Потенциал роста котировок золота снижается в краткосрочной перспективе и растет - в долгосрочной - Julius Baer

Рост цен на золото натолкнулся на сопротивление со стороны снижения рисков рецессии по сравнению с концом лета и ослабления внешнеторговой напряженности между США и Китаем, говорится в комментарии руководителя направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Карстена Менке. Тем не менее, котировки уверенно держатся около 1500 долл. США за унцию.

"Краткосрочный потенциал роста цен выглядит более сдержанным, поскольку финансовые рынки, похоже, позитивно оценивают события в торговых переговорах Вашингтона и Пекина, - отмечает Карстен Менке. - Акции вернулись на рекордные уровни, инвесторы переключили внимание с безопасных активов, включая золото или гособлигации, на другие инструменты. Тем не менее, игроки на рынке драгметалла, кажется, не ожидают прорыва в торговых переговорах, поскольку объем контрактов, обеспеченных физическим золотом (индикатор спроса на активы "тихой гавани"), остается близким к рекордным значениям. Мы видим низкую вероятность волны распродаж в секторе".

"Очередная эскалация внешнеторговой напряженности остается позитивным риском для золота, который мы отражаем в нашем "бычьем" сценарии, - указывает эксперт Julius Baer. - При этом мы считаем, что рынок может перестать сильно реагировать на новости с этого фронта и даже начать терять интерес к данной теме".

По мнению Карстена Менке, это типичная картина не только для золота, но и для финансовых рынков в целом. Эксперт считает, что вместо возобновления ралли после обострения торговой напряженности, котировки драгметалла будут поддерживаться продолжающимся замедлением глобального роста в 2020 году, который приведет к рецессии в США в 2021 году.

"Спрос на золото как безопасный актив должен оставаться высоким, дополнительную поддержку ему будет оказывать более слабый курс американского доллара. Как следствие, мы прогнозируем котировки на уровне 1500 долл. США и 1575 долл. США за унцию на горизонте 3-х и 12-ти месяцев соответственно. Кроме того, мы ожидаем дальнейший рост цен до уровня выше 1600 долл. США за унцию в 2021 году", - резюмирует специалист Julius Baer.