ГК "ФИНАМ" рекомендует покупать акции Exelon

Аналитики ГК "ФИНАМ" рекомендуют покупать акции Exelon и считают, что компания недооценена почти по всем ключевым мультипликаторам по отношению к своим конкурентам, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Вадима Сысоева.

Энергетическая компания Exelon Corporation (Exelon) владеет 10 АЭС и 17 ядерными реакторами по всей территории США, а также производит ветровую и солнечную электроэнергию.

Exelon относится к сектору ЖКХ (Utilities). Компании, входящие в данный сектор, показывают устойчивую динамику даже во время кризиса, при этом выплачивая высокие дивиденды благодаря стабильному денежному потоку.

"Спрос на услуги Exelon со стороны жителей США не цикличен и постоянен, - отмечает Вадим Сысоев. - Exelon ориентирована только на внутреннее потребление, ключевым рынком сбыта являются США, что принесло компании значительную выгоду от проведенной налоговой реформы в стране, а также из-за увеличения капитальных затрат, поэтому она впоследствии может повышать тарифы на электроэнергию. Финансовые результаты Exelon за четвертый квартал оказались лучше ожиданий аналитиков. Выручка в отчетном периоде просела на 5,3% и составила $ 8,343 млрд, но аналитики прогнозировали показатель на уровне $7,24 млрд".

Менеджмент компании прогнозирует, что прибыль на акцию в 2020 году будет в коридоре $3–3,30."Exelon недооценена почти по всем ключевым мультипликаторам по отношению к своим конкурентам. Так, по коэффициенту P/E ntm у компании есть потенциал роста в размере 20%. Мы по-прежнему рекомендуем покупать акции Exelon", - заключает эксперт "ФИНАМа".