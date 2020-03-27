Аналитики Промсвязьбанка ожидают в пятницу удержания Brent в диапазоне 25-27 долл./барр.

Аналитики Промсвязьбанка отмечают в своем комментарии, что нефть смотрится безыдейно, и ожидают в пятницу удержания Brent в диапазоне 25-27 долл./барр.

"Цены на нефть демонстрируют маловыразительную динамику, несмотря на пакет стимулов экономике США. Однако из этих средств не будет выделено ничего на закупку нефти в стратегические хранилища, как анонсировал ранее Д. Трамп. Это негативно для рынка нефти. Возможно, некоторый позитив привнесут обещания глав G20 о совместной поддержке мировой экономике на 5 трлн долл. Но пока это все на уровне обещаний, и нефть смотрится безыдейно. Основным риском выступают ожидания провального по спросу апреля, что не дает нефти шансов на разворот. Ожидаем в пятницу удержания Brent в 25-27 долл./барр." - пишут аналитики Промсвязьбанка.