Вероятно, рынок акций сможет закрыть день выше отметки 2900 пунктов по индексу Мосбиржи - "Открытие Брокер"

Позитивный внешний фон пока позволяет рассчитывать на то, что российский рынок акций сможет закрыть день выше отметки 2900 пунктов по индексу Мосбиржи, что частично отменяет сигналы на продажу, которые сформировались ранее. Однако, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, для сохранения позиций всё же потребуется реальное подтверждение того, что США и КНР готовы в ближайшее время заключить торговую сделку первой фазы. Вечером выйдут статистика по производственной активности в США, отчёт Минэнерго по запасам нефти и нефтепродуктов, но более интересным будут данные от ADP Services по занятости в частном секторе американской экономики.