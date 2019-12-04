Цены рублевых корпоративных бондов в среду не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 4 декабря. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник, хотя и несколько сократили первоначальные потери, на фоне опасений возможной отсрочки торгового соглашения США и Китая, вызванных соответствующими заявлениями президента Дональда Трампа. Трамп заявил в ходе пресс-конференции в Лондоне, где проходит саммит НАТО, что у него "нет дедлайна" для заключения торгового соглашения с Китаем. Глава Белого дома отметил, что "в некоторой степени" ему нравится идея о том, чтобы подождать с заключением торгового соглашения с Пекином до завершения президентских выборов в США, запланированных на ноябрь 2020 года.

Инвесторов беспокоят и другие инициативы администрации Трампа в сфере внешней торговли. В понедельник он сообщил о восстановлении заградительных пошлин на стальную и алюминиевую продукцию из Аргентины и Бразилии. Президент высказал недовольство ослаблением национальных валют этих стран, которое делает их поставки в Штаты более конкурентоспособными. Также в понедельник стало известно, что США могут ввести пошлины по ставке до 100% на французские товары объемом до $2,4 млрд. В частности, под пошлины могут подпасть игристое вино, сыр, косметика и сумки. Этот шаг станет ответом на французский цифровой налог, "дискриминирующий" американские компании, говорится в докладе торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в среду, после того как президент США Дональд Трамп дал понять, что готов подождать еще год перед тем, как заключить торговое соглашение с Китаем. Японский фондовый индекс Nikkei 225 опустился на 1,1%, китайский Shanghai Composite потерял 0,4%, южнокорейский KOSPI - 0,7%, гонконгский Hang Seng - 1%, австралийский S&P/ASX 200 - 1,6%.

Напряженность в торговых отношениях США и Китая может усилиться в связи с принятием Палатой представителей американского Конгресса законопроекта, требующего от Трампа ужесточения политики в отношении Пекина по проблеме Синьцзяна. Законопроект требует от президента США осудить злоупотребления и репрессии в отношении мусульманских нацменьшинств, в частности, уйгуров, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР. Пекин решительно отвергает выдвигаемые обвинения в нарушении прав человека в Синьцзяне и рассматривает даваемые США оценки ситуации в СУАР как грубое вмешательство во внутренние дела Китая, заявили китайские представители.

В свою очередь цены на нефть растут в среду на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов в США за минувшую неделю. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК составила $61,31 за баррель, что на 0,81% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник цена этих контрактов снизилась на 0,16%, до $60,82 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на 0,73% - до $56,51 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт увеличился в цене на 0,25%, до $56,1 за баррель.

Согласно данным API, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 29 ноября, сократились на 3,72 млн баррелей. Снижение, если оно будет подтверждено официальными данными, станет максимальным с сентября. Минэнерго США обнародует доклад о запасах энергоносителей за прошлую неделю в среду в 18:30 МСК. Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидают снижения запасов нефти в США - первого за шесть недель - на 1,5 млн баррелей. В центре внимания трейдеров - заседание ОПЕК+, в ходе которого, как ожидается, будет обсуждаться вопрос о недостаточно четком выполнении некоторыми странами условий соглашения об ограничении добычи нефти. Эксперты рассчитывают, что нефтедобывающие страны смогут договориться о продлении действующего соглашения или даже о дополнительном сокращении добычи.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 2,6 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась заметно выше средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 41,162 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,43 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 3 декабря снизился на 0,04% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 108,17 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,02%, опустившись до 649,28 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Роснефть БО-03" (+0,65%), "Уралкалий ПБО-05-Р" (+0,34%) и "Роснефть-002Р-05" (+0,28%), а в лидерах снижения - облигации "Газпром БО-23" (-0,8%), "Газпром БО-22" (-0,79%) и "ГТЛК-001Р-09" (-0,53%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "О'КЕЙ" полностью разместило 5-летние облигации серии БО-001P-03 объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 27 ноября. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,85% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 8,08% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 12,5% от номинальной стоимости будут погашены в даты выплат с 13-го по 20-й купон.

ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) полностью разместило по открытой подписке 10-летние облигации серии БО-02 объемом 5 млрд рублей. Срок погашения - 3640-й день с даты начала размещения биржевых облигаций. Сбор заявок прошел 28 ноября. Ставка 1-го купона облигаций БО-02 была установлена на уровне 6,85% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте в размере 6,97% годовых. Ставки 2-6-го купонов приравниваются к ставке первого купона, периодичность выплаты купонов - раз в полгода. Оферта по выпуску предусмотрена через 3 года - 2 декабря 2022 года.

Московский кредитный банк (MOEX: CBOM) (МКБ) завершил размещение 2-летних облигаций серии 001P-02 объемом 7 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 21 ноября. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,75% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 7,9% годовых. Купоны полугодовые.

Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 82,27% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-24m-001Р-165R номинальным объемом 3 млрд рублей на сумму 2 млрд 468,102 млн рублей. Размещение выпуска началось 26 ноября. Срок обращения выпуска - 2 года. По выпуску предусмотрен один купон, ставка купона установлена на уровне 0,01% годовых. Кроме того, предусмотрена выплата дополнительного дохода. Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом 700 млрд рублей.

ООО "Держава-платформа" полностью разместило допвыпуск №2 облигаций серии БО-01Р-02 объемом 500 млн рублей. Сбор заявок на допвыпуск прошел 29 ноября. Цена размещения составила 100% от номинала. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) 26 ноября зарегистрировала допвыпуски №2 облигаций серий БО-01Р-01 и БО-01Р-02 объемом по 500 млн рублей каждый. В феврале 2018 компания разместила 5-летние облигации серии БО-01Р-01 объемом 500 млн рублей, а в октябре облигации с погашением через 4,5 года серии БО-01Р-02 объемом 250 млн рублей. В августе 2019 года компания разместила допвыпуск №1 облигаций серии БО-01Р-02 объемом 500 млн рублей, в октябре компания завершила размещение допвыпуска №1 облигаций серии БО-01Р-01 объемом 500 млн рублей. Ставка текущего купона выпуска БО-01Р-01 установлена на уровне 10% годовых, выпуска БО-01Р-02 - 12% годовых. Дата погашения облигаций БО-01Р-01 - 15 февраля 2023 года, БО-01Р-02 - 18 мая 2023 года. Номинал одной ценной бумаги - 1 тыс. рублей.

ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии БО-П03 объемом 5 млрд рублей на уровне 8,25% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 8,42% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты выплаты 6-го и 8-го купонов и 50% от номинала в дату окончания 10-го купонного периода. Сбор заявок на бонды прошел 3 декабря. Предварительная дата техразмещения - 10 декабря. Выпуск будет размещен в рамках второй программы облигаций компании серии 002Р объемом до 20 млрд рублей. Программа бессрочная. Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы - 10 лет.

Евразийский банк развития (ЕАБР) увеличил объем размещения облигаций серии 001Р-05 с уровня "не менее 5 млрд рублей" до 8 млрд рублей. При этом финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 6,8% годовых, что соответствует доходности к погашению через 3,5 года в размере 6,92% годовых. Сбор заявок на бонды прошел 3 декабря. Техразмещение выпуска предварительно запланировано на 13 декабря.

Банк "Зенит" (MOEX: ZENT) планирует 10 декабря принимать заявки инвесторов на приобретение выпуска биржевых облигаций серии БО-001Р-05 объемом 5 млрд рублей. Номинал бумаг - 1 тыс. рублей, срок обращения - 3 года. Техразмещение выпуска предварительно запланировано на 20 декабря. Бонды планируется размещать по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р. Объем программы - 50 млрд рублей. Срок обращения бумаг, размещаемых в рамках программы, составляет до 30 лет.

Росэксимбанк 11 декабря планирует собирать заявки инвесторов на 10-летние облигации серии 002Р-01 объемом 10 млрд рублей. Ориентир доходности к 4-летней оферте равен значению бескупонной кривой доходности облигаций федерального займа сроком 4 года плюс маржа 90-100 базисных пунктов. Бумаги имеют полугодовые купоны. Техническое размещение выпуска запланировано на 19 декабря.

АО "Авангард-агро" выкупило в рамках оферты 990 тыс. 180 облигаций серии БО-001Р-02 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 33,006% выпуска. Компания разместила 10-летние облигации объемом 3 млрд рублей в ноябре 2017 года. Ставка текущего купона - 7,75% годовых. Купоны квартальные. Бонды размещены в рамках программы облигаций объемом до 20 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет, срок действия программы - 20 лет.