Рубль вечером умеренно повышается к доллару и евро на ожидании новостей с переговоров между США и КНР

Москва. 11 октября. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль растет к бивалютной корзине на ожидании позитива относительно переговоров между США и КНР и на фоне заметно дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 64,19 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 27,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,85 руб./EUR1, подешевев на 9,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 19,38 копейки - до 67,18 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно дешевеет к доллару и евро на вечерних торгах в ожидании позитивных новостей относительно торговых переговоров между США и Китам, которые стартовали в Вашингтоне в четверг. Как следует из расписания мероприятий, опубликованного Белым домом, президент США Дональд Трамп проведет личную встречу с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ. Встреча состоится в пятницу в 14:45 (21:45 по МСК) в Овальном кабинете Белого дома. Она будет закрыта для прессы. Следующее мероприятие президента запланировано через полтора часа.

Накануне СМИ сообщали, что Лю Хэ проведет переговоры с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов США Стивеном Мнучином в четверг, и в случае, если эти переговоры пройдут успешно, может встретиться в пятницу с американским президентом Дональдом Трампом.

Сам Трамп положительно оценил ход торговых переговоров с Китаем, проходящих в Вашингтоне, что поддержало рост американского рынка акций в пятницу. "Кое-что хорошее происходит на встрече с Китаем", - написал Трамп в Твиттере. Он отметил "более теплую, чем в недавнем прошлом" атмосферу проходящих переговоров. "Сегодня я встречусь с вице-премьером Госсовета Лю Хэ. Всем бы хотелось увидеть что-то важное", - написал Трамп.

В другом твите он отметил важность того, что торговое соглашение с КНР не требует "прохождения через длительный и очень политически сложный процесс одобрения Конгрессом". "Когда сделка будет согласована, я просто подпишу ее сам от лица нашей страны. Быстро и чисто!", - написал Трамп.

По данным СМИ, Пекин готов на промежуточное торговое соглашение со Штатами при условии, что США не будут вводить новые пошлины на китайские товары, в том числе откажутся от ранее объявленного повышения пошлин, которое должно вступить в силу в текущем месяце и в декабре, отметил источник.

Взамен Китай готов пойти на некоторые уступки, в том числе увеличить закупки в Штатах сельхозтоваров, но не готов идти на уступки по ключевым спорным вопросам.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник отдела валютных операций Совкомбанка Роман Фролов, позитивный настрой, который охватил финансовые рынки в преддверии встречи КНР и США, привел к росту спроса на рисковые активы. "Ведущие мировые площадки закрывают неделю в "зеленой зоне", на этом фоне пара "доллар-рубль" протестировала отметку 64 руб./$1. При этом, как говорится, покупай на слухах, продавай на фактах, поэтому при отсутствии результатов от встречи пара "доллар-рубль" может вернуться к отметке 65 руб./$1", - подчеркнул Фролов.

"Рубль продолжает отыгрывать улучшение внешнего фона и заявления главы ЦБ РФ о возможном более быстром снижении ставки. (. . .) Накануне Набиуллина говорила о том, что текущие тенденции в инфляции могут способствовать более быстрому снижению ставки, чем предполагалось ранее. ЦБ РФ пока не менял диапазон нейтральных ставок 6,00-7,00%. Однако замедление роста цен может спровоцировать более агрессивное смягчение. К 7 октября инфляция в РФ замедлилась до 3,86%. Если вычесть повышение НДС на 2 процентных пункта в начале года, то рост цен вовсе станет сравнимым с инфляцией в США. Соответственно, на этом фоне рынок ОФЗ демонстрирует падение доходностей. При поступлении позитивных новостей о переговорах Вашингтона и Пекина укрепление рубля может ускориться, и уже на будущей неделе речь может пойти о движении в сторону 63 руб./$1", - отметил ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков.

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в пятницу продолжают повышаться на фоне инцидента с иранским танкером в Красном море, который может усилить геополитическую напряженность в регионе. Подъему котировок также способствуют надежды на урегулирование торгового конфликта США и Китая.

Декабрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК подорожали на 1,39% - до $59,92 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на ноябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличилась на 1,27%, до $54,23 за баррель.

Представитель МИД Ирана в пятницу подтвердил, что иранский танкер стал жертвой нападения в Красном море. Танкер был атакован дважды и получил повреждения. Он отметил, что расследование инцидента продолжается, и не стал называть возможных виновников нападения.

Ранее в компании-владельце танкера National Iranian Tanker Company (NITC) сообщили, что на танкере, находившимся примерно в 96 км от саудовского порта Джидда, произошли два взрыва - с интервалом примерно в 20 минут, и их причиной, судя по всему, стали ракетные атаки.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился в пятницу на 60,93 копейки по отношению к четвергу и составил 64,1311 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 53,58 копейки и составил 64,1505 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 976,969 млн, из которых $851,068 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 125,901 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 64,22 копейки по отношению к четвергу, до 70,6893 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 49,95 копейки и составил 70,7693 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR789,031 млн, из которых EUR255,708 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR533,323 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов немного снизились в пятницу. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, которая осталась на уровне предыдущего торгового дня - 7,13% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,12% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась также на 1 б.п. - до 7,12% годовых, ставка на срок 3 месяца отступила на 2 б.п. - до 7,17% годовых, ставка на срок 6 месяцев снизилась на 1 б.п. - до 7,24% годовых.