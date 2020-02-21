Цены евробондов РФ за неделю умеренно подросли, рост поддержала позитивная динамика UST

Москва. 21 февраля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели умеренно подросли благодаря спросу глобальных инвесторов на рисковые активы в середине недели, а также ценовому росту американских казначейских обязательств (US Treasuries) 20-21 февраля на фоне новой волны "бегства в качество". При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов за пять дней оказались в целом незначительными.

После относительно "вялых" торгов понедельника из-за праздничного дня в США, 18 февраля цены еврооблигаций России умеренно подросли вслед за ростом котировок US Treasuries на фоне активизировавшегося спроса глобальных инвесторов на "защитные" активы из-за опасений негативного влияния китайского коронавируса на темпы роста мировой экономики. В очередной раз на первый план вышли новости относительно китайского вируса, в частности, компания Apple Inc. предупредила инвесторов о возможном снижении доходов из-за дефицита продукции, производимой в Китае.

При этом эксперты Capital Economics считают, что ВВП Китая в первом квартале 2020 года может упасть на 2,5% по сравнению с предыдущим кварталом. Одним из примеров последствий вспышки коронавируса для экономики КНР является отмена запланированного на апрель автосалона в Пекине. Планировалось, что автосалон состоится в период с 21 по 30 апреля. Новые даты проведения мероприятия будут объявлены позднее. Кроме того, Capital Economics отмечает, что импорт в Южную Корею в первую декаду февраля упал на 50% в годовом выражении, что стало самым большим падением со времен азиатского финансового кризиса 1997 года.

На этом фоне произошло падение фондовых и товарных рынков, но при этом вырос спрос на "защитные" активы, что привело к снижению процентных ставок американских гособлигаций, вслед за которыми пошли снижаться доходности и отечественных евробондов. В результате рост котировок самых "длинных" выпусков еврооблигаций России составил более 50 базисных пунктов.

В середине недели ситуация в секторе американских казначейских обязательств несколько ухудшилась на фоне умеренного восстановления "аппетита к риску", что привело к снижению активности покупателей и на рынке отечественных евробондов, которые перешли к боковой динамике. Поддержку отечественным валютным облигациям оказали растущие цены на нефть, которые преодолели отметку $59 за баррель для сорта Brent. Но все же основным позитивным фактором для мировых рынков стали сообщения о замедлении прироста количества новых инфицированных китайским коронавирусом, что дает надежды на то, что негативное влияние эпидемии на мировую экономику будет ограниченным.

Тенденция к ценовому росту в секторе российских суверенных еврооблигаций в четверг сохранилась благодаря общемировому спросу глобальных инвесторов на рисковые активы на фоне снизившихся опасений относительно масштабов негативного влияния китайского вируса на мировую экономику. И хотя валюты большинства emerging markets снизились по отношению к доллару, валютные облигации развивающихся стран, в том числе России, чувствовали себя довольно уверенно.

В последний день недели спрос на российские еврооблигации оставался высоким, но на этот раз причина была несколько иной, а именно - новая волна падения интереса к рисковым активам и рост спроса на "защитные" бумаги. Таким образом, позитивная ценовая динамика US Treasuries в очередной раз подстегнула рост котировок отечественных евробондов, не дав им упасть в период снижения "аппетита к риску".

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели выросла на 0,08% и составила 114,05% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries расширился за неделю всего на 3 базисных пункта и 21 февраля составил 102 базисных пункта).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подорожали за неделю на 2,1% (их доходность снизилась на 14 пунктов - до 3,32% годовых), с погашением в 2042 году - на 1,7% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился за неделю на 1 базисный пункт и составил 168 базисных пунктов), с погашением в 2047 году - на 1,87% (их доходность снизилась на 11 базисных пунктов и составила 3,36% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году прибавил в цене за неделю 0,75%, подорожав до 112,05% от номинала (его доходность снизилась на 12 базисных пунктов и составила 2,44% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 0,35%, до 113,63% от номинала (их доходность снизилась на 7 базисных пунктов и составила 2,39% годовых), с погашением в 2023 году - на 0,17%, до 109,88% от номинала (их спред к US Treasuries расширился на 4 пункта и составил 71 базисный пункт).

Цены валютных гособлигаций России на следующей неделе могут снизиться на фоне как исчерпания потенциала роста, так и противоречивых внешних сигналов вследствие возросших рисков из-за распространения китайского коронавируса, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА. По мнению экспертов, ситуация на мировых рынках капитала в ближайшее время будет сильно зависеть от новостей относительно распространения нового вируса и оценок инвесторов его негативного влияния на глобальную экономику.