Спрос на государственные облигации США остается высоким - Julius Baer

Cпрос на защитные активы продолжает оставаться высоким, поскольку рынок по-прежнему находится под влиянием новостного потока из Китая, говорится в комментарии Julius Baer . "Тем не менее, согласно нашему базовому сценарию, негативные последствия эпидемии коронавируса для экономики будут ограниченными, а стратегия с умеренным риском волатильности во время осуществления кэрри-трейда сохраняет эффективность", - отмечает руководитель отдела исследований долговых инструментов банка Маркус Алленшпах.

Спрос на защитные активы, в том числе казначейские облигации США, остается высоким. Рынок американских гособлигаций смог сохранить хладнокровность в ответ на новости о росте инфляции и снижении поддержки со стороны ФРС США. Потребительские цены в США выросли на 0,1% в январе и набрали 2,5% в годовом выражении, что, по мнению эксперта Julius Baer, является самым высоким значением с октября 2018 года.

"Если не учитывать волатильные цены на энергоресурсы и продукты питания, годовой темп роста остался неизменным на уровне 2,3%, - указывает Маркус Алленшпах. - ФРС США объявила о намерениях немного снизить количество ликвидности, предлагаемой на рынке репо. Лимит для однодневных и 14-дневных операций репо будет снижен на 20 млрд долл. США до 100 млрд долл. США и на 5 млрд долл. США до 25 млрд долл. США, соответственно. При обычных обстоятельствах повышенный уровень инфляции и намек на нормализацию количества денежной массы в обращении оказали бы давление на рынок казначейских облигаций США. Однако, в мире, где развивается ситуация вокруг эпидемии коронавируса, инвесторы стремятся сделать вложения в защитные активы, которые выиграют в маловероятном случае глобальной рецессии. Такое отношение также заметно на рынке фьючерсов, который по-прежнему дисконтирует снижение ставок в дальнейшем в текущем году, а не их повышение. Мы придерживаемся позиции, что качество стало дорого стоить, и по-прежнему предпочитаем кредитный риск риску дюрации".