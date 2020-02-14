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14 февраля 2020 года 09:56

Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 14 февраля. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы начали сессию в четверг на негативной ноте на данных о росте в КНР числа случаев заболевания пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса. В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени пятницы (19:00 мск четверга) число заболевших составило 63,851 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 1,38 тыс. случаев, сообщил Госкомитет здравоохранения страны. За прошедшие сутки число заразившихся увеличилось на 5,09 тыс. человек, смертельных случаев - на 121. Всего в мире за пределами материкового Китая зарегистрировано более 580 человек, заразившихся Covid-19, по данным South China Morning Post.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в январе выросли на 2,5% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года - максимальными темпами за 15 месяцев, свидетельствуют данные министерства труда страны. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение на 2,4%. Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в январе выросли 2,3% против ожидавшихся 2,2%. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 2 тыс. - до 205 тыс., сообщило министерство труда. Аналитики в среднем ожидали повышения на 8 тыс.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут в пятницу, исключением выступает японский рынок. Инвесторы продолжают оценивать влияние на мировую экономику распространения коронавируса нового типа. Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка незначительно снизился. Японский индекс Nikkei 225 уменьшился на 0,67%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:36 МСК поднялся на 0,15%, гонконгский Hang Seng - на 0,32%. Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:52 МСК увеличилось на 0,49%. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился по итогам четвертых торгов подряд - на 0,38%, достигнув максимального уровня с 22 января.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок в пятницу относительно стабильны после трех дней повышения на ожиданиях действий со стороны ОПЕК+ по сокращению добычи. Это нивелирует негатив от новостей о росте числа заболевших коронавирусом нового типа в Китае. Тем не менее, нефтяные цены по-прежнему остаются под давлением из-за вероятного уменьшения спроса на топливо со стороны таких отраслей, как авиационная, отмечают эксперты.

Апрельские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК подешевели всего на 0,04% - до $56,32 за баррель. В четверг их цена поднялась на 0,99%, составив на закрытие $56,34 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на март на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже утром растут на 0,04% - до $51,44 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена увеличилась на 0,49%, завершив день на отметке $51,42 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась выше средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 22,831 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,433 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 13 февраля вырос на 0,04% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 109,59 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,05%, поднявшись до 667,63 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ВЭБ.РФ-18" (+0,4%), "Газпром БО-22" (+0,39%) и "МТС 001P-06" (+0,21%), а в лидерах снижения - облигации "Газпром БО-23" (-0,4%), "Сбербанк-001-04R" (-0,12%) и "Роснефть-002Р-05" (-0,08%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Трансфин-М" полностью разместило 7-летние облигации серии 002Р-01 объемом 48,66 млрд рублей. Компания 11 февраля за один час провела сбор заявок на данные бонды. Размер ставки каждого купонного периода будет равен ключевой ставке, установленной ЦБ РФ и действующей на каждый календарный день купонного периода, увеличенной на 1,65%. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 3,9% выпуска гасятся каждый квартал, начиная с 3-го года обращения облигаций, оставшиеся 33,7% гасятся в дату выплаты последнего купона.

ООО "СФО РуСол 1" завершило размещение "зеленых" облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями класса "А" объемом 4,7 млрд рублей и класса "Б" объемом до 900 млн рублей. Сбор заявок на бонды прошел 6 февраля. Ставка 1-го купона класса "А" установлена на уровне 9,516% годовых, класса "Б" - на уровне 13,516% годовых. Оба выпуска размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Дата погашения выпусков - 15 февраля 2031 года.

АО "Роснано" установило ставку 1-го купона облигаций серии БО-002Р-02 с погашением в ноябре 2025 года объемом 1,68 млрд рублей на уровне 8,45% годовых. Ставка 2-24-го купонов будет определяться как сумма ключевой ставки ЦБ РФ, действующей по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купона, и 2,45%. Размещение выпуска начнется 14 февраля. Выпуск будет размещен по открытой подписке в рамках программы без госгарантии серии 002Р. В апреле 2019 года "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала эту программу объемом до 20 млрд рублей. Максимальный срок обращения облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы, составляет 10 лет с даты начала размещения. Срок действия программы - 10 лет.

ПАО "Уралкалий" (MOEX: URKA) 19 февраля планирует собирать заявки инвесторов на 5-летние облигации серии ПБО-06-P объемом не менее 15 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 6,95-7,10% годовых. Ему соответствует доходность к погашению на уровне 7,07-7,23% годовых. Сбор заявок инвесторов пройдет с 11:00 до 15:00 МСК. Техразмещение выпуска предварительно запланировано на 3 марта. В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в ноябре прошлого года. Он разместил выпуск объемом 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона трехлетних бондов - 9,3% годовых, ставка установлена на весь срок обращения и соответствует доходности к погашению 9,52% годовых.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) установила ставку 14-29-го купонов облигаций серии 001Р-05 в размере 6,85% годовых. Выпуск объемом 10 млрд рублей размещен в ноябре 2016 года на 10 лет. Ставка текущего купона - 9,9% годовых. По бондам 27 февраля предстоит оферта.

ООО "Ипотечный агент МКБ 2" ("ИА МКБ 2", SPV-компания Московского кредитного банка (MOEX: CBOM)) приняло решение 7 марта досрочно погасить выпуск жилищных облигаций с ипотечным покрытием номинальным объемом 3,3 млрд рублей. Погашение состоится в дату окончания 12-го купонного периода и пройдет по остаточной непогашенной стоимости, сумма выплат составит 595 млн 980,439 тыс. рублей. Текущий номинал одной облигации - 179,06 рубля. Компания разместила выпуск объемом 3,3 млрд рублей в декабре 2016 года. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга была установлена в размере 10,15% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны - квартальные. Предусмотрена амортизация. Первоначально предполагалось, что выпуск будет погашен 7 декабря 2043 года.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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