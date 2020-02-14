Рынок акций РФ утром консолидируется при смешанной динамике "фишек"

Москва. 14 февраля. Рынок акций РФ утром в пятницу консолидируется при смешанной динамике "фишек" на фоне разнополярных внешних сигналов; в нефтяном секторе отмечается фиксация прибыли, несмотря на подросшую нефть в ожидании действий ОПЕК+ по сокращению добычи.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 3107,76 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1542,33 пункта (-0,1%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2,4%.

Доллар просел до 63,48 рубля (-0,15 рубля).

Подешевели акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%).

Выросли бумаги "Распадской" (MOEX: RASP) (+4,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2,4% и +2% "префы"), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,2%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,7%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,7%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,7%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,5%).

В США в четверг индексы снизились на 0,1-0,4% на данных о росте в КНР числа случаев заболевания пневмонией.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени пятницы (19:00 МСК четверга) число заболевших составило 63,851 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 1,38 тыс. случаев, сообщил Госкомитет здравоохранения страны. За прошедшие сутки число заразившихся увеличилось на 5,09 тыс. человек, смертельных случаев - на 121.

Всего в мире за пределами материкового Китая зарегистрировано более 580 человек, заразившихся Covid-19, по данным South China Morning Post.

Между тем, в Азии в пятницу преобладала позитивная динамика индексов, за исключением Японии (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, гонконгский Hang Seng растет на 0,3%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,4%), в Европе нет единой динамики (индекс FTSE просел на 0,4%, DAX растет на 0,1%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%).

Инвесторы продолжают оценивать влияние на мировую экономику распространения коронавируса нового типа.

Китай с 14 февраля снижает пошлины на американские товары общей стоимостью $75 млрд. Дополнительные 10%-ные пошлины на импорт из США будут снижены до 5%, а 5%-ные - до 2,5%.

Согласной вышедшим в пятницу статданным, ВВП Германии в четвертом квартале не изменился, тогда как ожидался рост на 0,1%.

Нефть в пятницу продолжает попытки роста на ожиданиях действий со стороны ОПЕК+ по сокращению добычи, что нивелирует негатив от новостей о росте числа заболевших коронавирусом нового типа в Китае. Цена Brent находится на $0,3 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $56,5 за баррель (+0,3% и +1% накануне), мартовская цена WTI - $51,57 за баррель (+0,3% и +0,5% в четверг).

Нефть, вероятно, продемонстрирует подъем по итогам недели впервые с начала января: Brent подорожала на 3,5%, WTI - на 2,3%.

По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, частично слабый спрос на "голубые фишки" объясняется перетоком капитала во "второй эшелон", где продолжается бурный рост электроэнергетики. В фаворитах также остаются "дочки" "Газпрома" в ожидании высоких дивидендов (прогнозируется, что концерн будет способствовать как можно большим выплатам со стороны своих дочерних компаний для пополнения собственной ликвидности).

Если внешний фон в пятницу продолжит улучшаться, то и российский рынок акций подрастет. Традиционных рисков снижения рынка вечером в пятницу сейчас нет, маржинальных позиций немного, поэтому открытые позиции можно переносить через выходные. Собственных внутренних идей, кроме дивидендных, пока немного, поэтому стоит ориентироваться на западные площадки.

С одной стороны, на западные рынки продолжают давить страхи негативных последствий коронавируса и перекупленность американских индексов. С другой, к покупкам зовет большой объем ликвидности и низкие процентные ставки по госбумагам. Целью отскока нефти Brent является район $58,5 за баррель, а поводов для ухода под отметку $55 пока не видно. В этом коридоре нефть продолжит оставаться до появления новостей либо с "медицинского фронта", либо от стран ОПЕК+, считает Антонов.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, Национальная комиссия по здравоохранению Китая заявила еще о 121 летальном случае от Covid-19, а также о выявленных 5 тыс.90 потенциально и реально зараженных. Между тем, в Китае опробовали метод лечения коронавируса переливанием крови от выздоравливающих, что дало отличные результаты. США предъявили очередные обвинения китайской Huawei в применении практики воровства технологий американских компаний. Плюс к этому компанию обвиняют в поставках оборудования Ирану, которое он использовал для слежки за протестующими. В Huawei отрицают обвинения, называя их бездоказательными. С 14 февраля вступает в силу решение КНР по снижению вдвое импортных пошлин на $75 млрд американских поставок в Китай.

На нефтяном рынке сохраняются опасения, что китайский спрос в первом квартале существенно сократится. В МЭА полагают, что спрос на нефть упадет в квартальном выражении впервые с 2009 года. Тем не менее, на рынке рассчитывают, что ОПЕК+ расширит ограничения по добычи на февральском заседании еще на 0,6 млн б/с. Если в пятницу не случится существенного падения, то текущая неделя завершится приростом цены нефти после пяти недель падения, отмечает Кочетков.

По оценке аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Романа Антонова, в конце недели настроения на глобальных рынках остаются смешанными после изменения методики подсчета числа зараженных коронавирусом и летальных случаев в Китае. Участники фондовых рынков засомневались в адекватности данных, на что ключевые мировые фондовые индексы отреагировали снижением, пусть и не таким значительным. Вместе с тем, ВОЗ поспешила успокоить инвесторов, сообщив о том, что всплеск числа зараженных не является признаком начала масштабной эпидемии. На рынках базовым сценарием по-прежнему остается идея о прохождении пика заболеваемости в текущем месяце.

В то же время различные инвестдома и СМИ продолжают муссировать тему резкого замедления экономики Китая из-за коронавируса. Не прекращаются и спекуляции вокруг условий первой фазы торговой сделки КНР с США. Противоречивые сообщения представителей двух стран не позволяют достоверно оценить текущую ситуацию, но по всей видимости, китайская сторона, несмотря на вирус, все-таки готова соблюдать договоренности. Тема вероятного экономического спада продолжит оставаться в центре внимания и быть источником нервозности для рынков.

Ситуацию на мировых рынках утром в пятницу в целом можно оценить как нейтральную. На динамику рынков днем способен повлиять выход данных по ВВП еврозоны, а также статистика по розничным продажам и промышленному производству в США. Индекс МосБиржи смог удержаться выше отметки 3100 пунктов, но по-прежнему выглядит слабо. В пятницу индикатор продолжит торговаться в диапазоне 3100-3120 пунктов. Из корпоративных новостей повлиять на динамику индекса способен выход финансовых данных "Яндекса", полагает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+16,4% и +31,9% "префы"), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+8%), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (+5,5%), "Южуралникеля" (MOEX: UNKL) (+4,4%).

Подешевели бумаги ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (-2,7%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (-2,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 7,3 млрд рублей (из них 1,566 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома").