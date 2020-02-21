Рынок акций РФ на неделе консолидировался вблизи 3100п по индексу Мосбиржи

Рынок акций РФ на неделе консолидировался на фоне разнополярных внешних сигналов, вызванных новостями о короновируск из Китая, индекс МосБиржи двигался вокруг рубежа 3100 пунктов, при этом поддержку "быкам" оказывали рост нефти и ослабление рубля, а также сохраняющийся интерес нерезидентов.

По данным EPFR Global, чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) в период с 13 по 19 февраля составил порядка $50 млн против притока $220 млн неделей ранее (вторая неделя притока). В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый приток на уровне $70 млн, на предыдущей неделе приток тоже равнялся $70 млн (вторая неделя притока).

В период с 17 по 21 февраля индекс МосБиржи вырос на 0,3% и составил 3106,03 пункта, индекс РТС потерял 0,7% и достиг 1524,71 пункта на фоне роста доллара до 64,17 руб./$1 (+0,61 рубля). Апрельская нефть Brent в этот период подорожала на 1,3% или $0,74 (до $58 за баррель).

Рынок начал неделю с роста вслед за фондовым Китаем, разогретым вливанием ликвидности центробанком страны, индекс МосБиржи превысил 3110 пунктов, хотя подъем сдерживался просевшими бумагами "Яндекса" (-0,9%) и Сбербанка (-0,2%).

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) снизил ставку по кредитам, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF) до 3,15% с 3,25%, рассчитывая снизить стоимость заимствования для бизнеса в условиях распространения коронавируса. Помимо этого, НБК влил 200 млрд юаней ($28,62 млрд) в банковскую систему в рамках программы MLF и еще 100 млрд юаней за счет семидневных операций обратного РЕПО. Нефть Brent стабилизировалась в районе $57,5 за баррель, хотя Россия не поддержала идею внеочередной встречи ОПЕК+ по вопросу расширения договора по сокращению добычи сырья.

Во вторник рынок акций РФ откатился к уровню недельной давности по индексу МосБиржи (в район 3070 пунктов) на фоне снижения внешних фондовых площадок из-за сохраняющихся опасений негативного влияния вспышки коронавируса из Китая на мировую экономику; в конце торгов откат сбыл сдержан наметившейся коррекции в нефти. США включили швейцарскую трейдерскую структуру "Роснефти" (-2,7%) - Rosneft Trading S.A. - в санкционный список за операции в Венесуэле.

Пессимизма рынкам добавили новости от Apple Inc, которая предупредила инвесторов, что ее выручка во втором финансовом квартале (заканчивается 30 марта) не достигнет объявленных ранее значений из-за вспышки коронавируса в КНР. Нефть Brent днем падала более чем на 2%, но к вечеру отыграла потери и закрепилась у $57,3 за баррель.

В среду рынок акций отыграл все потери вторника благодаря улучшению внешней фондовой конъюнктуры и росту нефти на новостях о введении санкций США против нефтяного трейдера "Роснефти"; индекс МосБиржи превысил 3110 пунктов, при этом лидировали обновившие свои максимумы бумаги "Норникеля" (+3,2%) на фоне ралли палладия (+4%). Акции "Норникеля" также заняли место "НОВАТЭКа" в четверке "тяжеловесов" индекса MSCI Russia 10/40 по итогам февральской ребалансировки (изменения вступят в силу 28 февраля после закрытия торгов).

Поддержку акциям "Роснефти" (+3%) оказали вышедшие в среду годовой и квартальный отчеты по МСФО, превысившие ожидания: чистая прибыль "Роснефти" в IV квартале выросла в 1,4 раза (до 158 млрд руб.), за весь 2019 год прибыль увеличилась на 29% (до 708 млрд руб.). По расчетам экспертов "Интерфакса", "Роснефть" по итогам II полугодия 2019 года может направить на дивиденды 191 млрд руб., или 18 руб. на акцию.

Китай сообщил о возможности выделения финансовой помощи авиакомпаниям на фоне ограничений на поездки, введенных в связи со вспышкой коронавируса. Нефть Brent в среду на российских торгах поднялась в район $59 за баррель, поддержку оказали новости из Ливии, где национальная нефтяная корпорация (NOC) заявила об эвакуации танкеров, перевозящих топливо, из порта Триполи из-за обострения гражданской войны.

В четверг рынок акций продолжил подъем вслед за фондовой Азией и нефтью на фоне новых мер Китая по ограничению последствий коронавируса; индекс МосБиржи превысил 3125 пунктов за счет ослабления рубля. НБК в четверг понизил годовую базовую ставку loan prime rate (LPR), ставшую новым бенчмарком летом 2019 года, до 4,05% с 4,15% годовых в январе. В США индекс деловой активности Филадельфии в феврале вырос до 36,7 пункта при прогнозах снижения до 11 пунктов с январских 17 пунктов.

Нефть в четверг после локальной коррекции продолжила подъем на ожиданиях, что меры Китая смогут смягчить негативные последствия эпидемии коронавируса для мировой экономики и спроса на нефть. Цена Brent поднялась до $60 за баррель.

В пятницу рынок акций скорректировался вниз на фоне вернувшегося пессимизма на мировые площадки из-за усиления опасений инвесторов относительно распространения коронавируса за пределами Китая на фоне роста числа заразившихся в Южной Корее. Индекс МосБиржи опускался ниже 3100 пунктов, но завершил торги выше этого рубежа; индекс РТС откатился к 1525 пунктам.

Общее число зараженных в Южной Корее в пятницу увеличилось на 52 человека и число случаев достигло 156. Власти объявили города Тэгу и Чхондо "зонами особого внимания" в связи со вспышкой заболевания. Нефть Brent в пятницу скоректировалась в район $58 за баррель.

Выросли акции ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (+16,3%) на фоне сильного отчета за 2019 год по МСФО (чистая прибыль выросла на 29%, до 9,96 млрд рублей) и определения размера минимальных дивидендов в 2020 и 2021 годах в соответствии с утвержденной дивидендной политикой (не менее 7,5 млрд рублей в год).

По итогам недели с 17 по 21 февраля среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", лучше рынка выглядели бумаги "МРСК Северо-запада" (+8%), "КАМАЗа" (+7%), "Селигдара" (+7%); хуже рынка оказались акции "ТГК-14" (-9%), "Энел Россия" (-8%), "Сургутнефтегаза" (-3%).

Динамику рынка акций РФ в конце февраля будут по-прежнему определять новости вокруг коронавируса из Китая, а также колебания нефти в преддверии планового мартовского саммита ОПЕК+. Коридор движения индекса Мосбиржи может составить 3070-3150 пунктов, для индекса РТС - 1490-1560 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".