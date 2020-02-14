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14 февраля 2020 года 15:16
Спрос на государственные облигации США остается высоким - Julius Baer
Cпрос на защитные активы продолжает оставаться высоким, поскольку рынок по-прежнему находится под влиянием новостного потока из Китая, говорится в комментарии Julius Baer . "Тем не менее, согласно нашему базовому сценарию, негативные последствия эпидемии коронавируса для экономики будут ограниченными, а стратегия с умеренным риском волатильности во время осуществления кэрри-трейда сохраняет эффективность", - отмечает руководитель отдела исследований долговых инструментов банка Маркус Алленшпах. Спрос на защитные активы, в том числе казначейские облигации США, остается высоким. Рынок американских гособлигаций смог сохранить хладнокровность в ответ на новости о росте инфляции и снижении поддержки со стороны ФРС США. Потребительские цены в США выросли на 0,1% в январе и набрали 2,5% в годовом выражении, что, по мнению эксперта Julius Baer, является самым высоким значением с октября 2018 года. "Если не учитывать волатильные цены на энергоресурсы и продукты питания, годовой темп роста остался неизменным на уровне 2,3%, - указывает Маркус Алленшпах. - ФРС США объявила о намерениях немного снизить количество ликвидности, предлагаемой на рынке репо. Лимит для однодневных и 14-дневных операций репо будет снижен на 20 млрд долл. США до 100 млрд долл. США и на 5 млрд долл. США до 25 млрд долл. США, соответственно. При обычных обстоятельствах повышенный уровень инфляции и намек на нормализацию количества денежной массы в обращении оказали бы давление на рынок казначейских облигаций США. Однако, в мире, где развивается ситуация вокруг эпидемии коронавируса, инвесторы стремятся сделать вложения в защитные активы, которые выиграют в маловероятном случае глобальной рецессии. Такое отношение также заметно на рынке фьючерсов, который по-прежнему дисконтирует снижение ставок в дальнейшем в текущем году, а не их повышение. Мы придерживаемся позиции, что качество стало дорого стоить, и по-прежнему предпочитаем кредитный риск риску дюрации".
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14 февраля 2020 года 19:45
Рынок акций РФ на неделе умеренно подрос по индексам вслед за нефтью на ожиданиях, что страны ОПЕК+ примут решение об увеличении объемов сокращения добычи в целях борьбы со снижением спроса из-за последствий коронавируса в Китае. Поддержку рынку также оказал всплеск спроса нерезидентов на рисковые активы. читать дальше
.14 февраля 2020 года 19:26
Москва. 14 февраля. Доллар и евро немного дешевеют на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль слегка подрастает к бивалютной корзине в ожидании новых драйверов к движению, а также на фоне дорожающей нефти. читать дальше
.14 февраля 2020 года 19:18
Москва. 14 февраля. Рынок акций РФ в пятницу снизился из-за распродаж на фоне сохраняющихся опасений дальнейшего распространения коронавируса в Китае, при этом игроки перед выходными проигнорировали выросшую нефть в ожидании действий ОПЕК+ по сокращению добычи; индекс МосБиржи не смог удержать рубеж 3100 пунктов, а РТС откатился к 1530 пунктам. читать дальше
.14 февраля 2020 года 19:06
Москва. 14 февраля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели умеренно подросли благодаря возросшему у глобальных инвесторов "аппетиту к риску" на фоне снижения опасений относительно масштабов влияния китайского коронавируса на мировую экономику. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка снизились в цене за пять дней, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.14 февраля 2020 года 19:05
Xtellus Capital, аналитика которой распространяется в России "ВТБ Капиталом", понизила прогнозную стоимость американских депозитарных акций (ADS) VEON с $3,60 до $2,90 за штуку, сообщается в обзоре компании. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена аналитиками с "покупать" до... читать дальше
.14 февраля 2020 года 18:44
Характер торгов на российском рынке акций продолжит коррелировать с настроениями на основных мировых биржевых площадках и движением цен на нефть на следующей неделе, говорится в комментарии инвестиционного стратега "БКС Премьер" Александра Бахтина. По мнению эксперта, аппетит инвесторов к риску... читать дальше
.14 февраля 2020 года 18:20
Вполне вероятен рост доллара на фоне действий Федрезерва и Казначейства США, говорится в комментарии начальника аналитического отдела "ВТБ Капитал Форекс" Алексея Михеева. "Пара евро-доллар на этой неделе обновила минимум от октября прошлого года и вышла на уровни, где в последний раз... читать дальше
.14 февраля 2020 года 17:49
Цены на нефть сильно "перегреты", и в отсутствие значимых новостей по коронавирусу можно рассчитывать на их техническую коррекцию вверх к 58 долл./барр. на следующей неделе, говорится в обзоре Промсвязьбанка. "Динамика цен на нефть Brent на минувшей неделе по-прежнему определялась в основном... читать дальше
.14 февраля 2020 года 17:27
Аналитики ГК "ФИНАМ" сохраняют рекомендацию "Покупать" по акциям IQVIA Holdings, в целом конструктивно оценивая представленные компанией финансовые результаты за четвертый квартал. IQVIA Holdings - американская высокотехнологичная компания сферы здравоохранения, образованная в результате... читать дальше
.14 февраля 2020 года 17:07
Credit Suisse понизил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) "Газпрома" (MOEX: GAZP) с $9 до $8 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "держать" для этих бумаг аналитиками была сохранена. По данным информационно-аналитического терминала... читать дальше
.14 февраля 2020 года 16:50
Roku, скорее всего, станет главным бенефициаром "стриминговых войн", говорится в комментарии директора аналитического департамента ИК "Фридом Финанс" Вадима Меркулова. Выручка мирового лидера в сегменте стриминговых платформ Roku превзошла даже самые оптимистичные ожидания аналитиков.... читать дальше
.14 февраля 2020 года 16:31
(добавлен текст после 2-го абзаца) "БКС Глобал Маркетс" понизил рекомендацию для акций "Московской биржи" (MOEX: MOEX) с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре инвестбанка. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками, осталась без изменения и составляет 130 рублей за... читать дальше
.14 февраля 2020 года 16:11
Спрос на рублевые активы сохраняется, на что указывают очередные успехи Минфина на аукционах ОФЗ на этой неделе, говорится в комментарии главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича. Рубль завершает неделю на уровнях 63,5 рублей за доллар, что, на взгляд эксперта, является справедливой для... читать дальше
.14 февраля 2020 года 15:45
"БКС Глобал Маркетс" понизил рекомендацию для акций "Московской биржи" (MOEX: MOEX) с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре инвестбанка. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками, осталась без изменения и составляет 130 рублей за штуку. читать дальше
.14 февраля 2020 года 15:37
Москва. 14 февраля. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль подрастает к бивалютной корзине в ожидании новых драйверов, в том числе относительно темпов распространения эпидемии коронавируса, которые могли бы указать дальнейшее направление движения его котировок. читать дальше
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