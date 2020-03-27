Комплекс мер G20, по-видимому, направлен на поддержку США, ЕС и Великобритании, а не является глобальным пакетом мер стимулирования - "Ренессанс Капитал"

Объявленный G20 комплекс мер, по-видимому, направлен на поддержку экономики США, ЕС и Великобритании и не является глобальным пакетом мер стимулирования для поддержки тех стран, которые сильнее всего пострадали от вируса в период быстро растущей безработицы, считает главный экономист инвестиционный компании (ИК) "Ренессанс Капитала" Чарльз Робертсон.

"Отсутствие подробностей говорит о том, что "Большая двадцатка", похоже, не осознала, что это глобальный кризис, требующий глобальных решений", - прокомментировал Робертсон виртуальный саммит G20 и объявление о пакете мер поддержки в размере $5 трлн в ходе онлайн пресс-брифинга, посвященного прогнозам по региону EEMEA в период пандемии COVID-19.

По словам эксперта, распространение вируса довольно просто поддается мониторингу. При этом он считает, что США могут увидеть пик заболеваемости в апреле. Робертсон подчеркнул, что развивающиеся рынки, приняв пакеты мер по изоляции в целом быстрее, опередили Европу, если сравнить количество случаев заражения на 100 000 человек. "Россия, Южная Африка, Турция и Египет начали предпринимать действия раньше, чем многие европейские страны, подобно государствам Восточной Азии, где распространение вируса идет значительно сдержаннее", - отметил экономист, добавив, что сглаживание кривой новых случаев заражения COVID-19 в Италии, количество которых достигло пика в прошлую субботу, по-настоящему воодушевляет.

По мнению главы аналитического управления ИК по Евразии и стратегического анализа рынков акций Дэниела Солтера, после того как режим изоляции будет ослаблен, восстановление будет происходить легче в странах с низкими процентными ставками, где доходности облигаций находятся на низком уровне и были стабильны или даже падали в течение последних недель. "В наилучшем положении находятся развитые рынки, за ними следуют развивающиеся азиатские: Тайвань, Таиланд, Корея, Малайзия, Филиппины, Индия, Вьетнам - все они смогут реализовать фискальные стимулы благодаря низким доходностям и небольшому росту или отсутствию роста с начала года", - сказал он.

Согласно приведенным Солтером данным, также неплохо выглядит Марокко, а Россия, скорее всего, хорошо справиться с ситуацией благодаря накопленным средствам в объеме 9% ВВП и коррекции курса рубля, как и Казахстан, обладающий огромным резервным фондом.