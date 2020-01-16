Наиболее комфортный диапазон для нефти - $64-65 за баррель - Алор Брокер

Наиболее комфортный диапазон для нефти составляет $64-65 за баррель, сообщается в комментарии Алор Брокер.

"Запасы нефти в США снизились на 2,5 млн баррелей, что в 5 раз больше прогнозов. Эта новость вновь не дала закрепиться котировкам ниже 64 долларов. Пока наиболее комфортным диапазоном для нефти можно назвать 64-65 долларов за баррель. Особых причин для выхода из него не видно, хотя слабая тенденция к снижению котировок прослеживается", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.