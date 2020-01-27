Мировые фондовые рынки падают из-за тревог о коронавирусе, нефть дешевеет

Фондовый рынок США упал до минимума более чем за неделю из-за тревог о коронавирусе. Японский индекс Nikkei теряет 2%, большинство рынков АТР закрыто. Нефть дешевеет на опасениях падения спроса из-за вспышки пневмонии, Brent на уровне $59,29 за баррель.

Американские фондовые индексы в пятницу снизились до минимального уровня более чем за неделю на фоне опасений инвесторов, что ситуация с коронавирусом в Китае ударит по международному туризму и торговле и приведет к замедлению глобального экономического роста.

Официальные данные показывают, что число зараженных новым коронавирусом в Китае превысило 2700 человек, при этом зарегистрировано уже 80 случаев летального исхода.

Случаи заболевания выявлены, кроме Китая, в Таиланде, Австралии, Сингапуре, Японии, Южной Корее, США, Малайзии, Франции, Вьетнаме и Непале.

Китайские власти продлили выходные по случаю празднования Нового года по Лунному календарю, стремясь ограничить распространение эпидемии.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам заседания в четверг заявила, что пока считает преждевременным объявлять чрезвычайную ситуацию в сфере международного здравоохранения из-за зафиксированного в КНР нового типа коронавируса.

Такое решение немного успокоило инвесторов. Улучшению настроений также способствовала хорошая отчетность таких компаний, как Intel Corp. и American Express Co. (AmEx).

Финансовые отчеты американских компаний пока выглядят весьма оптимистично, пишет MarketWatch. Из 74 компаний индекса S&P 500, уже опубликовавших отчеты за последний квартал, результаты 67,6% превзошли ожидания, и только 23% разочаровали аналитиков, по данным Refinitiv.

Акции AmEx подорожали на 2,9%. Компания, являющаяся одним из лидеров американского рынка пластиковых карт, в пятницу отчиталась о превысившей ожидания прибыли в четвертом квартале 2019 года, выручка совпала с прогнозами. Кроме того, AmEx дала оптимистичный прогноз на 2020 год.

Цена бумаг Intel Corp., одного из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов, подскочила на 8,1%. Компания увеличила чистую прибыль и выручку в четвертом квартале, их рост превзошел ожидания экспертов.

Бумаги Broadcom Inc. прибавили в цене 1,4%. Компания заключила ряд соглашений о поставке беспроводных компонентов для устройств Apple Inc. на период до конца 2023 года. Эти соглашения вместе с заключенным в прошлом году контрактом на поставку Apple радиочастотных блоков принесут Broadcom выручку в размере $15 млрд, говорится в сообщении компании.

В то же время акции United Airlines подешевели на 3,5%, а цена бумаг American Airlines упала на 4% из-за беспокойства по поводу того, что распространение вируса ограничит спрос на воздушные перевозки и туристические поездки.

Котировки акций Discover Financial Services рухнули на 11,1%. Компания, управляющей платежной системой, отчиталась о лучшей, чем ожидалось, прибыли в четвертом квартале, но выручка немного не дотянула прогнозов.

Индекс Dow Jones Industrial Average в пятницу снизился на 170,36 пункта (0,58%) - до 28989,73 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился за день на 30,07 пункта (0,90%), составив 3295,47 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов опустилось на 87,57 пункта (0,93%) - до 93148,91 пункта.

За неделю Dow потерял 1,2%, S&P 500 - 1%, Nasdaq - 0,8%.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 теряет 2% на торгах в понедельник на фоне растущих опасений распространения эпидемии пневмонии, уже ставшей причиной не менее 80 смертей в Китае.

Власти КНР продлили на три дня официальные выходные по случаю празднования Нового года по Лунному календарю, чтобы "сократить массовые скопления людей" и "предотвратить распространение эпидемии". Таким образом, китайские рынки возобновят работу лишь в следующий понедельник, а не в этот четверг, как планировалось изначально.

Согласно официальным данным, число зараженных пневмонией, возбудителем которой стал ранее неизвестный коронавирус, уже превысило 2700 человек. В воскресенье власти КНР признали, что эпидемия пока не взята под контроль, несмотря на введенные ограничения на выезд из ряда городов страны.

Из китайского города Ухань - эпицентра распространения нового коронавируса - выехали примерно 5 млн жителей прежде, чем власти изолировали его в связи с угрозой распространения заболевания, сообщило издание South China Morning Post со ссылкой на мэра города Чжоу Сяньвана.

Рынки Гонконга и Южной Кореи также закрыты в понедельник по случаю Нового года по Лунному календарю, австралийские рынки - по случаю празднования Дня Австралии. Кроме того, не работают рынки Тайваня и Сингапура.

Власти Гонконга в выходные приняли решение о введении повышенного уровня тревоги в связи с распространением "уханьского" коронавируса, что предполагает введение максимальных мер по защите жителей от заболевания. Власти отменили марафон, в котором 9 февраля должны были принять участие около 70 тыс. человек, и продлили школьные каникулы в связи с китайским Новым годом.

Экономика КНР уже начала чувствовать на себе негативные последствия: на первый день праздников по случаю Нового года по Лунному календарю, объем туризма в стране упал на 28,8%, сообщило министерство транспорта Китая.

"Трейдеры корректируют риск-профили, чтобы учесть фактор распространения пневмонии", - отмечает аналитик AxiCorp Financial Services Стивен Иннес.

"Самая большая проблема не в том, что эпидемия быстро распространяется по всему миру за счет глобального туризма, а в том, что экономический шок, который могут испытать огромный промышленный сектор и сфера потребления в КНР, мгновенно начнет сказываться на других странах, учитывая сильные торговые и финансовые связи, образовавшиеся при глобализации", - цитирует эксперта MarketWatch.

В Японии дешевеют акции производителей электроники и промышленного оборудования. Стоимость бумаг Sony снизилась на 0,9%, Sharp - на 3,3%, Panasonic - на 1,3%, Fanuc - на 2,2%.

Цены на нефть продолжают падать в понедельник на опасениях снижения спроса из-за вспышки пневмонии в Китае, возбудителем которой стал ранее неизвестный коронавирус.

В то время как эксперты Goldman Sachs прогнозируют снижение глобального спроса на нефть из-за эпидемии, Саудовская Аравия заявила, что ожидает "очень ограниченных последствий" для объема потребления нефти.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:25 МСК составляет $59,29 за баррель, что на $1,4 (2,31%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу фьючерсы снизились в цене на $1,35 (2,18%), до $60,69 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $1,31 (2,42%) - до $52,88 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $54,19 за баррель, опустившись на $1,4 (2,52%) по сравнению с предыдущей сессией.

Официальные данные показывают, что число зараженных новым коронавирусом в Китае превысило 2700 человек, при этом зарегистрировано уже 80 случаев летального исхода.

Власти страны продлили выходные по случаю празднования Нового года по Лунному календарю, стремясь ограничить распространение эпидемии.

"Нас, возможно, ждет снижение спроса на нефть, которое станет одним из самых резких в истории", - отмечает аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

"Вероятно, это будет потеря спроса в размере сотен тысяч баррелей. Опасения быстрого распространения эпидемии убьют спрос на нефть", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Столь же масштабное распространение эпидемии, как в случае с атипичной пневмонией (SARS) в 2003 году, может стать причиной снижения глобального спроса на нефть на 260 тыс. баррелей в сутки в 2020 году, причем примерно на 66% это будет обусловлено спадом спроса на авиатопливо, прогнозирует Goldman Sachs. В результате нефть может подешеветь на $2,9 за баррель, ожидают эксперты.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман заявил, что его страна внимательно следит за ситуацией, оценивая последствия, как для китайской экономики, так и для нефтяного рынка.

Он отметил, что "чрезмерный пессимизм" отмечался в случае SARS в 2003 году, однако тогда "не произошло существенного снижения спроса на нефть".