 пункта, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали повышение показателя до 51,5 пункта.

Скачок индекса в марте отражает возобновление работы китайских предприятий после приостановки из-за карантинных мер, но не говорит о возврате производственной активности к нормальным уровням, отмечают эксперты. Власти Китая приняли ряд мер, чтобы помочь бизнесу возобновить производство и сохранить рабочих места, в том числе, снизили налоги и предоставили денежные субсидии.

Цены на нефть эталонных марок сократили темпы роста на вечерних торгах. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК увеличилась на 0,19% - до $26,47 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на май на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 1,44% - до $20,38 за баррель. Контракты дорожали более чем на 7% ранее в ходе торгов.

Ценовая война на нефтяном рынке, начатая Саудовской Аравией после провала сделки ОПЕК+, поставила под удар многих ее коллег по ОПЕК, пишет The Wall Street Journal. Не имея достаточных денежных ресурсов, а также возможности наращивать добычу, чтобы бороться за долю рынка, Иран, Ирак, Алжир, Ливия, Ангола и Венесуэла готовятся резко сокращать расходы.

Как отмечают аналитики Goldman Sachs, спрос на нефть на этой неделе упал на 26 млн б/с, или на 25%. Они прогнозируют, что нефть, не имеющая выхода к морю, может торговаться по отрицательным ценам, а Brent, вероятно, останется на уровне затрат в $20 за баррель. Помимо этого, Goldman Sachs полагает, что ценовая война становится неуместной из-за значительного снижения спроса.

Тем временем представитель министерства энергетики Саудовской Аравии сообщил, что страна планирует в мае увеличить экспорт нефти на 600 тыс. баррелей в сутки, до 10,6 млн б/с. Как уточнил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, в апреле страна планирует экспортировать около 10 млн б/с, а в мае - около 10,6 млн б/с нефти, но пока это только планы, переговоры с покупателями еще не закончены.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков, ситуация на большинстве рынков остается сложной. "Ситуация на фондовых рынках остается сложной. Цена на нефть марки Brent сегодня пытается оттолкнуться от вчерашних рекордных за последние 18 лет минимумов ($21,80 за баррель). Рубль и российский фондовый рынок увидели в этом позитив и спешат отыграть часть ранее понесенных потерь. Тем не менее коронавирус пока не отступает, и цены на нефть находятся на крайне некомфортном для российского бюджета уровне. Поэтому пока эти движения мы склонны рассматривать лишь как локальные колебания. Какое влияние окажут стимулирующие меры российского правительства, а также всех мировых правительств, оценить можно будет только во втором полугодии", - отметил Хомяков.

"На дальнейшую динамику курса рубля, во-первых, повлияет глобальный аппетит к риску. В этой связи будут вызывать интерес новости про расширение стимулов со стороны мировых центробанков, а также развитие ситуации с распространением коронавируса в мире. Во-вторых, динамика цен на нефть традиционно останется важным фактором, определяющим курс российской валюты. Снижение спроса на нефть в условиях карантинных мер в крупнейших экономиках оказывает сильное давление на нефтяные котировки. По всей видимости, рост котировок нефти выше $30 за баррель возможен только при достижении соглашения между крупнейшими производителями о сокращении добычи. По нашим оценкам, при текущих котировках нефти рубль торгуется на справедливом уровне по отношению к доллару США. При этом волатильность в рубле сохранится высокой", - подчеркивает директор по инвестициям (CIO) компании "Сбербанк управление активами" Ренат Малин.

ЦБ РФ не менял во вторник, 31 марта, официальные курсы доллара и евро, так как неделя с 30 марта по 3 апреля объявлена нерабочей. По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК), состоявшейся в пятницу, 27 марта, ЦБ РФ установил официальный курс доллара с 28 марта на отметке 77,7325 руб./$1, курс евро - на отметке 85,7389 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился во вторник на 1,2709 рубля по отношению к понедельнику и составил 78,4702 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 1,3538 рубля и составил 78,4027 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 65,926 млн, из которых $807,438 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 258,488 млн - на сделки с расчетами завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 2,2216 рубля, до 86,1391 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 2,0348 рубля и составил 86,1117 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR638,969 млн, из которых EUR184,492 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR454,477 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России 31 марта провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 757,6 млрд рублей (при лимите 2 трлн 270 млрд рублей) в среднем по ставке 5,95% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 24 марта, банки разместили 1 трлн 673,5 млрд рублей (при лимите 1 трлн 770 млрд рублей) в среднем по ставке 5,94% годовых.

Вместе с тем, ЦБ РФ сообщил, что банки во вторник на аукционе 6-дневного репо, проводившегося в рамках "тонкой настройки", привлекли 368,892 млрд рублей при лимите 500 млрд рублей, или 74% из него.

Накануне, в понедельник, на аналогичном аукционе 7-дневного репо банки привлекли 500 млрд рублей, выбрав весь его лимит при спросе 734,2 млрд рублей.

Средневзвешенная ставка по удовлетворенным заявкам на аукционе во вторник составила 6,0033% годовых против 6,16% на аукционе в понедельник.

При анонсе аукционов ЦБ отметил, что решение об их проведении принято с учетом длительного периода нерабочих дней - с 30 марта по 3 апреля - для повышения возможностей кредитных организаций по управлению собственной ликвидностью и сохранения условий по формированию ставок денежного рынка вблизи ключевой ставки ЦБ.

ЦБ РФ 31 марта доразместил 30-й выпуск купонных облигаций (КОБР) в объеме 4,3 млрд рублей, сообщается на сайте регулятора. Спрос по номиналу составил 4,3 млрд рублей. Объем предложения составлял 188,145 млрд рублей. Цена отсечения была определена на уровне 100% номинала. Средневзвешенная цена аукциона составила 100,0000% от номинала.

Кроме того, ЦБ РФ доразместил 31-й выпуск КОБР в объеме 11 млрд рублей. Спрос по номиналу составил 11 млрд рублей. Объем предложения составлял 311,507 млрд рублей. Цена отсечения была определена на уровне 100% номинала. Средневзвешенная цена аукциона составила 100,0002% от номинала.

ЦБ РФ 27 марта в рамках упреждающих мер продал валюту на 13,29 млрд рублей, следует из данных Банка России.

Упреждающая продажа валюты проводится с 10 марта в рамках реализации механизма бюджетного правила в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти. Эти операции будут осуществляться до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не рассчитывались во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем, пришедшимся на пятницу, 27 марта, так как неделя с 30 марта по 3 апреля официально не является рабочей. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на отметке 6,25% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок - 6,34% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на уровнях 6,51%, 6,68% и 6,77% годовых соответственно.

"ЦБ продолжает одновременно изымать и предоставлять ликвидность. На внутреннем межбанковском рынке проведение традиционного недельного депозитного аукциона ЦБ вновь сопровождалось одновременным предоставлением ликвидности через операции РЕПО "тонкой настройки". В итоге банки разместили на депозиты ЦБ 1,76 трлн рублей (из предложенного ЦБ лимита на 2,27 трлн рублей) и одновременно привлекли 368,9 млрд рублей (из лимита в 500 млрд рублей) на 6 дней по РЕПО "тонкой настройки". Кроме того, регулятор смог разместить лишь 15,3 млрд рублей на аукционах КОБР", - подчеркивает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.


Опубликовано: /Финмаркет/
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