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04 декабря 2019 года 10:16
Индекс PMI сферы услуг РФ в ноябре снизился до 55,6 пункта с 55,8 пункта в октябре - IHS Markit
Индекс PMI сферы услуг России в ноябре 2019 года снизился до 55,6 пункта с 55,8 пункта в октябре, свидетельствуют данные исследования IHS Markit. Кроме того, совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в ноябре составил 52,9 пункта против 53,3 пункта в октябре. Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, меньше этого уровня - на ее снижение. Рост деловой активности в сфере услуг РФ в ноябре продолжился пятый месяц подряд. И хотя его темпы немного снизились с годовых максимумов, зафиксированных в октябре, они по-прежнему были выше среднего долгосрочного тренда. Основным драйвером роста деловой активности в сфере услуг РФ стало значительное увеличение спроса, которое в свою очередь привело к увеличению объемом новых заказов. Между тем, как отмечается в исследовании, экспортный спрос на услуги российских компаний в ноябре снизился впервые с июля текущего года, но незначительно. Несмотря на высокие темпы роста, поставщики услуг выразили большую неуверенность в своих ожиданиях относительно будущей деловой активности. Хотя компании по-прежнему прогнозируют рост деловой активности в предстоящем году, степень оптимизма упала до самого низкого уровня с августа 2018 года на фоне сохраняющейся экономической неопределенности и опасений, связанных с потенциальным снижением спроса. В то же время компании сферы услуг РФ в ноябре умеренно увеличивали количество рабочих мест на фоне значительного роста новых заказов. Темпы роста занятости практически не изменились с октября. По данным опроса, компании, работающие в сфере услуг РФ, в ноябре продолжили сокращать объемы незавершенных заказов, данная тенденция наблюдается непрерывно с декабря 2017 года. Однако темпы снижения оказались минимальными с апреля 2018 года. Увеличение затрат в сфере услуг РФ в ноябре происходило минимальными с января 2018 года темпами, при этом некоторые участники исследования сообщали о скидках, предоставленных поставщиками. Для частичного возмещения расходов компании сферы услуг умеренными темпами, которые были слабее, чем долгосрочный тренд, повышали свои отпускные цены в ноябре.
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