Рубль растет к доллару и евро благодаря активно дорожающей нефти и повышению мировых рынков

Москва. 12 февраля. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в среду вечером, рубль растет к бивалютной корзине благодаря активно дорожающей нефти и позитивной динамике мировых рынков.

Курс доллара США составил 63,14 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 23 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 68,79 руб./EUR1, подешевев на 42,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 31,78 копейки - до 65,68 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль вечером продолжает демонстрировать укрепление к доллару и евро на фоне позитивной динамики мировых рынков и активно дорожающей нефти, отыгрывающих сигналы замедления темпов распространения китайского коронавируса.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени среды (19:00 МСК вторника) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 44,653 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 1,113 тыс. случаев, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

По официальным данным, за истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 2,015 тыс. человек, смертельных случаев - на 97.

Агентство Bloomberg отмечает, комментируя новые данные, что число новых случаев заболевания в провинции Хубэй снизилось до минимального в этом месяце уровня, а число подозрений на случаи заражения по всей территории Китая упало на 5 тыс. - до 16 тыс.

Председатель ФРС Джером Пауэлл, во вторник представивший полугодовой доклад о денежно-кредитной политике в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США, сказал, что распространение коронавируса будет иметь последствия для китайской экономики в первом квартале 2020 года и, возможно, для американской экономики.

По его словам, пока слишком рано делать выводы о том, приведет ли эпидемия к устойчивым и значительным изменениям в экономике США.

Главы федеральных резервных банков Сент-Луиса и Миннеаполиса Джеймс Баллард и Нил Кашкари заявили, что распространение коронавируса является фактором неопределенности для американской экономики. При этом, по мнению Кашкари, развитие ситуации по худшему сценарию может потребовать от Федеральной резервной системы (ФРС) дальнейшего смягчения политики.

По словам главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, выступившей накануне в Европарламенте, мягкая денежно-кредитная политика ЕЦБ негативно влияет на доход от сбережений и толкает вверх цены активов. Она вновь обратилась к правительствам государств еврозоны с призывом принять меры для стимулирования экономического подъема.

В отличие от председателя Федрезерва Джерома Пауэлла, который в ходе выступления в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США во вторник предупредил о рисках коронавируса для американской экономики, Лагард не затрагивала тему китайской эпидемии.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" персональный брокер ИФК "Солид" Евгений Маришин, одним из основных факторов, определяющих динамику рубля в середине недели, продолжает оставаться снижение ключевой ставки на 25 базисных пунктов, до 6,0% годовых, предпринятое ЦБ РФ в пятницу. "Продолжается смягчение денежно-кредитной политики, ожидаем, что в текущем году регулятор еще несколько раз снизит ставку, и не исключено, что в итоге ключевая ставка "уйдет" ниже 5,5%. На этом фоне в краткосрочной перспективе рубль испытывает позитивные моменты, как это было и в конце прошлого года. Но если брать более длительные сроки, от трех месяцев и более, то рубль будет терять интерес инвесторов, и к началу лета пару "доллар-рубль" можно будет ожидать на отметке 66-67 руб./$1", - отметил Маришин.

"Доллар США сегодня уступил под напором рубля. С одной стороны, "россиянина" поддержал отскок в нефти, и это правильно. С другой, успешный аукцион Минфина по размещению ОФЗ сигнализирует о сохранении серьезной поддержки для рубля с этой стороны. Интересно, что валютный рынок совсем не боится оборотной стороны новостей о продаже пакета Сбербанка (MOEX: SBER), но может быть, это просто защитная реакция. Доллар к вечеру сократил снижение и торгуется по 63,14 руб./$1, краткосрочно может оставаться в диапазоне 63-63,65 руб. Пара "евро-рубль" сползла к 68,77 руб./EUR1, но вполне спокойно может себя чувствовать в коридоре 68,50-69,50 руб./EUR1", - отмечает старший аналитик "Информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова.

Во вторник сообщалось, что Минфин России и Банк России разработали законопроект, который предусматривает выход ЦБ из капитала Сбербанка. Пакет акций Сбербанка у регулятора планируется выкупить за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости. ЦБ владеет 50% + 1 уставного капитала Сбербанка (52,3% обыкновенных акций).

Банк России также сообщил, что продажа на внутреннем рынке валюты, которую он получит из ФНБ в рамках бюджетного правила в связи с покупкой за счет средств фонда пакета акций Сбербанка, будет осуществлена равномерно в течение периода от трех до семи лет после заключения сделки.

Параметры продажи Банком России валюты, которую он приобретет у ФНБ в связи с покупкой у регулятора акций Сбербанка, будут определены независимо от текущих операций с валютой в рамках бюджетного правила, рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ.

При этом ЦБ отмечает, что определит значение общей корректировки операций по продаже и покупке валюты в рамках бюджетного правила, будет проводить их на нетто-основе, то есть не будет одновременно осуществлять разнонаправленные операции.

По мнению ведущего аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, у сделки также есть второстепенный эффект, который существенно меняет расклад сил на валютном рынке. "Фактически создается механизм, который позволит ЦБ РФ не только тормозить укрепление рубля, но также препятствовать его излишнему ослаблению. Даже при условии, что Минфин продолжит закупать валюту в рамках бюджетного правила, встречные операции регулятора, по сути, будут компенсировать это давление на рубль. Вероятно, что мы наблюдаем слом стереотипа, когда финансовому ведомству приписывают стратегию долгосрочной слабости национальной валюты. Вероятно, что Минфин начинает осознавать, что для экономики более важна относительная стабильность курса. (. . .) Покупка пакета Сбербанка у ЦБ РФ с последующей продажей валюты формирует механизм поддержки рубля в более узком коридоре, чем это предусмотрено в рамках бюджетного правила. Если в акциях Сбербанка сделка не вызвала какого-то энтузиазма, то вот в рубле реакция была однозначно положительной", - подчеркивает Кочетков.

По словам начальника отдела глобальных исследований компании "Открытие брокер" Михаила Шульгина, ЦБ произведет общую корректировку покупки/продажи валюты в рамках бюджетного правила, операции будут проводиться на нетто-основе, и в ближайшие два года продажа валюты будет сальдироваться с отложенными покупками, восполняющими паузу 2018 года.

"К примеру, в прошлый период - с 16 января по 6 февраля текущего года - ЦБ ежедневно покупал на открытом рынке валюту на 21 млрд рублей (свои отложенные покупки + бюджетное правило Минфина). Если бы в тот месяц регулятор проводил на нетто-основе отложенные покупки валюты и ее продажу по пакету акций Сбербанка, получили бы сокращение интервенций против рубля на 18,4%. В текущем месяце и до 5 марта ЦБ покупает для себя и Минфина валюту на 14 млрд рублей ежедневно. Соответственно, продажи валюты на $60,8 млн в день сократили бы объем интервенций против рубля на 27,4%, а ежедневные продажи валюты в объеме $36,5 млн (5-летний период) - на 16,5%. И то, и другое - вполне ощутимо, даже если цифры скорректировать на 700 млрд рублей, которые Банк России предполагает включить в свои доходы по итогам 2020 года", - отметил Шульгин.

"ЦБ уже заявил, что планирует конвертировать средства постепенно, в течение 3-7 лет, фактически уменьшив объем "докупок", которые сейчас регулятор совершает в объеме $10 млрд в год. По нашим оценкам, такая схема позволит курсу доллара быть ниже на 1,3-2,5 руб./$1 в зависимости от конкретных параметров, что может стать очередным инструментом сдерживания ослабления рубля при формальном сохранении плавающего курса, при этом мы можем столкнуться с существенным локальным ростом профицита рублевой ликвидности", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Сильный рост цен на нефть несколько замедлился после выхода данных о значительном повышении запасов топлива в США на прошлой неделе.

Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК подорожали на 3,15% - до $55,71 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени выросли на 2,7% - до $51,29 за баррель.

До публикации данных подъем цен составлял 4% у Brent и 3,5% у WTI.

Как сообщило министерство энергетики США, запасы нефти в стране за минувшую неделю подскочили на 7,46 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали лишь рост на 2,3 млн баррелей.

Между тем, по данным Минэнерго, запасы бензина на прошлой неделе сократились на 95 тыс. баррелей, дистиллятов - на 2,013 млн баррелей. Аналитики ожидали повышения запасов бензина на 700 тыс. баррелей и снижения дистиллятов на 900 тыс. баррелей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 13 февраля на 90,2 копейки, до 63,047 руб./$1, и уменьшил курс евро на 98,41 копейки, до 68,7843 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в среду на 72,91 копейки по отношению ко вторнику и составил 63,0578 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 59,6 копейки и составил 63,0703 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 660,711 млн, из которых $764,688 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 896,023 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 82,73 копейки, до 68,8514 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 68,26 копейки и составил 68,7929 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR832,444 млн, из которых EUR286,161 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR546,283 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов слегка понизились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, которая осталась на отметке 7,18% годовых, в то время как MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 6,1% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев снизились на 1 б.п. - до 6,24%, 6,27% и 6,29% годовых соответственно.