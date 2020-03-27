Credit Suisse: ВВП еврозоны упадет на 4% в 2020г, США - на 0,9%

Аналитики Credit Suisse ухудшили экономические прогнозы и теперь ожидают, что ВВП еврозоны по итогам 2020 года упадет на 4%.

По их оценкам, экономика США может сократиться на 0,9% в этом году, сообщается в отчете банка.

При этом они отмечают, что докризисный уровень темпов роста ВВП может быть достигнут к середине 2021 года.

Эксперты прогнозируют, что прибыль в расчете на акцию (EPS) американских компаний рухнет на 25% в 2020 году и взлетит на 20% в следующем году. У европейских компаний ожидается падение EPS на 32% в этом году и скачок на 25% в 2021 году.

"Мы исходим из того, что карантин в Европе и США продлится шесть-восемь недель до того, как основная часть рабочих вернутся на свои места", - отмечается в сообщении.

Значение американского фондового индекса Standard & Poor's 500 на конец 2020 года в Credit Suisse оценивают в 2700 пунктов. На закрытие торгов в четверг он незначительно превышал 2630 пунктов.

В случае, если "экономический простой" продлится в США полгода, аналитики ожидают в 2020 году падения EPS на 40% (с восстановлением на 15% в следующем году) и снижения S&P 500 до 1600 пунктов.