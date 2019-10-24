Sova Capital снизила оценку акций Энел Россия на 4%, сохранив рейтинг "держать"

Москва. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital понизила прогнозную стоимость акций "Энел Россия" (MOEX: ENRU) на 4% - до 1,01 рубля за штуку, сообщается в обзоре ИК.

Рекомендация "держать" для этих бумаг была оставлена без изменения.

Как отмечается в обзоре, аналитики пересмотрели модель оценки "Энел Россия" с учетом опубликованных компанией операционных результатов за третий квартал 2019 года, которые оказались ниже ожиданий экспертов Sova Capital.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены бумаг "Энел Россия", основанный на оценках аналитиков 7 инвестиционных банков, составляет 1,14 рубля, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость бумаг составляет порядка 0,9 рубля за штуку.