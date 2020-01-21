Рубль днем дешевеет к доллару и евро на негативных сигналах с внешних рынков и падающей нефти

Москва. 21 января. Доллар и евро умеренно растут на "Московской бирже" во вторник днем; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне негативных сигналов с внешних рынков и падающей нефти.

Курс доллара США составил 61,78 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 22,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 68,6 руб./EUR1, подорожав на 27,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 24,78 копейки - до 64,85 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 22 января на 38,98 копейки, до 61,8552 руб./$1, и увеличил курс евро на 41,4 копейки, до 68,6222 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на дневных торгах на фоне уменьшения интереса инвесторов к рисковым активам и негативной динамики большинства мировых бирж, включая валютные площадки emerging markets. Обеспокоенность на рынках вызывает вспышка нового типа короновируса в Китае, который унес жизни еще двух человек в Китае. Таким образом, общее число жертв достигло шести, сообщают западные СМИ со ссылкой на источники в руководстве КНР. Ранее сообщалось о гибели четырех пациентов.

Кроме того, подтвердилась информация о 80 новых случаях заражения коронавирусом. Учитывая новые данные, число заразившихся коронавирусом в Китае достигло 291 человека. Под медицинским наблюдением находятся более 900 человек. Установлено, что вирус может передаваться от человека к человеку.

В центре внимания трейдеров во вторник открытие ВЭФ в Давосе, форум пройдет 21-24 января. В нем примут участие представителя 118 стран, в том числе 53 главы стран и правительств. Среди них, в частности, будет президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Ирака Бахрам Салех.

Климатические изменения и устойчивый бизнес являются ключевыми темами форума, но, вероятно, будут затронуты и другие вопросы, включая международную торговлю и геополитическую нестабильность.

Кроме того, участники внутреннего валютного рынка ждут новостей относительно состава правительства России. Новые структура и состав правительства РФ, возможно, станут известны уже во вторник. Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил "Интерфаксу", что изменения в структуре и составе кабинета министров объявят "до 21 января". Официальным подтверждением этой информации "Интерфакс" не располагает.

Указ о назначении Мишустина главой правительства президент подписал 16 января. Согласно статье 112 Конституции РФ, председатель правительства представляет президенту страны предложения по структуре федеральных органов власти не позднее недельного срока после назначения. Персоналии могут быть предложены позже.

Соответственно, крайний срок внесения премьером РФ предложений по структуре нового правительства истекает 23 января. В этот день президент будет находиться с визитом в Израиле.

"Российская валюта торгуется в тренде с прочими рисковыми активами, демонстрируя умеренное ослабление на дневных торгах. Внешний фон складывается умеренно негативно в связи с многочисленными публикациями о распространении нового коронавируса в Китае. На этом фоне индекс валют развивающихся стран теряет около 0,3%. Сегодняшний календарь макроэкономической статистики не богат на значимые публикации. Сегодня будут объявлены параметры предстоящего завтра аукциона по размещению ОФЗ, который будет показательным для оценки изменений в настроениях инвесторов на фоне происходящих в России политических изменений. Ожидания назначений в правительстве остаются фактором неопределенности для рубля", - подчеркивает аналитик Нордеа банка Татьяна Евдокимова.

"...Инвесторы обеспокоены вспышкой нового коронавируса в Китае, от которого погибли уже четыре человека и который передается от человека к человеку. Завтра Всемирная организация здравоохранения соберет экстренное заседание по этому вопросу. Вспышка этого вируса угрожает туристическому сезону в Китае: по случаю новогодних праздников, которые начнутся в эту пятницу, миллионы людей планировали поездки внутри страны и за границу. На этом фоне рубль слабеет вместе с другими валютами развивающихся рынков. Новостей о составе нового российского правительства пока не появилось", - отмечают аналитики Sberbank Investment Research.

"Локальный валютный рынок торгуется в отрицательной зоне наряду с другими валютными площадками развивающихся рынков. В отсутствие важных макроэкономических новостей финансовые рынки захватила тревога в отношении китайского вируса, выразившаяся в масштабном уходе от риска. К середине дня фьючерсы на американские индексы и европейские акции торговались в заметном минусе, росла защитная японская иена, а доллар укреплялся на всех площадках EM без исключения. В подобных условиях внимание инвесторов в ближайшее время может переключиться лишь на экономический форум в Давосе, от которого ждут, главным образом, выступления американского президента и его комментариев в отношении торговых вопросов", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Нефть эталонных марок дешевеет на торгах во вторник на фоне снижения фондовых рынков из-за опасений относительно вызывающего пневмонию нового вируса в Китае.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК снизилась на 1,63% - до $64,14 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 1,33% - до $57,8 за баррель.

Цены на нефть начали снижаться после роста в понедельник, которому способствовала приостановка Ираком добычи на месторождении Аль-Ахдаб на фоне эскалации массовых протестов в стране. Производство нефти на месторождении, разработку которого вела китайская CNPC, составляет около 70 тыс. баррелей в сутки.

Еще одно нефтяное месторождение в Ираке - Бадра - также находится под угрозой приостановки добычи, по данным агентства Bloomberg.

Тем временем в Ливии добыча нефти упала примерно на 800 тыс. баррелей в сутки в результате блокирования экспортных портов сторонниками Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.

"Нефть постепенно возвращается к предыдущим уровням ниже $65 за баррель. Рынок переоценил фактор Ливии и Ирака и не счел его серьезным событием. Угроза срыва поставок компенсируется наличием большого объема резервных мощностей ОПЕК. На этой неделе в фокусе традиционно статистика по запасам в Америке. Сюрпризов мы не ожидаем. Наш прогноз по нефти предполагает $64-66 за баррель Brent сегодня-завтра", - полагает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Екатерина Крылова.

Банк России 21 января провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 650 млрд рублей (при лимите 1 трлн 650 млрд рублей и общем спросе 1 трлн 841,7 млрд рублей) в среднем по ставке 6,19% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 14 января, банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 450 млрд рублей (при лимите 1 трлн 450 млрд рублей и общем спросе 1 трлн 527,2 млрд рублей) в среднем по ставке 6,18% годовых.

ЦБ РФ в целях абсорбирования структурного профицита банковской ликвидности 21 января также разместил 29-й выпуск купонных облигаций (КОБР) в объеме 86 млрд 566,7 млн рублей (при лимите 312 млрд 398,8 млн рублей). Цена отсечения была определена на уровне 100,0000% от номинала. Средневзвешенная цена аукциона - 100,0005% от номинала.

"Несмотря на предстоящие крупные налоговые платежи (предварительные расчеты по НДПИ, акцизам и НДС можно ожидать уже в пятницу), Банк России не стал сокращать лимит на недельном депозитном аукционе. Более того, регулятор предложил к размещению 1,65 трлн рублей против 1,45 трлн рублей, размещенных банками неделей ранее. Также во вторник состоялся аукцион по доразмещению КОБР-29. Однако разместить в полном объеме остатки выпуска ЦБ вновь не удалось. Из предложенных 312,4 млрд рублей банки приобрели лишь 86,6 млрд рублей и приберегли, по всей видимости, ликвидность для размещения на депозитах в ЦБ", - отмечает Кравченко.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая уменьшилась на 1 базисный пункт - до 6,3% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 6,38% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению с понедельником и остались на отметках 6,42%, 6,44% и 6,47% годовых.