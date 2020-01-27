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27 января 2020 года 09:51

Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник могут снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 27 января. Цены рублевых корпоративных облигаций в понедельник могут умеренно снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, на фоне новостей о все новых и новых случаях заболевания китайским коронавирусом, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы в пятницу снизились до минимального уровня более чем за неделю на фоне опасений инвесторов, что ситуация с коронавирусом в Китае ударит по международному туризму и торговле и приведет к замедлению глобального экономического роста. Официальные данные показывают, что число зараженных новым коронавирусом в Китае превысило 2700 человек, при этом зарегистрировано уже 80 случаев летального исхода. Случаи заболевания выявлены, кроме Китая, в Таиланде, Австралии, Сингапуре, Японии, Южной Корее, США, Малайзии, Франции, Вьетнаме и Непале.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 теряет 2% на торгах в понедельник на фоне растущих опасений распространения эпидемии пневмонии, уже ставшей причиной не менее 80 смертей в Китае. Власти КНР продлили на три дня официальные выходные по случаю празднования Нового года по Лунному календарю, чтобы "сократить массовые скопления людей" и "предотвратить распространение эпидемии". Таким образом, китайские рынки возобновят работу лишь в следующий понедельник, а не в этот четверг, как планировалось изначально. Экономика КНР уже начала чувствовать на себе негативные последствия: на первый день праздников по случаю Нового года по Лунному календарю объем туризма в стране упал на 28,8%, сообщило министерство транспорта Китая.

Рынки Гонконга и Южной Кореи также закрыты в понедельник по случаю Нового года по Лунному календарю, австралийские рынки - по случаю празднования Дня Австралии. Кроме того, не работают рынки Тайваня и Сингапура. Власти Гонконга в выходные приняли решение о введении повышенного уровня тревоги в связи с распространением "уханьского" коронавируса, что предполагает введение максимальных мер по защите жителей от заболевания. Власти отменили марафон, в котором 9 февраля должны были принять участие около 70 тыс. человек, и продлили школьные каникулы в связи с китайским Новым годом.

В свою очередь цены на нефть продолжают падать в понедельник на опасениях снижения спроса из-за вспышки пневмонии в Китае, возбудителем которой стал ранее неизвестный коронавирус. В то время как эксперты Goldman Sachs прогнозируют снижение глобального спроса на нефть из-за эпидемии, Саудовская Аравия заявила, что ожидает "очень ограниченных последствий" для объема потребления нефти. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК составила $59,38 за баррель, что на 2,16% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу фьючерсы снизились в цене на 2,18%, до $60,69 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевел на 2,33% - до $52,93 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $54,19 за баррель, опустившись на 2,52% по сравнению с предыдущей сессией.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу упала в 1,6 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась заметно ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 7,125 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,99 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 24 января вырос всего на 0,02% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 109,39 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,04%, поднявшись до 663,68 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпром Капитал БО-001Р-01" (+0,86%), "МТС-001P-03" (+0,53%) и "МТС-001P-06" (+0,3%), а в лидерах снижения - облигации "ВЭБ.РФ-001Р-17" (-1,65%), "РЖД-001P-06R" (-0,15%) и "РусАл Братск-001Р-01" (-0,15%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) планирует провести 28 января сбор заявок инвесторов на 15-летние бонды серии 001P-04R объемом 15 млрд рублей. Сбор заявок пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона установлен в пределах 6,80-6,95% годовых, что соответствует доходности к оферте через 10 лет в диапазоне 6,98-7,13% годовых. Техразмещение предварительно запланировано на 30 января.

Кроме того, ПАО "ФСК ЕЭС" приобрело в рамках оферты 9 млн 506,275 тыс. облигаций 24-й серии по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания приобрела 95,06% выпуска. "ФСК ЕЭС" разместила облигации 24-й серии объемом 10 млрд рублей в январе 2013 года. Срок обращения облигаций - 15 лет. Ставка 1-14-го купонов установлена в размере 8% годовых. Ставка текущего купона - 5% годовых. Бумаги имеют полугодовые купоны.

ООО "СФО РуСол 1" планирует в начале февраля собирать заявки на "зеленые" облигации класса "А" объемом 4,7 млрд рублей, а также класса "Б" объемом до 900 млн рублей, с залоговым обеспечением денежными требованиями. Ориентир ставки первого купона облигаций класса "А" установлен как ставка ДГО (средневзвешенная доходность 10-летних ОФЗ) плюс 125-150 базисных пунктов (б.п.) (9,26-9,51% годовых). Для класса "Б" ориентиром является ставка ДГО плюс 450-550 б.п. (12,5-13,5% для 1-го купона). Оба выпуска размещаются по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Дата погашения выпусков - 15 февраля 2031 года. Компания планировала в декабре провести размещение данных выпусков, однако перенесла размещение в связи с необходимостью "внести изменения в эмиссионную документацию для включения технических уточнений в определение купонных периодов и порядок расчета купонных выплат".

АО "ДОМ.РФ" определило ставку 27-го купона облигаций серии А24 в размере 6,1% годовых, серии А26 в размере 0,05% годовых, а также ставку 11-го купона облигаций серии А31 в размере 6,15% годовых. Компания завершила размещение облигаций серии А24 объемом 6 млрд рублей в декабре 2012 года. Бумаги имеют 37 квартальных купонов. Ставка текущего купона составляет 0,01% годовых. Выпуск серии А26 на 6 млрд рублей размещен в июне 2013 года. По нему предусмотрена выплата 65 квартальных купонов. Ставка текущего купона - 15,3% годовых. Облигации серии А31 объемом 7 млрд рублей размещены в январе 2015 года. Бумаги имеют 38 квартальных купонов. Ставка текущего купона - 0,05% годовых. Все выпуски имеют амортизационную структуру погашения. Дата ближайшей оферты по выпускам - 4 февраля.

Евразийский банк развития (ЕАБР) выкупил в рамках оферты 9 млн 440,158 тыс. облигаций серии 001Р-01 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк выкупил 94,4% выпуска. Банк в июле 2018 года разместил выпуск облигаций объемом 10 млрд рублей на 10 лет. Ставка текущего купона - 5,95% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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