.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Мировые фондовые рынки падают из-за тревог о коронавирусе, нефть дешевеет
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в декабре ускорился до 2,1%, за год замедлился до 2,4%
В декабре рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, ускорился до 2,1% после повышения на 0,3% в ноябре. Аналитики прогнозировали повышение на 2%. За год промпроизводство выросло на 2,4%, как и ожидалось
 
Хуснуллин: строительная отрасль должна стать драйвером развития российской экономики
Строительная отрасль должна сделать рывок в своем развитии и стать драйвером экономики, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. "Я считаю, что проекты и программы, начатые ранее в Москве, возможно масштабировать на всю страну. Сегодня...
 
Россияне стали меньше общаться по телефону
В январе-сентябре 2019 года общая продолжительность разговоров по мобильным телефонам в РФ составила 335,5 млрд минут, следует из статистических материалов Минкомсвязи, с которыми ознакомились "Известия". Имеются в виду коммутируемые соединения, то...
 
Граждан избавят от потерь при неправомерных переводах пенсионных накоплений
Национальная ассоциация НПФ (НАПФ) направила в ЦБ письмо с предложением изменить правила восстановления прав граждан, которые стали жертвой неправомерных переводов (в случае подделки заявления) из одного фонда в другой, пишет "Коммерсант"., который...
 
27 января 2020 года 09:23

Мировые фондовые рынки падают из-за тревог о коронавирусе, нефть дешевеет

Фондовый рынок США упал до минимума более чем за неделю из-за тревог о коронавирусе. Японский индекс Nikkei теряет 2%, большинство рынков АТР закрыто. Нефть дешевеет на опасениях падения спроса из-за вспышки пневмонии, Brent на уровне $59,29 за баррель.

Американские фондовые индексы в пятницу снизились до минимального уровня более чем за неделю на фоне опасений инвесторов, что ситуация с коронавирусом в Китае ударит по международному туризму и торговле и приведет к замедлению глобального экономического роста.

Официальные данные показывают, что число зараженных новым коронавирусом в Китае превысило 2700 человек, при этом зарегистрировано уже 80 случаев летального исхода.

Случаи заболевания выявлены, кроме Китая, в Таиланде, Австралии, Сингапуре, Японии, Южной Корее, США, Малайзии, Франции, Вьетнаме и Непале.

Китайские власти продлили выходные по случаю празднования Нового года по Лунному календарю, стремясь ограничить распространение эпидемии.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам заседания в четверг заявила, что пока считает преждевременным объявлять чрезвычайную ситуацию в сфере международного здравоохранения из-за зафиксированного в КНР нового типа коронавируса.

Такое решение немного успокоило инвесторов. Улучшению настроений также способствовала хорошая отчетность таких компаний, как Intel Corp. и American Express Co. (AmEx).

Финансовые отчеты американских компаний пока выглядят весьма оптимистично, пишет MarketWatch. Из 74 компаний индекса S&P 500, уже опубликовавших отчеты за последний квартал, результаты 67,6% превзошли ожидания, и только 23% разочаровали аналитиков, по данным Refinitiv.

Акции AmEx подорожали на 2,9%. Компания, являющаяся одним из лидеров американского рынка пластиковых карт, в пятницу отчиталась о превысившей ожидания прибыли в четвертом квартале 2019 года, выручка совпала с прогнозами. Кроме того, AmEx дала оптимистичный прогноз на 2020 год.

Цена бумаг Intel Corp., одного из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов, подскочила на 8,1%. Компания увеличила чистую прибыль и выручку в четвертом квартале, их рост превзошел ожидания экспертов.

Бумаги Broadcom Inc. прибавили в цене 1,4%. Компания заключила ряд соглашений о поставке беспроводных компонентов для устройств Apple Inc. на период до конца 2023 года. Эти соглашения вместе с заключенным в прошлом году контрактом на поставку Apple радиочастотных блоков принесут Broadcom выручку в размере $15 млрд, говорится в сообщении компании.

В то же время акции United Airlines подешевели на 3,5%, а цена бумаг American Airlines упала на 4% из-за беспокойства по поводу того, что распространение вируса ограничит спрос на воздушные перевозки и туристические поездки.

Котировки акций Discover Financial Services рухнули на 11,1%. Компания, управляющей платежной системой, отчиталась о лучшей, чем ожидалось, прибыли в четвертом квартале, но выручка немного не дотянула прогнозов.

Индекс Dow Jones Industrial Average в пятницу снизился на 170,36 пункта (0,58%) - до 28989,73 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился за день на 30,07 пункта (0,90%), составив 3295,47 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов опустилось на 87,57 пункта (0,93%) - до 93148,91 пункта.

За неделю Dow потерял 1,2%, S&P 500 - 1%, Nasdaq - 0,8%.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 теряет 2% на торгах в понедельник на фоне растущих опасений распространения эпидемии пневмонии, уже ставшей причиной не менее 80 смертей в Китае.

Власти КНР продлили на три дня официальные выходные по случаю празднования Нового года по Лунному календарю, чтобы "сократить массовые скопления людей" и "предотвратить распространение эпидемии". Таким образом, китайские рынки возобновят работу лишь в следующий понедельник, а не в этот четверг, как планировалось изначально.

Согласно официальным данным, число зараженных пневмонией, возбудителем которой стал ранее неизвестный коронавирус, уже превысило 2700 человек. В воскресенье власти КНР признали, что эпидемия пока не взята под контроль, несмотря на введенные ограничения на выезд из ряда городов страны.

Из китайского города Ухань - эпицентра распространения нового коронавируса - выехали примерно 5 млн жителей прежде, чем власти изолировали его в связи с угрозой распространения заболевания, сообщило издание South China Morning Post со ссылкой на мэра города Чжоу Сяньвана.

Рынки Гонконга и Южной Кореи также закрыты в понедельник по случаю Нового года по Лунному календарю, австралийские рынки - по случаю празднования Дня Австралии. Кроме того, не работают рынки Тайваня и Сингапура.

Власти Гонконга в выходные приняли решение о введении повышенного уровня тревоги в связи с распространением "уханьского" коронавируса, что предполагает введение максимальных мер по защите жителей от заболевания. Власти отменили марафон, в котором 9 февраля должны были принять участие около 70 тыс. человек, и продлили школьные каникулы в связи с китайским Новым годом.

Экономика КНР уже начала чувствовать на себе негативные последствия: на первый день праздников по случаю Нового года по Лунному календарю, объем туризма в стране упал на 28,8%, сообщило министерство транспорта Китая.

"Трейдеры корректируют риск-профили, чтобы учесть фактор распространения пневмонии", - отмечает аналитик AxiCorp Financial Services Стивен Иннес.

"Самая большая проблема не в том, что эпидемия быстро распространяется по всему миру за счет глобального туризма, а в том, что экономический шок, который могут испытать огромный промышленный сектор и сфера потребления в КНР, мгновенно начнет сказываться на других странах, учитывая сильные торговые и финансовые связи, образовавшиеся при глобализации", - цитирует эксперта MarketWatch.

В Японии дешевеют акции производителей электроники и промышленного оборудования. Стоимость бумаг Sony снизилась на 0,9%, Sharp - на 3,3%, Panasonic - на 1,3%, Fanuc - на 2,2%.

Цены на нефть продолжают падать в понедельник на опасениях снижения спроса из-за вспышки пневмонии в Китае, возбудителем которой стал ранее неизвестный коронавирус.

В то время как эксперты Goldman Sachs прогнозируют снижение глобального спроса на нефть из-за эпидемии, Саудовская Аравия заявила, что ожидает "очень ограниченных последствий" для объема потребления нефти.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:25 МСК составляет $59,29 за баррель, что на $1,4 (2,31%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу фьючерсы снизились в цене на $1,35 (2,18%), до $60,69 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $1,31 (2,42%) - до $52,88 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $54,19 за баррель, опустившись на $1,4 (2,52%) по сравнению с предыдущей сессией.

Официальные данные показывают, что число зараженных новым коронавирусом в Китае превысило 2700 человек, при этом зарегистрировано уже 80 случаев летального исхода.

Власти страны продлили выходные по случаю празднования Нового года по Лунному календарю, стремясь ограничить распространение эпидемии.

"Нас, возможно, ждет снижение спроса на нефть, которое станет одним из самых резких в истории", - отмечает аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

"Вероятно, это будет потеря спроса в размере сотен тысяч баррелей. Опасения быстрого распространения эпидемии убьют спрос на нефть", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Столь же масштабное распространение эпидемии, как в случае с атипичной пневмонией (SARS) в 2003 году, может стать причиной снижения глобального спроса на нефть на 260 тыс. баррелей в сутки в 2020 году, причем примерно на 66% это будет обусловлено спадом спроса на авиатопливо, прогнозирует Goldman Sachs. В результате нефть может подешеветь на $2,9 за баррель, ожидают эксперты.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман заявил, что его страна внимательно следит за ситуацией, оценивая последствия, как для китайской экономики, так и для нефтяного рынка.

Он отметил, что "чрезмерный пессимизм" отмечался в случае SARS в 2003 году, однако тогда "не произошло существенного снижения спроса на нефть".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
27 января 2020 года 17:03
Курс рубля в течение 1-2 недель возвратится на уровни 63/$ или ниже - "БКС Глобал Маркетс"
Аналитики "БКС Глобал Маркетс" ожидают, что в течение 1-2 недель курс рубля возвратится на уровни 63/$ или ниже, сообщается в их обзоре. Усиление глобальных пока мало сказалось на курсе рубля: по итогам недели рубль опустился до уровня в RUB 62.07/$ против RUB 61.56/$, зафиксированных на...    читать дальше
.
27 января 2020 года 16:50
"ВТБ Капитал" рекомендует занять защитную позицию на рынке ОФЗ
"ВТБ Капитал" рекомендует занять защитную позицию на рынке ОФЗ , говорится в обзоре компании. "Мы рекомендуем занимать защитную позицию на рынке ОФЗ, хотя отмечаем, что ситуация может измениться. По нашим оценкам, рынок уже заложил в цены снижение ключевой ставки ниже нейтрального диапазона ЦБ,...    читать дальше
.
27 января 2020 года 16:40
Brent на текущей неделе может протестировать поддержку на уровне $57,78/барр - Sberbank CIB
Цены на нефть марки Brent на текущей неделе могут протестировать поддержку на уровне $57,78/барр., сообщается в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Нефть продолжает дешеветь на фоне распространения коронавируса в КНР, вызвавшего глобальную...    читать дальше
.
27 января 2020 года 16:28
Цены на золото, возможно, продолжат расти на текущей неделе и протестируют $1600 за унцию - Sberbank CIB
Вполне возможно, что на фоне опасений, связанных с эпидемией коронавируса, цены на золото продолжат расти и на этой неделе протестируют $1600 за унцию, говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Цены на золото резко выросли на фоне новостей о...    читать дальше
.
27 января 2020 года 16:09
Короткий отрезок кривой будет выглядеть сильнее за счет высоких выплат от погашения ОФЗ и перераспределения ликвидности - Газпромбанк
Аналитики Газпромбанка считают, что при возможной коррекции рынка ОФЗ короткий отрезок кривой будет выглядеть сильнее за счет высоких выплат от погашения ОФЗ и перераспределения ликвидности, сообщается в их обзоре. Рынок ОФЗ в ходе прошедшей недели консолидировался на достигнутых уровнях,...    читать дальше
.
27 января 2020 года 15:55
Наиболее ожидаемыми событиями предстоящей недели станут заседания ФРС США 29 января и Банка Англии 30 января - Банк "Санкт-Петербург"
аиболее ожидаемыми событиями предстоящей недели станут заседания ФРС США 29 января и Банка Англии 30 января, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". Для инвесторов наиболее важным результатом заседания ФРС станет риторика главы регулятора Д. Пауэлла в отношении дальнейшего наполнения рынка...    читать дальше
.
27 января 2020 года 15:42
Размещение новых бондов ФСК привлекательно лишь по верхней границе объявленных ориентиров купона - ИК "Велес Капитал"
Размещение новых бондов "ФСК ЕЭС" привлекательно лишь по верхней границе объявленных ориентиров купона, сообщается в комментарии ИК "Велес Капитал". ПАО "ФСК ЕЭС" (Baa3/BBB-/BBB/AAA(RU)/-) проведет 28 января сбор заявок на биржевые облигации серии 001P-04R объемом 15 млрд руб. Ориентир купона по...    читать дальше
.
27 января 2020 года 15:31
Давление на рубль может сохраниться до тех пор, пока волатильность на фондовых рынках не утихнет - Альфа-банк
Давление на рубль может сохраниться до тех пор, пока волатильность на фондовых рынках не утихнет, говорится в комментарии Альфа-банка. "Снижение рубля против доллара в понедельник на 80 копеек однозначно связано с неопределенностью и страхами, поразившими рынки на фоне распространения из Китая...    читать дальше
.
27 января 2020 года 15:28
Цены на нефть, скорее всего, останутся под давлением после самого сильно недельного падения за последние 8 месяцев - Альфа-банк
Цены на нефть, скорее всего, останутся под давлением после самого сильно недельного падения за последние 8 месяцев, Brent будет ниже $60, говорится в комментарии Альфа-банка. "Цены на нефть, скорее всего, останутся под давлением после самого сильно недельного падения за последние 8 месяцев. Цена...    читать дальше
.
27 января 2020 года 15:20
Продажи на рынке акций РФ могут ускориться - ИК "Велес Капитал"
Если торги понедельника в США откроются весомым снижением, продажи на рынке акций РФ могут ускориться, сообщается в комментарии ИК "Велес Капитал". "Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии понедельника активно снижались и стремились к нижним полосам Боллинджера дневных графиков (3010 и...    читать дальше
.
27 января 2020 года 15:06
Ожидается преимущественно "боковая" динамика на рублевом долговом рынке - Sberbank Asset Management
Ожидается преимущественно "боковая" динамика на рублевом долговом рынке, сообщается в комментарии Sberbank Asset Management. "В краткосрочной перспективе поддержку котировкам евробондов развивающихся рынков окажет снижение ставок по гособлигациям США, обусловленное ростом спроса глобальных...    читать дальше
.
27 января 2020 года 14:37
Выход Великобритании из ЕС станет еще одним фактором для снижения евро - ИК "Фридом Финанс"
вро в понедельник ослаб к доллару до минимума за два месяца. Давит на европейскую валюту резко отрицательная динамика на европейских площадках. Пока психологически значимый уровень 1,10 по паре EUR/USD выглядит достаточно прочным, считает начальник управления торговых операций на российском...    читать дальше
.
27 января 2020 года 14:12
BofA повысил рекомендацию для акций Роснефти до "покупать"
Bank of America (BofA) повысил рекомендацию для акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" (MOEX: ROSN) до "покупать", сообщается в обзоре инвестбанка. Новая прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная аналитиками, составляет 620 рублей за штуку, GDR - $10 за...    читать дальше
.
27 января 2020 года 13:55
BofA снизил рекомендацию для акций Газпрома до "держать"
Bank of America (BofA) понизил рекомендацию для акций и американских депозитарных расписок (ADR) "Газпрома" (MOEX: GAZP) до "держать", сообщается в обзоре инвестбанка. Новая прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная аналитиками, составляет 248 рублей за штуку, ADR - $8 за...    читать дальше
.
27 января 2020 года 13:45
Промсвязьбанк рекомендует бумаги Газпрома к покупке с целевым уровнем в 305 рублей за акцию - Промсвязьбанк
Аналитики Промсвязьбанка рекомендуют бумаги Газпрома к покупке с целевым уровнем в 305 рублей за акцию, говорится в комментарии банка. "Несмотря на некоторую потерю интереса инвесторов к бумагам Газпрома с начала этого года, мы все же видим потенциал для роста в долгосрочной перспективе", -...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.