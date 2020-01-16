Dow Jones впервые превысил 29 тыс. пунктов

Американские фондовые индексы в среду увеличились. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не демонстрируют единой динамики в ходе торгов в четверг. Цены на нефть эталонных марок повышаются на торгах в четверг.

Американские фондовые индексы в среду увеличились, при этом значение Dow Jones Industrial Average впервые превзошло психологически важную отметку в 29 тыс. пунктов, отмечает MarketWatch.

Standard & Poor's 500 также обновил исторический максимум по итогам торгов.

Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами, что оказало позитивное влияние на рынок.

"Переговоры были жесткими, честными. Было взаимное уважение, - сказал Трамп. - Я собираюсь посетить Китай в не слишком отдаленном будущем".

Лю Хэ прочитал в Белом доме письмо, направленное председателем КНР Си Цзиньпином, в котором отмечается, что данное соглашение "полезно для Китая, США и для всего мира".

Кроме того, влияние на настроения участников фондового рынка оказывали опубликованные в среду экономические показатели и корпоративная отчетность.

Экономическая активность в США в последние шесть недель 2019 года продолжала увеличиваться сдержанными темпами, свидетельствует опубликованный в среду Федеральной резервной системой региональный обзор (Beige Book). "Ожидания на ближайшую перспективу остаются сдержанно благоприятными по всей стране", - отмечается в документе.

Цены производителей в США (индекс PPI) в декабре выросли на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства труда страны. Аналитики в среднем ожидали увеличения на 0,2%. Подъем показателя в годовом выражении ускорился до 1,3% с 1,1% в ноябре.

Менее волатильный индикатор без учета стоимость продуктов питания и энергоносителей Core PPI увеличился на 0,1% за месяц и на 1,1% за год. При этом цена энергоресурсов повысилась на 1,5% относительно ноября, а продукты питания подешевели на 0,2% (первое падение с августа).

Тем временем индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в январе повысился до 4,8 пункта с 3,3 пункта месяцем ранее. Аналитики, опрошенные Econoday, ожидали менее существенного подъема - до 3,6 пункта. Значение индикатора выше нулевой отметки говорит об улучшении ситуации в промышленной отрасли региона.

Финансовую отчетность за прошедший квартал пока опубликовали менее 10% компаний, акции которых входят в расчет S&P 500. Из них у 77% прибыль превзошла прогнозы аналитиков, что "немного лучше средних исторических уровней", заявил главный инвестиционный аналитик State Street Global Advisors Майкл Арон. Однако ожидания были настолько низкими, что "компаниям не составило особого труда превзойти их", добавил он.

Goldman Sachs Group Inc. в четвертом квартале снизил чистую прибыль до $4,69 в расчете на акцию при среднем прогнозе аналитиков, опрошенных FactSet, на уровне $5,47 на акцию. Между тем выручка составила $9,955 млрд при ожидавшихся $8,55 млрд. Котировки акций банка по итогам торгов снизились на 0,2%.

Bank of America Corp., второй по величине активов банк США, в минувшем квартале получил чистую прибыль и выручку, которые превзошли ожидания аналитиков. Тем не менее, оба показателя снизились относительно октября-декабря 2018 года. Акции банка подешевели на 1,8%.

Рыночная стоимость U.S. Bancorp упала на 2,9%. Крупнейший региональный банк страны получил в прошедшем квартале прибыль в 90 центов на акцию против прогноза в $1,08. Выручка упала на 3% - до $5,67 млрд, что также оказалось хуже ожиданий экспертов ($5,8 млрд).

Капитализация Target Corp. за день сократилась на 6,6%. Владелец второй по величине в США сети дисконтных магазинов увеличил продажи в праздничный сезон (ноябрь-декабрь) на 1,4%, что не оправдало собственные прогнозы компании.

Инвестиционная компания BlackRock Inc., крупнейшая в мире по объему активов под управлением, увеличила чистую прибыль в прошедшем квартале на 40%, при этом стоимость ее активов впервые превысила $7 трлн. Котировки акций BlackRock увеличились на 2,3%.

Чистая прибыль крупнейшей в США компании в сфере медицинского страхования UnitedHealth Group Inc. в четвертом квартале превысила прогноз, однако выручка оказалась хуже ожиданий. Стоимость страховщика повысилась на 2,8%.

Кроме того, среди компаний, входящих в Dow Jones, помимо UnitedHealth наиболее существенно подорожали бумаги Visa (+1,9%), Pfizer (+1,5%), Merck (+1,7%), Coca-Cola (+1,25%), McDonald's (+1,2%) и Procter & Gamble (+1%).

Индекс Dow Jones Industrial Average в среду вырос на 90,55 пункта (0,31%) - до 29030,22 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился за день на 6,14 пункта (0,19%), составив 3289,29 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов повысилось на 7,37 пункта (0,08%) - до 9258,70 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не демонстрируют единой динамики в ходе торгов в четверг после подписания промежуточного торгового соглашения между США и Китаем, которое, как надеются инвесторы, содействует улучшению отношений двух стран.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 поднялся в ходе торгов на 0,12%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,11%, китайский Shanghai Composite снижается на 0,32%, южнокорейский KOSPI прибавил 0,65%, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,67%.

Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали в среду соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами.

Оно предполагает, что Пекин нарастит импорт товаров из США минимум на $200 млрд в течение двух лет. По данным СМИ, в обмен на это США не будут вводить дополнительные ограничения в отношении Китая.

Министр финансов США Стивен Мнучин ранее заявил, что первая фаза торговой сделки не предусматривает отмену всех пошлин на китайские товары, частично это может быть учтено во второй фазе.

Переговоры с Китаем по второй фазе торгового соглашения уже начались, сообщил вице-президент США Майк Пенс в интервью Fox Business Network, однако не привел деталей.

Аналитики говорят, что, хотя с подписанием первой фазы внимание трейдеров, вероятно, переключится на другие события, на рынках сохраняются сомнения по поводу перспектив урегулирования главных спорных вопросов.

"Сложно утверждать, что сделка представляет собой важный шаг на пути к прекращению противоречий, который сильно омрачают перспективы роста мировой экономики", - отмечает аналитик по азиатским рынкам AxiTrader Стивен Иннес, которого цитирует MarketWatch.

Акции японской телекоммуникационной компании SoftBank Group подешевели в ходе торгов на 2%, тогда как цена бумаг Fast Retailing и Sony выросла соответственно на 1,4% и 0,6%.

В Гонконге снижаются котировки акций интернет-гиганта Tencent (-0,1%) и производителя компонентов для мобильных устройств Sunny Optical (-0,8%). Вместе с тем дорожают акции нефтекомпании CNOOC (+1,4%).

Капитализация южнокорейского автопроизводителя Hyundai Motor увеличилась на 3%.

Рыночная стоимость австралийских Beach Energy и Oil Search Ltd. снизилась на 1,4% и 0,9% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок повышаются на торгах в четверг после подписания промежуточного торгового соглашения между США и Китаем.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:11 МСК составляет $64,43 за баррель, что на $0,43 (0,67%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду фьючерсы уменьшились в цене на $0,49 (0,76%), до $64 за баррель.

Фьючерс на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,41 (0,71%) - до $58,22 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $57,81 за баррель, опустившись на $0,42 (0,72%) по сравнению с предшествующей сессией.

Как сообщалось, в минувшую среду президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами.

Оно предполагает, что Пекин нарастит импорт товаров из США минимум на $200 млрд в течение двух лет. По данным СМИ, в обмен на это США не будут вводить дополнительные ограничения в отношении Китая.

Министр финансов США Стивен Мнучин ранее заявил, что первая фаза торговой сделки не предусматривает отмену всех пошлин на китайские товары, частично это может быть учтено во второй фазе.

Переговоры с Китаем по второй фазе торгового соглашения уже идут, сообщил вице-президент США Майк Пенс в интервью Fox Business Network, однако не привел деталей.

Цены на нефть накануне снизились до минимумов за шесть недель после публикации еженедельных данных о запасах энергоносителей в США.

Управление по информации в области энергетики (EIA) Минэнерго США сообщило о том, что резервы нефти сократились на 2,5 млн баррелей за неделю, завершившуюся 10 января. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали рост на 500 тыс. баррелей.

В то же время EIA сообщило, что запасы бензина на минувшей неделе увеличились на 6,7 млн баррелей, дистиллятов - на 8,2 млн баррелей. Аналитики прогнозировали рост первого показателя на 3,3 млн баррелей, второго - на 1,3 млн баррелей.