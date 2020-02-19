Julius Baer пересматривает свой прогноз по паре EUR/USD на ближайшие три месяца с 1,10 до 1,08, что отражает осторожную краткосрочную позицию по евро и позитивную рекомендацию по доллару США, говорится в комментарии главного валютного стратега банка

Дэвида Коля.

"Превосходство США в темпах роста экономики сохраняется дольше, чем ожидалось, - указывает эксперт. - Негативное влияние мер по борьбе с эпидемией коронавируса проявляется больше в еврозоне, чем в США, и поддерживает защитные валюты. Мы изменили наш прогноз по евро на следующие 3 месяца в сторону понижения, в то время как по японской йене мы занимаем более конструктивную позицию".

Индекс настроений в деловой среде от института ZEW для еврозоны снизился с 26,7 в январе до 8,7 в феврале. В США индекс производственной активности, рассчитываемый ФРБ Нью-Йорка (Empire State Manufacturing Index), вырос с 4,8 в январе до 12,9 в феврале. "Мы пересматриваем наш прогноз по паре EUR/USD на следующие 3 месяца с 1,10 до 1,08, а по паре USD/JPY - с 110 до 109, - отмечает Дэвид Коль. - После небольшого периода неожиданно позитивных экономических данных в январе многие показатели по экономике еврозоны оказались ниже ожиданий и даже показали снижение. Опубликованный во вторник прогнозный компонент индекса ZEW за февраль оказался значительно ниже, чем в предыдущем месяце, а также ниже уровня ожидаемой консолидации, что говорит об ухудшении экономических ожиданий".

Напротив, в США данные по экономике оказались сильнее. Так, индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка резко поднялся, сильно опередив ожидания. Более позитивная экономическая ситуация в США в последний год уже обеспечила укрепление доллара США по отношению к евро. "Экономические трудности, вызванные мерами по сдерживанию эпидемии коронавируса, будут чувствоваться в еврозоне сильнее, чем в более закрытой американской экономике. В итоге, более позднее восстановление экономики приведет к тому, что пик укрепления доллара США придется на вторую половину 2020 года. Повышенный уровень рисков оправдывает более сильный курс японской йены, которая получает поддержку благодаря своим защитным характеристикам, несмотря на слабую экономическую ситуацию в Японии. Мы пересмотрели наш 3-месячный прогноз по паре USD/JPY с 110 до 109", - резюмирует эксперт Julius Baer.