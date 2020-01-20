Утренние прогнозы: рынок акций покажет восходящую динамику

По мнению аналитиков, российский фондовый рынок начнет торги понедельника на положительной территории. Индекс Мосбиржи пойдет выше 3200 пунктов.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Сегодня на открытии отметка 3200 пунктов по индексу Мосбиржи должна быть покорена. После нашего закрытия американские индексы немного подросли, но сегодня фьючерсы на них находятся в легком "минусе". Однако более процента прибавляет нефть на информации о сокращении экспорта из Ливии. Поэтому ждем открытия отечественного рынка ростом в пределах 0,3%".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,1-0,3%, вблизи отметки 3205 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3190, 3180 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3210, 3220 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет утреннее улучшение внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения".

Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Индекс Мосбиржи в начале торгов попытается продолжить восходящую динамику и переписать исторические максимумы. Однако во второй половине дня можно ожидать перехода в консолидацию у достигнутых уровней на фоне низкой активности игроков и объемов торгов. Более того, отсутствие новых идей и "тонкий" рынок могут способствовать попыткам коррекционного снижения на фиксации прибыли по спекулятивным длинным позициям. В сложившихся обстоятельствах ожидаем движения индекса Мосбиржи в понедельник в диапазоне 3200-3250 пунктов".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России относительно позитивный. Азиатские рынки преимущественно растут, а нефть дорожает. Это означает, что у российского рынка также есть основания для продолжения роста и обновления рекордов".