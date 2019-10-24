Ренессанс Капитал поднял оценку акций Энел Россия на 2%, подтвердив рекомендацию "держать"

Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость акций "Энел Россия" (MOEX: ENRU) с 1,14 рубля до 1,16 рубля за штуку, сообщается в обзоре ИК.

Рекомендация "держать" для этих бумаг была подтверждена.

Аналитики обновили модель оценки "Энел Россия", отразив в ней передачу имущества Рефтинской ГРЭС в пользу АО "Кузбассэнерго" (MOEX: KZBE), снижение WACC (средневзвешенная стоимость капитала) и перенос границы прогнозирования на конец 2020 года.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены бумаг "Энел Россия", основанный на оценках аналитиков 7 инвестиционных банков, составляет 1,15 рубля, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость акций "Энел Россия" составляет порядка 0,9 рубля за штуку.