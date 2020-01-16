Покупки акций будут преобладать в начале торгов четверга - Промсвязьбанк

Покупки акций будут преобладать в начале торгов четверга, говорится в комментарии Промсвязьбанка.

"Ожидаем преобладания покупок в российских акциях в начале торгов, в результате чего индекс Мосбиржи попробует подтянуться в район 3140 пунктов. В середине дня возможен переход в консолидацию у достигнутых уровней. Сохранение же позитивных настроений на заокеанских площадках в последние часы торгов может также оказать поддержку нашему рынку и позволить индексу Мосбиржи сделать еще один шаг в направлении исторических максимумов, однако данное движение может быть скорректировано публикуемой сегодня в США статистикой. Техническая картина на графике индекса остается позитивной и говорит в пользу возможного продолжения роста. Ближайшими же поддержками для рынка служат краткосрочный восходящий тренд, берущий начало от минимумов октября и проходящий в районе 3030 пунктов, а также уровень 3000 пунктов", - пишет главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.