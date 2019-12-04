Индекс Мосбиржи откроется сдержанным повышением - ИК "Алго Капитал"

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неоднозначное или смешанное, тем не менее, утреннее улучшение настроений на нефтяном рынке создает условия для открытия индекса Мосбиржи со сдержанным повышением., говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

Фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное неравномерное повышение стоимости в пределах 0,15%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0,8%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0,2%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0,4. Японский Nikkei225 просел на 1%.

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным приростом около 0,1-0,3%, вблизи отметки 2890 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2880, 2870 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2900, 2910 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет утреннее повышение стоимости нефтяных фьючерсов. Позднее он может перейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения", - указывает Виталий Манжос.