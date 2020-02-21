Российский рынок в пятницу оказался под давлением из-за геополитической напряженности в Сирии и динамики цен на нефть - "ФИНАМ"

Российский рынок в пятницу оказался под давлением из-за геополитической напряженности в Сирии и динамики цен на нефть, говорится в комментарии директора по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослава Кабакова.

"СМИ не спешат освещать данную проблему, однако динамика рубля ярко отражает рост рисков и потенциальные угрозы для России при столкновении сирийских и турецких войск в случае эскалации конфликта, - указывает эксперт "ФИНАМа". - Рубль по отношению к доллару торгуется на уровне 64,39, по отношению к евро - на уровне 69,53. Индекс Мосбиржи вслед за индексами Европы сумел отыграть утренею просадку и торгуется на уровне вчерашнего закрытия, валютный индекс РТС снижается на 0,42%".

По мнению эксперта, вторая причина не столь оптимистичного, как бы хотелось, настроения российских инвесторов - динамика цен на нефть. "Есть два ключевых фактора, которые сейчас оказывают существенное влияние на цены на нефть: вспышка коронавируса, которая вызвала хаос в экономике Китая, и отсутствие твердых договоренности между ОПЕК и Россией о дальнейшем снижении добычи нефти. Аналитики ожидают, что этот вопрос будет решен 6 марта на встрече министров ОПЕК+", - отмечает Я. Кабаков.

Фьючерсы на основные американские фондовые индексы, по мнению эксперта, указывают на умеренно негативное открытие торгов. "Впрочем, учитывая вчерашнее существенное снижение и фактор конца недели, ждать дальнейшего снижения не стоит, вероятнее всего, индексы смогут отыграть часть вчерашних потерь", - считает Ярослав Кабаков.